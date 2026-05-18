全国の映画館スタッフが選んだ″本当に映画館で観てほしい″作品がスクリーンに帰ってくる『国宝』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『罪人たち』『ウィキッド ふたりの魔女』映画館で再上映決定

一般社団法人映画館に行こう実行委員会

全国の映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くのお客様に映画館で観てほしい作品」を投票し、選ばれた作品を映画館で再上映することで、お客様に映画館で観ることの素晴らしさを改めて感じてもらうことを目指す『映画館大賞』。映画館への来場促進、および映画文化のさらなる活性化を目的とした本プロジェクトの記念すべき『第１回 映画館大賞』授賞式およびスペシャル座談会が先日開催され、大きな注目を集めた。

この度、本賞の受賞を記念し、見事第1位に輝いた4作品の全国劇場での再上映が決定！詳細情報が発表となった。

《『第１回 映画館大賞（2026年）』》受賞記念・全国再上映が決定！

アンバサダーのLiLiCo＆LEO（BE:FIRST）も太鼓判 あの感動を再び映画館の「没入感」で！

今回、再上映が決定したのは『国宝』、『ウィキッド ふたりの魔女』、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、『罪人たち』の各部門の１位に輝いた４作品。投票した映画館のスタッフからは「３時間があっという間の美しい作品でした」「鑑賞後、すぐに原作を手に取り読了しました」という感動の声が届いた『国宝』や、「色彩豊かな世界観と圧倒的な歌声が劇場を包み込み、まさに“体感するミュージカル映画"」と評された『ウィキッド ふたりの魔女』。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』には「映像の美しさ、音楽の迫力、映画館で観るべき映像体験ができる作品」という力強い絶賛の声があがり、『罪人たち』には「２０２５年で一番「もっと多くのお客様に観てほしかった」と悔しい思いをした作品」と熱量の高い声があがっている。

あの感動、興奮を再び映画館の大きなスクリーンと迫力満点の音響でぜひ楽しんでほしい。

◆各作品上映期間

・大賞／映画館でこそ観るべき！日本映画部門 １位

『国宝』 : 6月5日（金）～6月11日（木）

・映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門 １位

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 ： 6月12日（金）～6月18日（木）

・もっとひろがれ！掘り出し映画部門 １位

『罪人たち』 ： 6月19日（金）～6月25日（木）

・映画館でこそ観るべき！外国映画部門 １位

『ウィキッド ふたりの魔女』 ： 6月26日（金）～7月2日（木）

※上映作品、チケット発売情報は劇場公式HPをご覧ください。

※鑑賞料金は上映劇場の規定料金となります。

◆上映劇場：https://eigakan-award.jp/revival/(https://eigakan-award.jp/revival/)

「映画館に行こう！」とは？

「映画館に行こう！」実行委員会とは？

「映画館に行こう！」実行委員会は、日本映画製作者連盟、外国映画輸入配給協会、モーションピクチャー・アソシエーション(MPA)、そして全国興行生活衛生同業組合連合会の4団体で構成されており、海賊版撲滅と映画人口2億人を目標に、「映画盗撮防止キャンペーン」「映画館大賞」など様々な施策を展開しております。

これからも、「映画館に行こう！」実行委員会は、映画を盛り上げるために様々な活動を行っていきます。ご期待下さい。

公式サイト：https://eigakan-award.jp/ 公式SNS：https://x.com/eigakan_taishow #映画館大賞