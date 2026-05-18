【東京ステーションホテル】100年先の未来へつなぐSDGsの取り組み 東京ステーションホテルの森

日本ホテル株式会社



重要文化財・東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）では、このたび一般社団法人more trees（モア・トゥリーズ）が全国で展開する、森林保全プログラム〈企業の森づくり〉に参画し、岩手県大船渡市三陸町綾里熊之入（りょうりくまのいり）に”東京ステーションホテルの森”をつくることを決定いたしました。

岩手県大船渡市は2011年東日本大震災で津波の甚大な被害を受け、さらに昨年2月には3,400ヘクタールにおよぶ大規模林野火災に見舞われました。この火災では約1,700ヘクタールが激甚災害指定を受け、一部では国庫補助事業による森林復旧が進められています。”東京ステーションホテルの森”は、その行政事業ではカバーしきれない飛び地や個人所有の一部において、2026年度から毎年1ヘクタールずつ、森林再生活動を継続的に実施してまいります。東京の中心にありながら自然とのつながりを大切にし、100年先の未来を見据えて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

東京ステーションホテルの森ページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/forest) | サステナビリティへの取り組みまとめページはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/event/sustainability)

more treesの展開する候補地の中から岩手県大船渡市を選定した理由は、JR東日本グループの一員として東北復興と再生に貢献をしたいという想いによるものです。東北の再生とともに、未来へと続く豊かな森を育みながら、引き続き私たちにできることを摸索してまいります。

ネイチャーポジティブの実現を目指して

ミツバチが受粉を助け植物が実るように、私たちの暮らしは生物多様性からのさまざまな自然の恵みによって支えられています。森林、土壌、水、大気、生物資源などは〈自然資本〉と呼ばれ、社会経済を支える重要な基盤です。しかし現在、陸・海の双方で、生物多様性が損失され続けています。こうした状況に歯止めをかけ、現状を維持し、さらに自然を回復軌道へ導く考え方が「ネイチャーポジティブ」です。私たちは、森林保全や気候変動対策を通じて、人と自然が共生する未来を目指しながら、一歩ずつ着実に取り組みを重ねてまいります。

カーボン・オフセットプログラム

2023年6月より開始した「CO2ゼロSTAYプラン」によるカーボン・オフセットプログラムも、「ネイチャーポジティブ」実現のため、森づくりと並行し継続して実施してまいります。このプログラムでは、宿泊に伴うCO2排出量を算定・可視化し、その相当分を森林保全活動への投資に充てる取り組みです。費用は全額ホテル負担のため、公式ホームページよりご予約いただくだけで、お客様にはご負担なく、地球温暖化対策に貢献していただけます。また企業さま向けには、会場で使用される電気を再生可能エネルギーに置き換えることで、サステナブルなイベントの実施が可能となる「CO2ゼロMICE」をご提供しております。

宿泊TOPはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/stay) | ミーティング・イベントはこちら(https://www.tokyostationhotel.jp/banquets/)

協力：一般社団法人more trees(https://www.more-trees.org/)

more treesは2007年に音楽家坂本 龍一氏が創立し、建築家の隈 研吾氏が代表を務める森林保全団体で、植林などによる森の再生、森林由来のクレジットによるカーボン・オフセット、木育ワークショップなど、継続的に“都市と森をつなぐ”活動をされています。2015年から10年以上にわたり、クリスマスオーナメント製作にご協力いただき、ホテルが皆さまからお預かりした寄付金全額を、有効活用していただいています。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/