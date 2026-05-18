今年の夏は「Smood」で決まり。ラグビー日本代表・木田晴斗が手がける新ブランド「Smood（スムード）」Spring/Summer 2026 Collectionが発売開始

株式会社smood

株式会社Smood（代表：木田晴斗）は、2026年5月17日、ラグビー日本代表として活躍する木田晴斗が手がけるファッションブランド「Smood（スムード）」の新コレクション「Spring/Summer 2026 Collection」を発売開始いたしました。

今回のコレクションでは、春夏シーズンにぴったりなTシャツを中心に、ブランド初となるトートバッグやミリタリーハット、ショートパンツなどを展開。木田自身のファッションへのこだわりと、プロアスリートとして培ってきた身体感覚を落とし込んだ、機能性とファッション性を兼ね備えたコレクションとなっています。

シンプルながら存在感のあるデザインに加え、日常使いしやすい実用性も特徴。移動やトレーニング、遠征など、日々さまざまな環境を行き来する木田ならではのリアルな視点が、シルエットやサイズ感、素材選びなど細部にまで反映されています。

また、発売前の5月12日には、クボタスピアーズ船橋・東京ベイのリーグ最終戦会場にて、ブランド初となるポップアップショップを開催。会場には多くの来場者が訪れ、選手たちも応援に駆けつけるなど、大きな盛り上がりを見せました。

実際に商品を手に取って購入するファンの姿も多く見られ、一部商品は当日中にソールドアウト。正式ローンチ前から高い注目を集める結果となりました。

Smood International T-shirt

Smood Spring/Summer 2026 Collection ラインナップ

https://www.smoodclothing.com/(https://www.smoodclothing.com/)

デザインは全て木田晴斗本人が担当。シルエット、素材感、サイズバランスに至るまで細部にこだわり抜き、一つひとつ丁寧に制作されています。

サイズ展開（USサイズ）：

S（S-M） / M（L-XL） / L（XL-2XL）

※海外基準のサイズ設計のため、日本サイズよりゆとりのあるシルエットとなっています。

■ 商品ラインナップ

【Smood Classic T-shirt】

アメリカンポップなフォントで大胆に“Smood”ロゴを背面へ落とし込んだブランド定番Tシャツ。バックプリントの存在感と、胸元のワンポイントロゴが特徴です。

【Smood Sunny T-shirt】

木田晴斗本人が描いた“太陽”のグラフィックを落とし込んだ一枚。夏らしい空気感と遊び心を感じさせるデザインに仕上がっています。

【Smood Flow State T-shirt】

“Flow State（ゾーンに入った状態）”をテーマにデザインされたグラフィックTシャツ。集中と自由さが共存する感覚を、Smoodらしいビジュアルで表現した一枚です。差し色のピンクが木田のお気に入りポイント。

【Smood International T-Shirt】

木田晴斗のチームメイトたちの出身国名をデザインに落とし込んだTシャツ。世界各国の仲間とともに戦うラグビーならではのインターナショナルな空気感を、Smoodらしく表現した一枚です。

今回のコレクション唯一のタオル生地を採用しており、柔らかく快適な着心地も魅力の一枚となっています。

【Smood Tote Bag】（White/Black)

大容量設計のトートバッグ。A4サイズや大型ノートPC、ジム用品、試合グッズにも！なんでも入る実用性の高い仕様となっています。Flow Stateと、SunnyのTシャツと同デザイン。

【Military Hat】(Brown/Black)

木田自身が“本当に欲しい形”を追求して制作したミリタリーハット。深さやツバの角度、刺繍デザインなど細部までこだわり抜かれています。

【Smood Shorts】

履き心地とシルエットを追求したショートパンツ。最近海外ファッションでも多くみられる膝丈の半ズボンです。女性のストリートカジュアルとしても活躍するショートパンツ。

Smoodについて

Smoodは、smooth（なめらか）とmood（気分）を掛け合わせた言葉。上質な素材、心地よいフィット、リラックスしたシルエットが、着る人それぞれのムードに自然と馴染むようにデザインされています。ブランドディレクターである木田晴斗は、日々挑戦し続けるアスリートでありながら、同時に多様な身体性を持つ人たちへ「自分に合う服がない」という共通の悩みを感じてきました。「デザインは好きなのに、サイズがない」「形は良くても、身体に合わない」そんなアスリート特有の課題に寄り添いながら、“日常に溶け込む洗練されたスタイル” を実現するために Smood は誕生しました。うまくいく日も、いかない日も、“ムードの一貫性”を大切に、心の流れをなめらかに整えていく。Smoodは、そんな生き方に寄り添うブランドであり続けます。

ブランドディレクターについて：木田晴斗(キダ ハルト）

1999年生まれ。兵庫県出身。クボタスピアーズ船橋・東京ベイ所属のプロラグビー選手。日本代表としても活動。ポジションはWTB。幼少期より極真空手に取り組み、世界ジュニア大会で優勝。その後小5の時友達に誘われて宝塚ラグビースクール（兵庫）でラグビーを始める。その後関西大倉高等学校から立命館大学へ進学、大学時代には、2021年には立命館大学ラグビー部の主将を務めるなど、リーダーシップも発揮した。2022年にクボタスピアーズ船橋・東京ベイに所属すると、2022-23シーズンのリーグワンではベスト15に選出され、さらにベストラインブレイカーにも輝いた。2025年には日本代表に初選出、初キャップを獲得した。

ローンチ日時：2026年05月17日

販売方法：公式ECサイトにて発売（オンライン限定）

https://www.smoodclothing.com/(https://www.smoodclothing.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/smood_room/(https://www.instagram.com/smood_room/)

問い合わせ先



会社名：株式会社Smood

代表者：木田晴斗

Mail：smood11.cothing@gmail.com







