Ayase、オールセルフプロデュースEP作品『dialogue』を5/27(水)に配信リリース決定さらに先行シングル「うるさ」を5/20(水)に配信、新アーティスト写真も公開

The Orchard Japan

国内チャートを席巻し、グローバルでも目まぐるしい活躍を見せる“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのコンポーザーとしても活動し、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行っているAyase。初共演が話題となったLiSA×Uru「再会」をはじめ、Hey! Say! JUMP「千夜一夜」や人気スマホゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ユニット「Vivid BAD SQUAD」、森七菜「深海」、LiSA「往け」など幅広いアーティストへ楽曲を提供。2021年と2022年の2年連続で「年間Billboard JAPAN作曲家チャート“TOP Composers”」、「年間Billboard JAPAN作詞家チャート“TOP Lyricists”」にて1位を獲得。ボカロ楽曲を自身が歌唱するセルフカバーにも定評があり、「夜撫でるメノウ」はストリーミング1億再生を突破。2022年9月には自身初のオリジナル楽曲を含む両A面配信シングル『飽和 / シネマ』を配信リリース。2023年1月には、自身初のアニメ主題歌となるTVアニメ『Buddy Daddies』のオープニングテーマ「SHOCK!」をリリース。さらに7月にはTVアニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』オープニング・テーマ「飛天」をリリースする。2024年9月には、モバイルゲーム『モンスターハンターNow』とのコラボ楽曲「From Now!」するなど幅広い活動に注目が集まっている。

そんな彼が、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日(金)にリリースすることが決定し。あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わる様々な人や物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作となっている。全5曲すべてノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品となる。

リリースに先駆け、5月20日(水)には先行シングル「うるさ」を配信リリースすることが決定。展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンで、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な楽曲となっている。EPには、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」、鮮烈なメロディに乗せ、対話の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲を収録。ボカロP、シンガーソングライター、そしてYOASOBIのコンポーザーとしてのキャリアを通じて辿り着いた、ソロアーティストとしての“原点であり出発点”ともいえる作品をぜひ楽しみにしていて欲しい。そして、本人からのコメントも到着。

■Ayaseコメント

この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。

YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中で

どうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちを

いつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや

大切な人たちからの言葉に勇気づけられ

一つの作品群にして表明することができました。

私は、YOASOBIを結成してから今日まで

音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、

自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。

そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いを

この５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。

YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。

まずは一度、ぜひ聴いてみてください。

よろしくお願いします。

【配信リリース情報】

2026年5月27日(水)配信リリース

Ayase『dialogue』

配信URL：https://lnk.to/ayase_dialogue

01. PLANETS

02. うるさ ※2026年5月20日(水)先行配信リリース

03. bad therapy

04. 火花

05. dialogue

2026年5月20日(水)先行配信リリース

Ayase「うるさ」

配信URL：https://lnk.to/urusa

◆アーティスト情報◆

★Ayase

X：https://twitter.com/ayase_0404

Instagram：https://www.instagram.com/ayase_0404/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCvpredjG93ifbCP1Y77JyFA

【プロフィール】

1994年4月4日生まれ、山口県出身。

2018年12月にVOCALOID楽曲を投稿開始。切なさと哀愁を帯びたメロディ、考察意欲を掻き立てる歌詞で人気を博し、2019年4月に発表した「ラストリゾート」はYouTube1500万再生突破。2019年11月リリースの初EP「幽霊東京」は即完。ボカロ楽曲を自身が歌唱するセルフカバーにも定評があり、「夜撫でるメノウ」はストリーミング再生1億回突破、Apple MusicでTOP10入りも果たした。ボカロP、YOASOBIのコンポーザーとしての活動に加えさまざまなアーティストへの楽曲提供も行っており、LiSA×Uru「再会」をはじめ、Hey! Say! JUMP「千夜一夜」や人気スマホゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ユニット「Vivid BAD SQUAD」楽曲「シネマ」、LiSA「往け」、森七菜「深海」などを手掛けている。2022年9月には、ソロアーティストとして、自身が作詞・作曲・歌唱を務めた新曲「飽和」を配信リリース。12月、Billboard JAPANより発表された年間“TOP Composers”、“TOP Lyricists”では2年連続となる首位を獲得するなど、今後の活動に注目が集まっている。