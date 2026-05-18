長期欠品の人気GPSスマートウォッチ「DOOGEE Anywise W1 Pro」が楽天市場限定の再入荷記念、通常25,900円が50%OFFに

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE Anywise W1 Pro 楽天市場先行再入荷記念50%OFFキャンペーン

DOOGEEは楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて、長期欠品となっていた人気GPSスマートウォッチ「DOOGEE Anywise W1 Pro」を再入荷し、再入荷記念キャンペーンとして、通常価格25,900円のところ、50%OFFの特別価格12,950円にて販売を開始いたしました。

本キャンペーンは、楽天市場「DOOGEE公式ストア」での先行再入荷を記念した数量限定企画です。在庫切れ期間中に購入を検討していたお客様や、高機能スマートウォッチをお得に手に入れたいお客様に向けて、楽天市場で特別価格にて提供いたします。

販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/

50%オフクーポン：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=)

楽天市場で先行再入荷。人気モデルを50%OFFで販売

「DOOGEE Anywise W1 Pro」は、オフラインマップ、L1+L5デュアル周波数GPS、GPT-AI、1.43インチAMOLEDディスプレイ、5ATM防水、最大18日間バッテリーを搭載した、アウトドア・スポーツ・日常使いに対応する多機能スマートウォッチです。

発売後、多くのお客様よりご好評をいただき、長期間にわたり欠品状態が続いておりました。今回、楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて再入荷したことを記念し、通常価格25,900円から50%OFFとなる特別キャンペーンを実施いたします。

オフラインマップ・通話機能・5ATM防水などに対応した DOOGEE Anywise W1 Pro

最大の魅力は、腕元で使えるオフラインマップ

DOOGEE Anywise W1 Proの大きな特徴は、スマートウォッチ本体で使えるオフラインマップ機能です。事前に地図データをダウンロードしておくことで、登山、トレッキング、ランニング、サイクリング、旅行先など、スマートフォンを頻繁に取り出しにくいシーンでも、腕元でルートや位置情報を確認できます。

アウトドアや旅行、日々のウォーキングまで、幅広いシーンで安心感と利便性を提供します。

L1+L5デュアルGPSで、屋外アクティビティをサポート

オフラインマップ機能 Anywise W1 Pro

本製品は、L1+L5のデュアル周波数GPSに対応。ランニング、登山、サイクリング、ウォーキングなどの屋外スポーツにおいて、移動ルートの記録や位置情報の確認をサポートします。日常の健康管理だけでなく、本格的なアウトドアシーンでも使いやすいGPSスマートウォッチです。

GPT-AI搭載。スマートウォッチの使い方がさらに広がる

DOOGEE Anywise W1 Proは、GPT-AI機能にも対応しています。日常のちょっとした質問、AI文字盤生成、AI翻訳など、AIを活用した便利な機能により、スマートウォッチの活用シーンをさらに広げます。通知確認や運動記録だけでなく、AI機能を手元で使える新しいスマートウォッチ体験を提供します。

AMOLED、5ATM防水、最大18日駆動。日常使いにも妥協なし

ディスプレイには、1.43インチのAMOLED高精細画面を採用。地図、運動データ、通知、文字盤を鮮明に表示し、屋外でも日常でも見やすく使えます。

また、5ATM防水に対応しているため、汗や雨、水まわりのシーンでも安心して使用可能。550mAhの大容量バッテリーにより、使用状況に応じて最大18日間の駆動が可能です。

通話、音楽再生、録音、健康管理まで1台に集約

Bluetooth通話機能により、スマートウォッチ上で着信応答や発信が可能です。さらに、2GBストレージを搭載し、ローカル音楽再生やボイスレコーディングにも対応しています。

健康管理機能としては、睡眠、ストレスなどのモニタリングに対応。178種類の運動モードも搭載し、日常の運動習慣づくりから本格的なスポーツ記録まで幅広く活用できます。

キャンペーン概要

商品名

DOOGEE Anywise W1 Pro

販売店舗

楽天市場 DOOGEE公式ストア

通常価格

25,900円

キャンペーン価格

12,950円

割引率

50%OFF

販売ページ

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/

販売形式

楽天市場で先行再入荷販売

対象期間

在庫がなくなり次第終了

主な特徴

・オフラインマップ対応

・L1+L5デュアル周波数GPS

・GPT-AI機能搭載

・1.43インチAMOLED高精細ディスプレイ

・5ATM防水

・最大18日間バッテリー

・Bluetooth通話対応

・2GBストレージ搭載

・ローカル音楽再生対応

・ボイスレコーディング対応

・178種類の運動モード

・心拍数、血中酸素、睡眠、ストレス管理

・iOS / Android対応

・日本語を含む多言語対応

こんな方におすすめ

・楽天市場でお得にスマートウォッチを購入したい方

・オフラインマップ対応のGPSスマートウォッチを探している方

・登山、ランニング、サイクリング、旅行で使える時計を探している方

・AI機能付きスマートウォッチを試してみたい方

・通話、健康管理、運動記録、音楽再生を1台で使いたい方

・高機能モデルをできるだけコストを抑えて購入したい方

長期欠品となっていた人気モデルを、楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて先行再入荷。通常価格25,900円の高機能GPSスマートウォッチを、再入荷記念として50%OFFの12,950円で販売いたします。