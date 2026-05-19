株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、AWS Marketplace CPPO（チャネルパートナープライベートオファー）を通じた提供ラインアップに、新たに「Oracle AI Database@AWS」を追加し、2026年5月19日より提供開始します。 クラウド利用拡大に伴い、多くの企業では複数のソフトウェアやSaaSなどのサービスを導入するケースが増え、その契約や調達が煩雑化しています。アシストのAWS Marketplace CPPOを利用することで、AWS Marketplaceに出品されているソフトウェアやSaaSの契約手続き・支払いをアシストが代行します。さらに、AWS利用料と一本化したカスタムプライシングで提供するため、顧客企業はコスト最適化と調達・支払い業務の負荷軽減を図りながら、本来のビジネスに集中できます。 今回、「Oracle AI Database@AWS」がAWS Marketplace CPPOのラインアップに加わることで、高性能・高可用性・堅牢性が求められる企業システムに最適なOracle AI Database基盤のクラウド移行やAI活用をスピーディーに進めることが可能になります。 アシストは今後も、AWS Marketplace CPPOを通じて取扱製品のラインアップを拡充し、企業のクラウド調達の効率化とシステム導入を総合的に支援してまいります。

■AWS Marketplace CPPO対応ラインアップについて

既存対応製品

・Snowflake ・EDB（PostgreSQL） ・Glean ・Dataiku ・Qlik

今回追加した製品

・Oracle AI Database@AWS AWSデータセンター内に設置されたOracle Cloud Infrastructure管理のExadataインフラ上で、Oracle Exadata Database ServiceおよびOracle Autonomous AI Databaseをそのまま利用できるマルチクラウド型データベースサービス

詳細URL

https://www.ashisuto.co.jp/cloud/aws/service/aws-marketplace-cppo-top.html

■「AWS Marketplace CPPO」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 クラウド＆データベース技術統括部 担当：佐伯 URL：https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/aws_enquiry.html

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田、林 TEL：03-5276-5850 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※Oracle®、Java及びMySQLは、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 ※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。