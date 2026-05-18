大人気スマホアプリとのコラボ決定！「ほっともっと」×「モンスターストライク」『できたてにストライクショット！超ほっともっと祭』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年4月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」は、株式会社MIXIが運営する大人気スマホアプリ「モンスターストライク」(以下モンスト)とコラボし、『できたてにストライクショット！超ほっともっと祭』を開催いたします。当キャンペーンでは、描き下ろしイラストを含むホログラムカードのプレゼントに加え、オリジナルデザインのビッグタオル、サーモボトルなどの豪華賞品が当たる抽選キャンペーンを実施いたします。

■世界累計利用者数6,500万人を突破した「モンスト」とのコラボ決定！

『できたてにストライクショット！超ほっともっと祭』

ひっぱりハンティングRPG「モンスト」との初のコラボとなる、『できたてにストライクショット！超ほっともっと祭』を開催いたします。「モンスト」は、ゲームを中心に、アニメ、音楽、リアルイベントなど幅広い領域で展開し、多方面で人々を楽しませているエンターテインメントコンテンツです。

当キャンペーンでは、オリジナルホログラムカードのプレゼントに加え、オリジナルデザインのビッグタオル、サーモボトルなどの豪華賞品が当たるMy HottoMotto会員様限定の応募キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

1．期間

6月1日(月)～6月30日(火) ※景品がなくなり次第終了

2．内容

１.ほっともっと公式アプリ限定！オリジナルホログラムカードプレゼント！

ほっともっと公式アプリの専用画面をご提示いただき、「ほっともっと」の商品を800円(税込)以上のご購入ごとに、オリジナルホログラムカード(全7種)を1枚プレゼントいたします。

例）2,400円(税込)ご購入の場合：3枚プレゼント

※画像はイメージです。

※景品はなくなり次第終了となります。

※宅配サービスをご利用のお客様は対象外です。

２.My HottoMotto会員様限定！豪華賞品が抽選で当たる！応募キャンペーン

My HottoMottoの会員証画面をご提示いただき、「ほっともっと」の商品を800円(税込)以上ご購入いただくと、専用のキャンペーン応募フォームから参加いただくことができます。応募者の中から抽選で合計60名様に、「モンスト」コラボオリジナルグッズが当たります。また、Wチャンスとして100名様に、「ほっともっとの専用電子マネー1,000円分」が当たります。

さらに、応募完了後に届くメールにて、特典のスマホ壁紙をプレゼントいたします。

※「スマホ壁紙」は応募する時期によりデザインが異なります。

【賞品】

●A賞：オリジナルビッグタオル 30名様

●B賞：オリジナルサーモボトル 30名様

●Wチャンス：ほっともっとの専用電子マネー1,000円分／100名様

●スマホ壁紙：

6月1日(月)10:00～6月15日(月)23:59のご応募(Aパターン)

6月16日(火)00:00～7月1日(水)23:59のご応募(Bパターン)

※画像はイメージです。

※応募条件として、お会計の際に会員証読み取りが必要です。

※ネット注文の際はMy HottoMottoにログインしていただく必要があります。

※WチャンスはA賞もしくはB賞に落選した方々の中から再抽選されます。

【購入有効期間】

2026年 6月1日(月)～2026年6月30日(火)

【応募期間】

2026年6月1日(月)10:00～2026年7月1日(水)23:59

【対象商品】

「ほっともっと」で販売している全商品

※店頭・ネット注文でのご購入が対象です。宅配サービスでのご購入は対象外です。

【応募方法】

お会計時にレジでMy HottoMottoの会員証をご提示ください。

ネット注文の場合は、My HottoMottoログインのうえ注文ください。

「ほっともっと」の商品を800円(税込)以上ご購入で、以下応募フォームからご参加ください。

お会計800円(税込)ごとに、1口でのご応募となります。

※おひとり様何回でもご応募いただけます。

※1度ご応募いただいたレシートでの再応募はできません。

※レシートの合算での応募はできません。

【応募フォーム】

https://www.hottomotto.com/contents/2606_monsuto/monsuto-hottomotto.html

※2026年6月1日(月)10:00よりオープン

３.「ほっともっと」公式Xでフォロリポキャンペーンを実施！

6月1日(月)から6月14日(日)までの期間中、ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)にて、毎日「フォロー＆リポストキャンペーン」の投稿を実施いたします。

ほっともっと公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストいただくことで、キャンペーンにご参加いただけます。

当選すると、オリジナルホログラムカード全種セットとほっともっとお食事券1,000円分がもらえます。

さらに、期間中の合計リポスト数に応じて、スマホアプリ「モンスト」でゲーム内で使用することができるアイテムが手に入ります。

【キャンペーン参加方法】

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.キャンペーン対象投稿をリポスト

＜第一弾＞

期間：6月1日(月)11:00～6月7日(日)23:59

賞品：オリジナルホログラムカード全種7枚セット＋ほっともっとお食事券1,000円分

当選人数：10名様

モンストアプリ内配布アイテム：合計リポスト数が2万を突破で「獣神玉」を配布

＜第二弾＞

期間：6月8日(月)11:00～6月14日(日)23:59

賞品：オリジナルホログラムカード全種7枚セット＋ほっともっとお食事券1,000円分

当選人数：10名様

モンストアプリ内配布アイテム：合計リポスト数が2万を突破で「獣竜玉」を配布

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日11:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

■「モンスターストライク」とは

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/