【日本初上陸】英国名門エプソムカレッジが東京校を2027年秋開校。一期生を募集する「開校ファミリー説明会」を初開催！

株式会社Epsom College Tokyo

エプソムカレッジ 東京（所在地：東京都、以下「当校」）は、2027年秋の開校に向けた初の公式イベント「開校ファミリー入学説明会」を、2026年6月6日（土）にTODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区）にて開催いたします。

エプソムカレッジ 東京について

当校は、英国式カリキュラムに基づき、Early Years Foundation Stage(EYFS/幼児教育課程)から Year 6(日本の小学 5 年生に相当)までの児童を対象に、世界水準の教育を提供します。

カリキュラムは、学問的な卓越性と人格形成・創造性の育成の両立を目的として設計されており、初年度はEYFSからYear 4までを受け入れ、長期的には年間約 250 名の児童を受け入れる予定です。

EYFSから初等部に至るまで、児童は確かな学力基盤とともに、創造性・遊び心・人間性を育む環境で学びます。読み書きや算数などの基礎学習に加え、年齢に応じた人工知能(AI)の導入を行い、早い段階からデジタルリテラシーとテクノロジー活用の素養を培います。

日本の初等教育に「英国式」の新たな選択肢を

当校が提供するのは、単なる英語教育ではありません。英国式カリキュラムに基づき、個々のポテンシャルを最大限に引き出す「パストラルケア（心身のケア）」と、自立心を育む教育環境です。本説明会では、リーダーシップチームから当校のビジョンや教育理念、日本におけるグローバル教育の新たな基準について詳しく解説します。

「エプソム・グローバル・パスウェイ」：日本から世界へ繋がる進路

当校の最大の特徴は、マレーシア校との強力なネットワークにあります。東京校での学び（Year 6まで）を経た後、Year 7以降はマレーシア校へ進学。英国の全国標準資格である IGCSE(International General Certificate of Secondary Education) や、大学入学資格として広く認知される A Levels (Year 13 修了時に取得)を学びます。10年以上にわたり30カ国以上の生徒が学ぶ国際コミュニティと、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、スタンフォード大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、UCL、ブラウン大学、LSE等への高い合格実績を持つ教育インフラを、スムーズに享受できる独自のパスウェイを提示します。

イベントの見どころ：お子様向け「エンゲージメント・アクティビティ」も同時開催

当日は、保護者様向けの説明会に加え、お子様がエプソムの教授法を実際に体験できる「ラーニング・クリニック」を実施します。これは単なる入試ではなく、対話を通じてお子様のポテンシャルと当校の教育環境がどのように調和するかを見極める、エプソム独自のスタイルです。

【開催概要】

イベント名： エプソムカレッジ 東京 開校ファミリー入学説明会

日時： 2026年6月6日（土）10:00～15:00（受付開始 9:45）

午前の部：学校説明セッション（EYFS～Year 4対象）

午後の部：アセスメント・テストおよび個別相談（事前登録制）



会場： TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB（戸田建設本社ビル 4F）

所在地： 東京都中央区京橋1-7-1（東京メトロ京橋駅直結、JR東京駅徒歩7分）

参加費： 無料（完全事前予約制）

詳細・申込：こちら(https://epsomcollege-41021284.hs-sites.com/ect_infosession2026?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9BQVYRVzbBm2NbbVDP4W_osKtdS585IYuzxezY0jSjLpr_q2TjKmE5ZTNqRsqgKjOcmwNM)

エプソムカレッジ（英国）について

約200年の伝統がある英国のエプソムカレッジ

『サンデー・タイムズ』紙によって「2024 年イギリスで最も成長した学校」に選ばれたエプソムカレッジは、英国サリー州の美しい 72 エーカーのキャンパスに位置する共学校(通学・全寮制)です。1855 年にアルバート公によって創立され、ヴィクトリア女王から王室後援を授けられた同校は、医療従事者とその家族を支援するためのロイヤル・メディカル・ベネヴォレント・カレッジとして始まりました。現在では、11 歳から 18 歳までの約 1,100 名の生徒が在籍し、卓越した学問的成果とともに、人間力と教室を超えた成長の機会を重視した教育を行っています。エプソムカレッジは「親切・誠実・向上心」という中核的価値観のもと、奉仕・探究・思いやりという創立の理念を今も受け継ぎ、変化の激しい世界で自信・共感・目的意識を持って生き抜く若者の育成を続けています。

https://www.epsomcollege.org.uk

(https://www.epsomcollege.org.uk)

エプソムカレッジ マレーシアについて

クアラルンプール国際空港から約15分、エプソムカレッジ マレーシアの50エーカーの敷地

エプソムカレッジ マレーシアは、3 歳から 19 歳までを対象に英国式カリキュラムを提供する、受賞歴を誇るデイスクール兼ボーディングスクールです。

英国で教育を受けた教員陣による質の高い授業と、学問・芸術・音楽・演劇・スポーツを融合した全人教育が特長。さらに、LALIGA アカデミー・マレーシア、モラトグルー・テニス・プログラム、ECM ゴルフアカデミーとの提携を通じて、世界水準のスポーツ教育を展開し、生徒が教室を超えて活躍する力を育んでいます。

生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことに情熱を注ぎ、きめ細やかなサポートと学問的卓越性を両立。その結果、卒業生は世界有数の大学からオファーを獲得するなど、次世代のリーダーとしての道を歩んでいます。

https://www.epsomcollege.edu.my/

エプソムカレッジ 東京について

神田駅近郊、アクセス抜群の立地

エプソムカレッジ東京は、エプソムファミリーの最新の学校として、アジアの伝統と価値観に彩られた世界水準の英国式教育を提供します。

2027年、東京の中心に開校するこの学校は、エプソムが受け継ぐ英国の伝統と、日本の革新精神を融合させ、子どもたちが「探求心」「思いやり」「自信」をもって学べる、活気あふれる学びの環境を実現します。

https://www.epsomcollegetokyo.jp/