広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、特別番組『ぶちうま‼～高知・もてなし飯篇～』を2026年5月23日（土）午前10時15分から放送します。

内 容

広島を中心に65の店舗を持つスーパーマーケットのフレスタPresents『ぶちうま‼』は、地域応援型バラエティ番組。「おいしさを追究して地域を元気にするんじゃ！」をテーマに掲げて、MCのさいねい龍二がゲストとともに、“街のぶちうま” ＆ “食材のぶちうま” ＆ “ぶちうまなレシピ” などを探します。

今回の舞台は、四国・高知県に決定！ 「さいねい龍二×高知」といえば、デカレンジャーの盟友・吉田友一さんと菊地美香さんですが、前回の放送では高知県在住のお二人を広島でおもてなししました。

『特捜戦隊デカレンジャー』のデカレッド・デカピンク・デカブレイクが揃ったところで、あのキメポーズも再現！ 番組初の広島県外ロケとなる高知では“ぶちうま” な “もてなし返し” に出会いました。

お返しなのに、“もてなし飯” を堪能するには、試練が待ち受けているかも⁉ MCさいねいをもてなすため、ゲストが挑むチャレンジや対決をお見逃しなく！

『ぶちうま‼ ～高知・もてなし飯篇～』では、お土産セットが当たる視聴者プレゼントもお楽しみに♪

番組名

フレスタPresents『ぶちうま‼～高知・もてなし飯篇～』

放送日時

2026年5月23日（土）午前10時15分～10時45分 ※広島エリア

出演者

番組MC：さいねい龍二／ゲスト：吉田友一、菊地美香／Special Thanks：明神丸はなれ（ヤマモト店長）