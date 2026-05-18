【Dior】「ハウス オブ ディオール 心斎橋」がオープン

クリスチャン・ディオール合同会社(C) Den Niwa

2026年5月21日（木）ディオールと日本を結ぶ強固な絆に敬意を表し、ディオールは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ハウス オブ ディオール 心斎橋」をオープンします。

日本人建築家の藤本壮介がデザインした、波打つようなファサードは技術の傑作です。オートクチュールの卓越した技へのオマージュとして、クリスチャン・ディオールがデザインしたドレスの、流れるようなドレープや重なり合う生地を彷彿とさせます。

建築家ピーター・マリノが手掛けたこの「夢の王国」は4つのフロアにわたって広がり、アリス・エイコックによる彫刻作品を取り囲むように配置された、壮大な階段で結ばれています。ヴェルサイユの寄木細工といった永遠のディオールのコードがあしらわれた光に満ちた空間で、ヘリテージから、時代を超越するモダニティに至るまで、メゾンの多彩な世界観が明らかにされます。

1階にはウィメンズのアクセサリー、シューズ、厳選されたレザーグッズが並び、「ラ コレクシオン プリヴェ」のフレグランスやファイン ジュエリーのクリエイションも展開されます。バーティカルガーデンが、この洗練された空間を緑豊かな安らぎの場へと変えています。

2階へと進むと、ジョナサン・アンダーソンによるプレタポルテのコレクションが、類まれなバッグと共に展示されています。メンズフロアである3階には、メンズ コレクションの大胆さを反映し、現代的な魅力を放つネイビーブルーのアームチェアが置かれています。

ギャラリストでもあったクリスチャン・ディオールと、同時代の芸術家たちと築いた友情を反映するかのように、このブティックには選び抜かれたアートピースが展示されています。

クリスチャン・ディオールの最初のブティック「コリフィシェ」で彼に助言を与えた、友人クリスチャン・ベラールの魅力的な作品が、この美術館のようなブティックを彩っています。

また、クロード・ラランヌによる「Ginko（イチョウ）」ベンチや、フランク・エヴヌーによるアート家具、ティム・ハイランドによる「トワル ドゥ ジュイ」の再解釈に至るまで、素晴らしい作品をご覧いただけます。

最後のサプライズとして、東信によりカプセル化された花々が、日本の生け花の芸術を新たな形へと昇華させながら、ムッシュ ディオールの庭園への情熱を繊細に物語っています。

このユニークな体験をさらに深めるべく、レストラン「ムッシュ ディオール」は、ピーター・マリノが庭園へのオマージュとして構想した空間で、 時代を超越したひとときをお約束します。

女性シェフとしてミシュランの星を最も多く獲得した、アンヌ＝ソフィー・ピックが、「カナージュ」からオーバル、ヒョウ柄に至るまで、ディオールの歴史とコードを再解釈し、この特別な場所のために特別に考案したメニューをご用意しています。

「ラ トワル ブランシュ」、「レ ペタル」、「ラ プロット」という詩的な名前の料理は、シェフの卓越した技によって見事に引き立てられたクチュール的なエレガンスを明らかにしています。

フランスのオートキュイジーヌと日本の食材との魅惑的な対話の中で、最高級の素材、食感、そして組み合わせが披露されます。ご予約方法についてはこちら(https://www.tablecheck.com/ja/monsieur-dior-osaka/reserve/landing)のリンクからご覧いただけます。

(C) Den Niwa(C) Den Niwa(C) Den Niwa(C) Den Niwa(C) Den Niwa(C) Den Niwa

「ハウス オブ ディオール 心斎橋」

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17

#Dior #DiorShinsaibashi

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir