データで見るチャンピオンシップ ファイナル長崎ヴェルカ戦

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キングスは5月23日(土)から、横浜アリーナでの長崎ヴェルカとの「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」へ挑みます。両チームのスタッツを交えて試合の見どころをご紹介します。ぜひご覧ください。

■全体勝率1位・リーグ最高の攻撃力を誇る「超攻撃型チーム」長崎

長崎ヴェルカはレギュラーシーズン47勝13敗、全体勝率1位で、創立5シーズン目にして初めてチャンピオンシップ(CS)に進出し、アルバルク東京、千葉ジェッツと強豪クラブとの熱戦を制し、ファイナルの舞台へと駆け上がってきました。

長崎はリーグトップの平均91.2得点、CSでも4試合平均93.3点と圧倒的な攻撃力を誇ります。NBA経験のある#14 スタンリー・ジョンソン選手や、リーグ屈指のスコアラー#18 馬場雄大選手、そしてリーグ1位の3Pシュート成功率(37.3%)を牽引する#5 イ ヒョンジュン選手など、多くのタレントを擁しています。さらに、チームとしても高いフィールドゴール成功率(47.9%・リーグ2位)に加え、アシスト(23.2本)やスティール(9.5本)ではリーグ1位に位置する、まさに超攻撃型チームです。

■泥臭いディフェンスで主導権を握れるか

長崎に対し、キングスはこれまで積み重ねてきた泥臭いディフェンスで対抗。リーグ2位の失点の低さ(75.0点)、そしてインサイドの要である#45 ジャック・クーリー選手や#53 アレックス・カーク選手を中心にとしたリバウンド(41.6本・リーグ2位)で試合のリズムを掴みます。CSは平均70.8失点と、さらにギアの上がった安定した守備を見せています。

また、長崎の武器である激しいスティールを封じる鍵となるのが、キングスの強みである「ターンオーバーの少なさ」です。レギュラーシーズンで平均10.9回、CSでは平均10.5回と高い集中力を維持しており、大舞台でも崩れない安定した試合運びで勝ち上がってきました。勝負どころで幾度もチームを救ってきた#14 岸本隆一選手の3Pシュートや、多彩なスコア能力を持つ#4 ヴィック・ロー選手、そして高いスキルで相手を翻弄する#21 デイミアン・ドットソン選手らが、長崎の激しいディフェンスを打ち破る鍵となります。

皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸に一戦一戦全力で戦ってまいります。

横浜アリーナをホワイト&ゴールドに染め、多くの後押しをよろしくお願いします。

■チャンピオンシップ ファイナル試合情報

・対戦相手：長崎ヴェルカ

・日時：

GAME1：5月23日(土) 14:30 TIP-OFF

GAME2：5月24日(日) 13:05 TIP-OFF

GAME3：5月26日(火) 19:05 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

・会場：横浜アリーナ

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/2025-26_danketsunochikara_LP/#cs)