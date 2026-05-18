【5/27（水）12：00】“数”ではなく“推し”を増やせ！自社のファンを増やす「共感型採用」とは！？無料オンラインセミナー開催

株式会社スケッチ

人事・組織変革支援の株式会社スケッチは、5月27日（水）12：00より、採用に課題を感じている経営者や人事責任者、採用担当者の方を対象に、無料オンラインセミナー『“数”ではなく“推し”を増やせ！自社のファンを増やす「共感型採用」とは!?』を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/Seminar_kitami/

「応募は来るのに、『この人だ』と思える人に出会えない」

→ 応募の時点で、応募者が自社のファンになっていたら。

こんな採用活動ができたらどうでしょうか？ 本セミナーは、その仕組みを45分で学べる無料セミナーです。

開催の背景：「応募数を増やす採用活動」には、もう限界がきている

労働人口が減少する中で、とにかく応募数を増やし続ける採用活動には限界があります。これからの採用は、母集団の拡大ではなく、限られた応募者の中で成果を最大化する設計が求められています。

そのために必要な「ターゲット設定」「適切な広報チャネルの選定」「カルチャーの言語化」といった要素は、すでに多くの企業が取り組んでいますが、それだけでは十分ではありません。

重要なのは、その場しのぎの採用活動で終わらせず、「認知 → 興味 → 応募 → 入社意欲の醸成」までを一気通貫でつなぐことです。

「なんとなく見た会社」ではなく「気づけば気になっている会社」になる導線を設計します。現在8名の組織である当社自身も、情報発信を通じてカルチャーを丁寧に伝え続けた結果、応募の段階ですでに会社を理解している方からの応募が増加しています。面接の場で一から説明するのではなく、"前提が揃った状態"で出会えるため、ミスマッチを大きく減らすことに成功しています。

本セミナーでは、「数ではなく、自社のファン（推し）を増やす採用活動」の方法を、当社の実例をもとに45分で具体的に解説します。

セミナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165538/table/2_1_8e51146c5c53e5739932c99cf580d488.jpg?v=202605190951 ]お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/Seminar_kitami/

※ 採用支援・人材紹介・研修・広報・マーケティング支援等を主たる事業とされている企業・個人の方のご参加は、内容保護のためお断りしております。該当される場合はお申し込みをお控えください。

※ お申し込み後に同業と判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

登壇者プロフィール

喜多見 梢（きたみ こずえ）株式会社スケッチ 執行役員国家資格キャリアコンサルタント

新卒で採用支援企業に入社し、これまでに累計

600社以上の採用支援を実施。2023年に株式会社スケッチに参画し、現在は執行役員として法人向けのHRコンサルティング（採用・育成・定着・研修など）全般の支援に従事。自社の採用責任者として、採用戦略の設計から運用も担っており、企業への採用支援だけでなく、自社採用の実務経験も踏まえながら採用課題の解決に取り組んでいる。

▼登壇者の人柄やコンサルティングに対する想いを知りたい方はこちら（Wantedlyプロフィール）

https://www.wantedly.com/id/kozue_kitami_a

このセミナーで学べること

明日から実践できるノウハウをギュッと凝縮してお伝えします。

STEP 1：カルチャーの言語化（最重要プロセス）

社員インタビューで現場の本音を集め、組織の核となる価値観を特定する手法を解説。

「いい人」ではなく「いいやつ」を定義した自社事例もご紹介します。

STEP 2：採用広報への多角的な展開

言語化した一次情報を、Wantedly・note・求人媒体・オウンドメディアへ最適化展開。

1つのコアメッセージを複数チャネルへ広げるノウハウをお伝えします。

STEP 3：継続的な発信と改善のサイクル

応募者の「カルチャー共感度」を軸に分析し、コンテンツを型化。

採用コンテンツを「24時間365日動く採用資産」に変える仕組みをご説明します。

こんな方にお勧めします

株式会社スケッチについて

- 採用に課題を感じている経営者・人事責任者・採用担当者- 求人を出しても応募が集まらないと感じている方- 採用しても早期離職・ミスマッチが多い方- 自社のカルチャーをうまく言語化できていない方- 採用を「経営戦略」として捉え直したい方

【変わる時だ。組織も人も。】 当社スケッチは、人材採用コンサルティングを軸に、組織づくり・制度設計・人材育成・研修・AI活用・ブランディング・新規事業支援まで、“人と組織”の変革を支援するコンサルティング会社です。どんなに優れたプロダクトやビジョンも、 それを実現するのは「人」。 だからこそ私たちは、“人材の力で企業を強くする”ことに 本気で向き合っています。

https://sketch-consulting.co.jp/