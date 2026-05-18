【2026年5月29日OPEN予定】“100日で閉店”するチョコクロワッサン専門店が新潟初出店

【概要】

株式会社T-LIFIXホールディングス

期間限定ではなく、“100日で必ず閉店する”という独自の営業スタイルで話題を集めるチョコクロワッサン専門店



「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」が、

2026年5月29日、新潟市東区空港西にオープンいたします。

札幌発の同ブランドは、全国各地で出店を行い、連日完売・行列を生む人気店として注目されています。

【ブランド特徴】

本ブランド最大の特徴は、営業期間を100日間に限定している点です。

一般的な期間限定店舗とは異なり、

「100日後には必ず営業を終了する」ことが前提となっています。

この明確な期限設定により、

来店動機を強く喚起し、各地で高い集客力を実現しています。

■商品コンセプト

「チョコが売っていないチョコ専門店」

同ブランドでは、チョコレート単体での販売は行っておらず、

クロワッサンを通じて“チョコを体験する”商品設計となっています。

■主力商品

バターの香りが広がるクロワッサンに、

チョコレート専門店ならではの濃厚なチョコを組み合わせた一品。

一般的なクロワッサンの“サクサク感”に加え、

しっとりとした食感と満足感のある仕上がりが特徴です。

一度で終わらず、

繰り返し購入したくなる味わいとして評価されています。

■商品ラインナップクロワッサンは全４種。どの味が好きですか？

各種：540円（税込）

・スウィート

・マーブル

・抹茶

・ホワイト

上記に加え、期間限定フレーバーも展開予定です。

複数購入されるケースも多く、

“選ぶ楽しさ”も来店動機の一つとなっています。

なぜ行列が生まれるのか

同ブランドは、



・営業期間が100日間に限定されている

・販売数量に限りがある

という特性により、

「行列が発生する」

「短時間で完売する」

といった現象が各地で見られています。

販売方法について

本店舗では、事前予約販売を基本としております。

当日販売分はごく少量のご用意となるため、

早い時間帯で完売する可能性が高くなっております。

ご来店いただいても購入できない場合があるため、

確実にお求めの方は事前予約のご利用を推奨いたします。

来店タイミングについて

当日販売分は数量限定のため、

午前中で完売する可能性がございます。

スムーズにご購入いただくためにも、

事前予約または早い時間帯での来店を推奨いたします。

新潟出店について

今回の出店は、新潟エリア初上陸となります。

【オープン予定日】2026年5月29日

【店舗名】TonyBake新潟空港通り店 ～100日だけの〇〇～

【所在地】新潟市東区空港西1丁目4番22号

今しか体験できない店舗

本店舗は、

“いつでも行ける店”ではなく、

「今しか行けない店」です。

100日間という限られた期間の中で、

新潟に新たな話題と体験を提供します。

まとめ

全国で話題を集める“100日限定”のチョコクロワッサン専門店が、

いよいよ新潟に登場します。

営業終了があらかじめ決まっているという特徴が、

強い来店動機を生み出し、短期間で高い集客を実現しています。

事前予約を活用することで、

より確実に本商品を体験いただけます。

店舗情報

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake

オープン予定日：2026年5月29日

店舗名：TonyBake新潟空港通り店 ～100日だけの〇〇～

住所：新潟市東区空港西1丁目4番22号