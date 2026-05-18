【速報】政党支持率、比例投票先の変化は？高市内閣を支持する理由／支持しない理由は！2026年5月電話×ネット意識調査

イチニ株式会社

選挙ドットコムはJX通信社と共同で、5月16日（土）、17日（日）に日本国内の18歳以上の方を対象としたハイブリッド調査（電話調査とインターネット調査を同じ設問で同時に行う方式）による全国意識調査を実施しました。

【調査概要】調査は令和8年5月16日（土）と17日（日）に実施。日本国内の18歳以上の方を調査対象とし、有効回答数は電話調査で1025件、インターネット調査で1352件を取得（いずれもJX通信社との共同実施）。各数値は小数第2位以下を四捨五入しています。

2026年5月16日、17日調査の政党支持率

「あなたは普段、どの政党を支持していますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年5月調査の次期参院選比例投票先について

「あなたは、次に行われる参議院議員選挙の比例代表で、どの政党に投票しようと思いますか？」と聞いた結果が上の図です。

2026年5月16日、17日の内閣支持率

「あなたは、高市内閣を支持しますか」と聞いた結果が上の図です。

高市内閣の支持理由

「あなたが高市内閣を支持する理由は何ですか？次の8つから選んでください」と聞いた結果が上の図です。選択肢は「人柄が信頼できるから／政策に期待できるから／他の人よりましだから／自民党中心の内閣だから／女性の総理大臣だから／指導力があるから／安定感があるから／その他」の８つです。

高市内閣の不支持理由

「あなたが、高市内閣を支持しない理由は何ですか？次の8つから選んでください。」と聞いた結果が上の図です。選択肢は「人柄が信頼できないから／政策に期待できないから／他の人の方がましだから／自民党中心の内閣だから／女性の総理大臣だから／指導力がないから／安定感がないから／その他」の8つです。

消費税減税

「高市首相は、衆院選で飲食料品の消費税率を2年間ゼロにすることを公約に掲げました。一方、政府内では、レジ改修のスピードを短縮するため、税率を1%にする案が浮上しています。あなたは、飲食料品の消費税率をどうするのがよいと思いますか？次の3つから選んでください。」と聞いた結果が上の図です。



イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo