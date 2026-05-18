【愛知県岡崎市】6月5日(金)、たった1日だけ。大自然に″小さなホタルの森″が現れる、ホタル観察体験付き宿泊プランが登場！

宿泊者限定の「小さなホタルの森」

ウッドデザインパーク株式会社

6月14日（日）に開催するホタルイベント「HOTARU NIGHT QUEST 2026」に先駆け、この日ご宿泊のお客様だけが体験できる、特別な一夜をご用意しました。

今回ご用意するのは、やさしく光るホタルを間近で観察できる特別演出「小さなホタルの森」。

ホタルは生き物だからこそ、いつでも、誰でも出会えるものではありません。

この日だけ、ご宿泊のお客様限定で、初夏の夜にそっと光る小さな命を間近で感じていただける

特別な体験をお届けします。

子どもたちにとっては「こんな近くで見られるの！？」と目を輝かせる発見の時間。大人にとっては、どこか懐かしい初夏の記憶を思い出すような、静かで特別なひとときになるかもしれません。

自然の中で楽しむ本格BBQや焚き火、木のぬくもりに包まれるグランピング体験に加え

この日だけの“小さな奇跡”をご家族でお楽しみください。

■ プラン概要

プラン名

🌙たった一夜の、小さな奇跡🌙

～宿泊者限定 ホタル観察体験付きプラン～

開催日

2026年6月5日（金）限定

対象

2026年6月5日ご宿泊のお客様限定

内容

宿泊者限定ホタル観察体験付き

1泊2食付き

（夕食：手ぶらBBQ / 朝食：パンビュッフェ）

料金

20,710円～（1名あたり・税込）

予約・詳細はこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1281418)から

※ホタルは生き物のため、当日の状況により観察内容が変更となる場合がございます。

※ホタル観察時はフラッシュ撮影・強い光の使用はご遠慮ください。

■ HOTARU NIGHT QUEST 2026 開催のお知らせ

6月14日（日）には、施設全体を使ったファミリー向けホタルイベント

「HOTARU NIGHT QUEST 2026」を開催いたします。

ホタルクイズラリー、工作体験、フォトブース、ワークショップ、飲食コンテンツなど、家族みんなで楽しめる体験型コンテンツをご用意。

さらに当日は、ホタルの保護活動に携わる方をお招きし、「ホタルと人間の深イイ関係」をテーマにした講演会も開催します。

ホタルを観賞する前に、その生態や人との関わりについて楽しく学ぶことで

ただ“見る”だけではなく、ホタルの光をより深く感じられるイベントを目指します。

参加費：1,500円（3歳以上）

※別途駐車料金がかかります

詳細・ご予約はこちら(https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/604275)から

■施設情報

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/