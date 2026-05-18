【出展募集中】 次世代ものづくり基盤技術産業展出展のご案内

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公益財団法人名古屋産業振興公社

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【出展募集中】


次世代ものづくり基盤技術産業展出展のご案内


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「次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-」の出展申込受付中です！


本展では中小企業、スタートアップ、大学・研究機関の皆様の最新の製造技術や研究成果を紹介し、


販路の拡大、イノベーションの創出、そしてビジネスパートナーとつながるチャンスを提供します。


技術や製品展示に加えて、ビジネスマッチング商談会、ネットワーキングの機会の提供、さらに専門家


による講演会も開催し、最新情報や課題解決につながるヒントを見つけていただけます。


新たなビジネスチャンスをつかみ、技術革新を進める場としてご活用ください。



▼展示会について


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次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-


～未来を創る技術が集うものづくり展示会～


・開催日時　令和８年１１月１９日(木)～令和８年１１月２０日(金)１０時から１７時まで


　　　　　 ２０日は１６時まで


・場　　所　ポートメッセなごや第１展示館（名古屋市国際展示場）


・募集内容　機械要素技術、素材・材料、DX・通信・情報、環境・エネルギー、中小企業支援、


スタートアップ、研究シーズ


・出展料金　小間(大)　231,000円/小間（税込）


　　　　　　小間(中)　154,000円/小間（税込）


　　　　　　小間(小)　66,000円/小間（税込）


　　　　　　土間出展　217,800円/小間（税込）＊お申込みは2土間から


・割引制度　新規出展割引、継続出展割引、中小企業出展割引で最大20％割引！


　　　　　　但し、適用に条件がございますので詳しくはHPまで


・締 切 日　令和８年７月３０日（木）


⇒詳細はこちら


https://www.techbizexpo.com/


【お申込み、お問合わせ先】


名古屋国際見本市委員会


TEL：052-735-4831　　E-mail：techbiz@nagoya-trade-expo.jp