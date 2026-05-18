公益財団法人名古屋産業振興公社

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【出展募集中】

次世代ものづくり基盤技術産業展出展のご案内

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「次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-」の出展申込受付中です！

本展では中小企業、スタートアップ、大学・研究機関の皆様の最新の製造技術や研究成果を紹介し、

販路の拡大、イノベーションの創出、そしてビジネスパートナーとつながるチャンスを提供します。

技術や製品展示に加えて、ビジネスマッチング商談会、ネットワーキングの機会の提供、さらに専門家

による講演会も開催し、最新情報や課題解決につながるヒントを見つけていただけます。

新たなビジネスチャンスをつかみ、技術革新を進める場としてご活用ください。

▼展示会について

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次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-

～未来を創る技術が集うものづくり展示会～

・開催日時 令和８年１１月１９日(木)～令和８年１１月２０日(金)１０時から１７時まで

２０日は１６時まで

・場 所 ポートメッセなごや第１展示館（名古屋市国際展示場）

・募集内容 機械要素技術、素材・材料、DX・通信・情報、環境・エネルギー、中小企業支援、

スタートアップ、研究シーズ

・出展料金 小間(大) 231,000円/小間（税込）

小間(中) 154,000円/小間（税込）

小間(小) 66,000円/小間（税込）

土間出展 217,800円/小間（税込）＊お申込みは2土間から

・割引制度 新規出展割引、継続出展割引、中小企業出展割引で最大20％割引！

但し、適用に条件がございますので詳しくはHPまで

・締 切 日 令和８年７月３０日（木）

⇒詳細はこちら

https://www.techbizexpo.com/

【お申込み、お問合わせ先】

名古屋国際見本市委員会

TEL：052-735-4831 E-mail：techbiz@nagoya-trade-expo.jp