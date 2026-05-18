5月26日（火）20時から！ ランジャタイ、ヤマゲン（ネコニスズ）を迎えてお送りする「サテライト！（仮） curated by アフロ」第3回。番組概要を公開！【ニコニコ生放送】

株式会社ドワンゴ

「日々の名場面は音楽と共に」

そんなコンセプトでお送りする、新しい音楽番組です！



MCには、活動休止中のバンド・MOROHAからアフロ（天々高々）が登場。

これまでステージでは口角泡を飛ばし、ひたすらに自分の話ばかりをしてきたMCアフロ。

しかし、気づけば38歳。

「人の話を聞ける大人になりたい！」と意気込んで始める新番組がこちら。

音楽を介し、あなたのトホホな思い出、ぶっとんだ妄想、お悩み、ただの近況などを

力一杯！拝聴させていただきます。

▼放送内容

第3回放送日時：5月26日（火）20:00～ 90分くらいの生放送！

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350404831

ゲストにランジャタイ、ヤマゲン（ネコニスズ）を迎え、アフロ主催・謎のカラオケ大会！

「日々の名場面は音楽と共に」というコンセプトでお送りする本番組らしく、

アフロ、ランジャタイ、ヤマゲン（ネコニスズ）にとっての「人生を彩る音楽」を歌いまくります。

人生の様々な場面で脳内に流れた・心の BGM になった楽曲を、

それにまつわるエピソードと共に開陳する 90 分（くらい）！



なお、視聴者のあなたからも、アフロ、ランジャタイ、ヤマゲンに歌って欲しい楽曲を募集。 あなたにとって大事な 1 曲を、その理由と共にお送りください！

お便りのフォームはこちら

ランジャタイヤマゲン（ネコニスズ）

▼過去放送ダイジェスト

ニコニコ動画内「サテライト！（仮）」まとめ(https://www.nicovideo.jp/series/556135?rf=nvpc&rp=watch&ra=series)

▼アフロ プロフィール

アフロ



1988年1月7日生まれ。東京ドームと同い年。

2008年に「MOROHA」を結成しラップを担当。

2022年2月11日、MOROHA初の日本武道館単独公演開催。

2023年には俳優として映画「さよなら ほやマン」に主演、

第78回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、日本映画批評家大賞新人男優賞を受賞。

「ABCお笑いグランプリ」、テレビCM「Galaxy S7 edge」他、多くのナレーションを務め、

文筆業においては著書にエッセイ集「俺のがヤバイ」、信濃毎日新聞ではコラムも連載中。

2024年12月 MOROHA活動休止発表。現在はソロの音楽活動に邁進中。

2025年 同郷（長野）のシンガーソングライター・ヒグチアイと、天々高々（てんてんたかたか）としての活動も開始。

2025年6月12日に新しいエッセイ集『東京失格』（実業之日本社）がリリース。

2025年12月27日 渋谷Spotify O-EASTにて自主企画「再就職」を開催。早々にSOLD OUTを記録。

2026年、ソロ作品もリリース開始予定。

好きな口説き文句は「あなたの本棚を見たいと思ってしまいました」。

何でも屋の頑張り屋。



X：https://x.com/MOROHA_AFRO

第2回放送のタイムシフト（再視聴）：

https://live.nicovideo.jp/watch/lv350206313

2026年5月28日（木） 23:59 まで

第3回放送：2026年5月26日（火） 20時～

タイムシフト：2026年6月25日 23時59分まで視聴可能

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350404831

※本番組は、ニコニコプレミアム（月額790円・税込）にご登録いただくことで全編をご視聴いただけます。