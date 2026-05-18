7ORDER、結成7周年を記念した広告「君の一番目のファンより。」を田園都市線渋谷駅 道玄坂ハッピーボードに掲出

株式会社L&L's7ORDER (左から真田佑馬、長妻怜央、諸星翔希、萩谷慧悟、安井謙太郎)

本広告は、3月にリリースされたアルバム『ROMAN』にちなみ、 “現在の7ORDERにとってのロマン”を形にするべく企画されたもの。代表取締役・安井謙太郎を中心に、企画から制作までをすべて自社で手がけた。

なお、本広告の内容はメンバーにもサプライズで手配された。メンバーそれぞれの親から寄せられた直筆の手紙と、幼少期の写真を用い、現在に至るまでの時間、そしてその始まりにあった家族のまなざしを映し出している。

ステージに立つ姿だけではなく、各メンバーの歩んできた時間を誰よりも近くで見守ってきた人のリアルな言葉を通して、まるでメンバーの感情を追体験するような内容に仕上がった。

広告のテーマは、「君の一番目のファンより。」。

"誰にでも、その歩みを誰よりも近くで見守り、信じてくれる人がいる。"

当たり前のようで、つい見失いがちなその存在を、もう一度思い出し、大切にするきっかけに。



人と人とのあいだにあるあたたかな応援のかたちを表現した本広告は、見る人自身にとっての“一番目のファン”にも思いを巡らせられるような、ハートフルなメッセージが込められている。

安井謙太郎コメント

「夢を追いかけることは、自分ひとりだけでは続けられないものだと思っています。

うまくいかない日や迷う日も、変わらず信じてくれる人達がいたから、僕たちはここまで歩いてくることができました。

今回の広告には、そんな“始まりの応援”を込めています。

テーマを“あなたの家族より”ではなく、“一番目のファンより”にしたのは、応援してくれる存在は家族だけとは限らないと思ったからです。

誰にでもきっと、自分を最初に信じてくれた人がいる。

その存在を思い浮かべることで、少しでも勇気や安心を感じてもらえたら嬉しいです。」

■広告掲出情報

【掲出場所】

田園都市線渋谷 道玄坂ハッピーボード

【掲出期間】

2026年5月18日（月）～ 2026年5月24日（日）

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ご覧になる際は、周囲のお客様のご迷惑にならないようご配慮ください。

※掲出内容は予告なく変更となる場合がございます。

■アルバム情報

7ORDER『ROMAN』

2026年3月15日発売

＜収録内容＞

1. ルール

2. Love u Lucky me

3. 町中華キメたいな

4. 星とランデブー

5. Christmas Music

6. Iihito

7. アソビタリナイナ

8. TRUE SPARK

9. いつか

10. エール

11. 幸せにバンザイ

＜販売形態＞

[通常盤] SORC-1012 / \3,300(税込)

[初回限定盤] SORZ-1013 / \4,950(税込)

[Lucky’s club 完全受注生産盤] SORZ-1014 / \11,000(税込)

レーベル：7ORDER RECORDS

＜封入物＞

[通常盤]

CD1枚 / 歌詞ブックレット（16ページ / 表紙含む）

[初回限定盤]

CD1枚 / DVD1枚 / 歌詞ブックレット（16ページ / 表紙含む）

○DVD収録内容

1.「ROMAN」KV Shooting Behind the Scenes

2. 中国四千年の歴史にはロマンがある!! 中華料理ツクリたいな対決!!

■ライブ情報

【公演概要】

7ORDER Anniversary Live ～7周年だぜeeeee!～

【公演スケジュール】

日時：2026年5月22日（金）

会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA

昼公演 開場 14:30 / 開演 15:30

夜公演 開場 18:00 / 開演 19:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 03-3402-5999（月水金 12:00～15:00）

【チケット情報】

S席 15,000円（税込）

A席 10,000円（税込）

https://l-tike.com/7order/

【配信チケット料金】

3,900円（税込）

【配信チケット販売期間】

2026年5月8日（金）18:00 ～ 2026年5月29日（金）22:00

【アーカイブ視聴期間】

2026年5月29日（金）23:59まで

l-tike.zaiko.io/e/7order7th

※チケットのご購入・動画のご視聴には、ZAIKOアカウントへのご登録が必要となります。

※配信内容は予告なく変更となる場合がございます。

■ツアー情報

【公演概要】

7ORDER LIVE TOUR 2026 ROMAN

【公演スケジュール】

＜追加公演＞

日時：2026年5月24日（日）

会場：神奈川・横浜ベイホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 03-3402-5999（月水金 12:00～15:00）

日時：2026年5月29日（金）

会場：岡山・YEBISU YA PRO

開場 18:15 / 開演 19:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531（平日12:00～17:00）

日時：2026年5月31日（日）

会場：福岡・DRUM LOGOS

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（11:00～15:00 日祝休）

日時：2026年6月14日（日）

会場：新潟・NIIGATA LOTS

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 03-3402-5999（月水金 12:00～15:00）

※新潟公演のみドリンク代不要

日時：2026年6月20日（土）

会場：兵庫・チキンジョージ

開場 17:15 / 開演 18:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 大阪支社 06-6341-4506（月水金 12:00～15:00）

日時：2026年6月21日（日）

会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 大阪支社 06-6341-4506（月水金 12:00～15:00）

＜追加公演＞

日時：2026年6月22日（月）

会場：大阪・BIGCAT

開場 18:15 / 開演 19:00

お問い合わせ：ウドー音楽事務所 大阪支社：06-6341-4506 (月水金 12:00～15:00)

日時：2026年6月27日（土）

会場：北海道・ペニーレーン24

開場 17:15 / 開演 18:00

お問い合わせ：WESS info@wess.co.jp

日時：2026年6月28日（日）

会場：北海道・ペニーレーン24

開場 14:15 / 開演 15:00

お問い合わせ：WESS info@wess.co.jp

【チケット情報】

スタンディング：\6,500 (税込)

※別途ドリンク代必要 (新潟公演を除く)

■イベント情報

7ORDER 7th Anniversary EXHIBITION

日程：2026年5月22日（金）～2026年6月1日（月）

時間：11:00～21:00

※最終日は18:00閉場

※入場は閉場の30分前まで

会場：GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）

【チケット情報】

入場料：1,100円（税込）※入場特典付き

前売券販売：https://livepocket.jp/t/parco7order7th

前売券販売開始：5月4日12:00～

※5月22日（金）～5月24日（日）は前売優先

※時間指定あり

【公式リンク】

PARCO公式サイト

https://art.parco.jp/

■プロフィール

2019年5月始動。

歌を歌い、楽器を奏で、ダンスを踊り、よく喋り、時には暴れ、2026年5月22日に7周年を迎える5人組。

皆んなで抜けたり誰かに抜けられたりしながら、境界線を壊して飛び越えてきた。

ゆえに今「7」は、頭数を示す数字ではない。

バンドと呼ぶには踊りすぎているし、ダンスグループと呼ぶには演奏しすぎている、人生丸ごとエンタメ団体。

安井謙太郎（Vocal）

真田佑馬（Guitar, Vocal）

諸星翔希（Sax, Vocal）

萩谷慧悟（Drums, Vocal）

長妻怜央（Keyboards, Vocal）

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