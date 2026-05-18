【出展募集中】 次世代ものづくり基盤技術産業展出展のご案内
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【出展募集中】
次世代ものづくり基盤技術産業展出展のご案内
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「次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-」の出展申込受付中です！
本展では中小企業、スタートアップ、大学・研究機関の皆様の最新の製造技術や研究成果を紹介し、
販路の拡大、イノベーションの創出、そしてビジネスパートナーとつながるチャンスを提供します。
技術や製品展示に加えて、ビジネスマッチング商談会、ネットワーキングの機会の提供、さらに専門家
による講演会も開催し、最新情報や課題解決につながるヒントを見つけていただけます。
新たなビジネスチャンスをつかみ、技術革新を進める場としてご活用ください。
▼展示会について
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次世代ものづくり基盤技術産業展-TECH Biz EXPO 2026-
～未来を創る技術が集うものづくり展示会～
・開催日時 令和８年１１月１９日(木)～令和８年１１月２０日(金)１０時から１７時まで
２０日は１６時まで
・場 所 ポートメッセなごや第１展示館（名古屋市国際展示場）
・募集内容 機械要素技術、素材・材料、DX・通信・情報、環境・エネルギー、中小企業支援、
スタートアップ、研究シーズ
・出展料金 小間(大) 231,000円/小間（税込）
小間(中) 154,000円/小間（税込）
小間(小) 66,000円/小間（税込）
土間出展 217,800円/小間（税込）＊お申込みは2土間から
・割引制度 新規出展割引、継続出展割引、中小企業出展割引で最大20％割引！
但し、適用に条件がございますので詳しくはHPまで
・締 切 日 令和８年７月３０日（木）
⇒詳細はこちら
https://www.techbizexpo.com/
【お申込み、お問合わせ先】
名古屋国際見本市委員会
TEL：052-735-4831 E-mail：techbiz@nagoya-trade-expo.jp