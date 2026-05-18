長期欠品の人気GPSスマートウォッチ「DOOGEE Anywise W1 Pro」が楽天市場限定の再入荷記念、通常25,900円が50%OFFに
DOOGEE Anywise W1 Pro 楽天市場先行再入荷記念50%OFFキャンペーン
DOOGEEは楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて、長期欠品となっていた人気GPSスマートウォッチ「DOOGEE Anywise W1 Pro」を再入荷し、再入荷記念キャンペーンとして、通常価格25,900円のところ、50%OFFの特別価格12,950円にて販売を開始いたしました。
本キャンペーンは、楽天市場「DOOGEE公式ストア」での先行再入荷を記念した数量限定企画です。在庫切れ期間中に購入を検討していたお客様や、高機能スマートウォッチをお得に手に入れたいお客様に向けて、楽天市場で特別価格にて提供いたします。
販売ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/
50%オフクーポン：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=)
楽天市場で先行再入荷。人気モデルを50%OFFで販売
「DOOGEE Anywise W1 Pro」は、オフラインマップ、L1+L5デュアル周波数GPS、GPT-AI、1.43インチAMOLEDディスプレイ、5ATM防水、最大18日間バッテリーを搭載した、アウトドア・スポーツ・日常使いに対応する多機能スマートウォッチです。
発売後、多くのお客様よりご好評をいただき、長期間にわたり欠品状態が続いておりました。今回、楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて再入荷したことを記念し、通常価格25,900円から50%OFFとなる特別キャンペーンを実施いたします。
オフラインマップ・通話機能・5ATM防水などに対応した DOOGEE Anywise W1 Pro
最大の魅力は、腕元で使えるオフラインマップ
DOOGEE Anywise W1 Proの大きな特徴は、スマートウォッチ本体で使えるオフラインマップ機能です。事前に地図データをダウンロードしておくことで、登山、トレッキング、ランニング、サイクリング、旅行先など、スマートフォンを頻繁に取り出しにくいシーンでも、腕元でルートや位置情報を確認できます。
アウトドアや旅行、日々のウォーキングまで、幅広いシーンで安心感と利便性を提供します。
オフラインマップ機能 Anywise W1 Pro
L1+L5デュアルGPSで、屋外アクティビティをサポート
本製品は、L1+L5のデュアル周波数GPSに対応。ランニング、登山、サイクリング、ウォーキングなどの屋外スポーツにおいて、移動ルートの記録や位置情報の確認をサポートします。日常の健康管理だけでなく、本格的なアウトドアシーンでも使いやすいGPSスマートウォッチです。
GPT-AI搭載。スマートウォッチの使い方がさらに広がる
DOOGEE Anywise W1 Proは、GPT-AI機能にも対応しています。日常のちょっとした質問、AI文字盤生成、AI翻訳など、AIを活用した便利な機能により、スマートウォッチの活用シーンをさらに広げます。通知確認や運動記録だけでなく、AI機能を手元で使える新しいスマートウォッチ体験を提供します。
AMOLED、5ATM防水、最大18日駆動。日常使いにも妥協なし
ディスプレイには、1.43インチのAMOLED高精細画面を採用。地図、運動データ、通知、文字盤を鮮明に表示し、屋外でも日常でも見やすく使えます。
また、5ATM防水に対応しているため、汗や雨、水まわりのシーンでも安心して使用可能。550mAhの大容量バッテリーにより、使用状況に応じて最大18日間の駆動が可能です。
通話、音楽再生、録音、健康管理まで1台に集約
Bluetooth通話機能により、スマートウォッチ上で着信応答や発信が可能です。さらに、2GBストレージを搭載し、ローカル音楽再生やボイスレコーディングにも対応しています。
健康管理機能としては、睡眠、ストレスなどのモニタリングに対応。178種類の運動モードも搭載し、日常の運動習慣づくりから本格的なスポーツ記録まで幅広く活用できます。
キャンペーン概要
商品名
DOOGEE Anywise W1 Pro
販売店舗
楽天市場 DOOGEE公式ストア
通常価格
25,900円
キャンペーン価格
12,950円
割引率
50%OFF
販売ページ
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1pro-pr/
販売形式
楽天市場で先行再入荷販売
対象期間
在庫がなくなり次第終了
主な特徴
・オフラインマップ対応
・L1+L5デュアル周波数GPS
・GPT-AI機能搭載
・1.43インチAMOLED高精細ディスプレイ
・5ATM防水
・最大18日間バッテリー
・Bluetooth通話対応
・2GBストレージ搭載
・ローカル音楽再生対応
・ボイスレコーディング対応
・178種類の運動モード
・心拍数、血中酸素、睡眠、ストレス管理
・iOS / Android対応
・日本語を含む多言語対応
こんな方におすすめ
・楽天市場でお得にスマートウォッチを購入したい方
・オフラインマップ対応のGPSスマートウォッチを探している方
・登山、ランニング、サイクリング、旅行で使える時計を探している方
・AI機能付きスマートウォッチを試してみたい方
・通話、健康管理、運動記録、音楽再生を1台で使いたい方
・高機能モデルをできるだけコストを抑えて購入したい方
長期欠品となっていた人気モデルを、楽天市場「DOOGEE公式ストア」にて先行再入荷。通常価格25,900円の高機能GPSスマートウォッチを、再入荷記念として50%OFFの12,950円で販売いたします。