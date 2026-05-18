キリングッドエール新TV-CMで特別にアレンジした「GOOD DAY」をMrs. GREEN APPLE率いる総勢約500名のコーラス隊・楽器隊とともに綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが歌唱

キリンビール株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）が発売する「キリングッドエール」は、発売開始から約３カ月で累計販売本数5,000万本を突破※しました。多くの反響を受け、このたび「キリングッドエール」の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30秒）、「キリングッドエール 大合唱篇」（90秒）を5月18日（月）より全国で順次放映します。本CMでは、綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが、昨年よりスケールアップした総勢約500名のコーラス隊・楽器隊とともに「GOOD DAY」を歌唱し、ビールの力で日本を明るくしたいという思いが一つになる様子が臨場感たっぷりに映し出されています。

※2026年１月９日(金)時点累計出荷本数（350ml缶換算）

■新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」「キリングッドエール 大合唱篇」

静寂の中響き渡る大森さんのハミングからCMがスタートします。それにレスポンスするように200名を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていきます。4人のブランドリーダーと、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、「キリングッドエール」に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現しています。最後は「すごいことになってきました！」とうれしそうに話す綾瀬さん。「キリングッドエール」が日本中で愛され始めている様子に、うれしさを露にしています。

■Mrs. GREEN APPLE書き下ろし楽曲「GOOD DAY」を今回のCM用に特別にアレンジし、総勢約500名で歌唱

新CMでは、Mrs. GREEN APPLE が「キリングッドエール」のためにテーマソングとして書き下ろした「GOOD DAY」（読み：グッドデイ）を、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊が歌唱。大森さんのソロハミングからはじまり、コーラス、クラップと増えながら、200名を超えるコーラス隊によるアカペラの大合唱へと展開します。大森さんには、新CMのために「GOOD DAY」を特別にアレンジしていただき、コーラス隊・楽器隊が生み出すダイナミックなサウンドで、「キリングッドエール」が日本中で愛され始めたことへの高揚感を表現しています。

■ブランドリーダー4人のインタビュー映像を公開

Q. CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。

「今日は以前に増して、一緒に歌う皆さんが多かったのでさらに前回よりも盛り上がりました。」と綾瀬さん。続けて、鈴木さんも「前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね。」と撮影の様子を振り返ります。浜辺さんは「このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがしてとても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました。」とブランドリーダーの4人は仲の深まりを実感しました。また、今回のCM撮影用にアレンジバージョンの「GOOD DAY」を披露した大森さんは「回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができました。コーラス隊や楽器隊の方も約500名いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います。」と振り返りました。

Q.「キリングッドエール」のために書き下ろした「GOOD DAY」、改めて200名超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか？

「お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった」と作成時を振り返る大森さん。「こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです。」と自身の思いを語りました。

Q.「キリングッドエール」について、周囲のみなさんの反響はいかがですか？

綾瀬さんは「『グッドエール買いました！』など色んなお声をいただいて、本当にたくさんの方に届いているんだなと実感しました。実家の冷蔵庫の中が『キリングッドエール』に変わっていて、みんなで飲んでいます。」と発売以降の反響を語りました。また、鈴木さんは「家の冷蔵庫の中に『キリングッドエール』が入っていて、今日頑張ったなという日は家で『グッドエール』を飲んでいます。」と自身の飲用シーンについてお話いただきました。浜辺さんは「駅とかで買ってくださるのを見て、今この人と乾杯したいなって思って歩いています。」とビール好きな一面が垣間見えるエピソードを語りました。大森さんは「実家の冷蔵庫にありました。先日実家に帰ったら当たり前のように入っていて、すごくうれしいなって。」と語るなど、周囲からの反響について各々振り返りました。

Q. ブランドリーダーの皆さんはどんな時にどんな風に「キリングッドエール」を飲みますか？

綾瀬さんは「頑張った日にプシュッと乾杯したいですね。」と開口一番に語り、鈴木さんは「お気に入りのテレビ番組を観ながら、ちょっと良い時間過ごしちゃいますか！という時、『キリングッドエール』とともに楽しんでいます。」とお話しいただきました。続いて浜辺さんも「親友と自宅で映画やDVDを鑑賞した後に、「今日も一日本当にいい日だったね」ってデザート感覚で“締めビール乾杯”しています。」とこだわりの飲み方を披露いただきました。また、大森さんが「お昼からワイングラスに注いだりしてオシャレに飲みたいですね。」と語ると、3人が一斉に「お～」と声をあげ、「キリングッドエール」のおいしさを改めて実感した様子の4人でした。

Q. 最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか？

綾瀬さんが「これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております。」と笑顔で語ると、3人も大きく頷きました。浜辺さんは「スーパーで大きなPOPを見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました。」と、自身も影響を与えられていることをお話いただきました。大森さんも「改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、『GOOD DAY』や『キリングッドエール』で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています。」と語りました。

■メイキング映像も公開

CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を、５月18日（月）よりYouTubeにて公開します。

映像では、ビールの力で日本を明るくしたいという「キリングッドエール」のコンセプトのもと、４人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感あふれる現場で盛り上がる姿を収録。撮影当日は、ブランドリーダーを中心にチーム一丸となって撮影を楽しむ活気ある現場となりました。４人のブランドリーダーが総勢約500名のコーラス隊・楽器隊とともに歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る４人の仲睦まじい様子が映し出されています。以前よりスケールアップしたコーラス隊とともに歌い、乾杯するカットからは、現場の高揚感がそのまま伝わってくる内容となっています。

■新TV-CM 概要

・TV-CM タイトル:「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」（30 秒）

・出演者:綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）、浜辺美波さん、鈴木亮平さん

・放映開始日:2026 年５月18 日（月）

・放映地域:全国（一部地域を除く）

・YouTube URL:https://youtu.be/GaGzEeJ-y1g

・TV-CM タイトル：「キリングッドエール 大合唱篇」（90 秒）

・出演者：綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん）、浜辺美波さん、鈴木亮平さん

・放映開始日：2026 年５月18 日（月）

・放映地域：全国（一部地域を除く）

・YouTube URL:https://youtu.be/j1zDiuilZmc

■Mrs. GREEN APPLE 「GOOD DAY」楽曲情報

・楽曲名：「GOOD DAY」

・配信プラットフォーム:主要音楽配信サービス（Apple Music、Spotify、LINE MUSIC）ほか

■「キリングッドエール」商品概要

1．商品名 「キリングッドエール」

2．発売地域 全国

3．容量・容器 350ml 缶・500ml 缶

4．価格 オープン価格

5．アルコール分 ５%

6．純アルコール量 350ml 缶:14ｇ、500ml 缶:20ｇ

7．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、滋賀工場、岡山工場

＜中味について＞

「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した、満足感のある味わい

【素材】

１. 厳選Cryo Hop(R)（クライオホップ）

香り成分のルプリンだけを取り出す特殊加工を施したCryo Hop(R)をキリンビールの工場で初めて採用し、フルーティさ際立つ味わいを実現しました。

２. 3 種のアロマホップ

香り高い3種のアロマホップを厳選して使用し、満足感のある味わいを実現しました。

３. 麦芽100%

麦のうまみが感じられる、ビールとしての飲みごたえを実現しました。

【製法】

１. ブライトアロマ製法

Cryo Hop(R)をキリン独自のディップホップ製法で加えてろ過することで、雑味を抑えながらホップの持つフルーティさを存分に引き出す、こだわりの製法です。

２. エールタイプビール

日本のビールに一般的なラガータイプ（下面発酵）ではなく、エールタイプ（上面発酵）の酵母を採用しました。

＜パッケージについて＞

明るさと上質さを感じる、現代的なデザイン

明るさ・陽気さをもたらすオレンジ色のカラーリングに、特別感のある聖獣麒麟を堂々と配置しました。パッケージ裏面の二次元コードから「グッドエールJAPAN」の専用サイトに遷移できます。

■「グッドエールJAPAN」概要

「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を支援

47都道府県の自治体と連携し、売上の一部を活用しながら支援する取り組みです。つながりが希薄化する現代に、人と人をつなぐビールの力で日本各地の地域コミュニティを元気にする活動を、できることから少しずつ支援していきます。

・活動テーマ：未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする。

・寄付金対象・用途：公募審査により選出させていただいた全国の47自治体（市区町村）※1における、「地域コミュニティを元気にする活動」の資金の一部として活用※2されます。

※1 25～26年度の対象となる47の自治体については、８月に公募審査により選出済み。

※2 キリンビールにて寄付金を集計後、各自治体へ寄付金を送付。

・参加方法：

１.「キリングッドエール」を購入いただくと、 350ml １缶につき0.5円、500ml １缶につき0.8円が自動的に寄付されます。

２.また缶の裏に印字された二次元コードなどから専用サイトにアクセスすると、１日１回0.5円分の“エールコイン”が無料で付与され、応援したい自治体を選んで寄付することが可能※3です。

３.専用サイト上では、本取り組みの寄付総額を確認できるほか、各自治体に応援メッセージを投稿できる機能があります。さらに「グッドエールJAPAN」への参加証明書をSNSでシェアすることも可能です。

※3 エールコインでの寄付金額には上限がございます。

■出演者プロフィール

綾瀬はるか

俳優。1985年３月24日、広島県出身。B型。

2000年にデビュー後、その後、ドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』、『ホタルノヒカリ』、NHK大河ドラマ『八重の桜』、『奥様は、取り扱い注意』、『義母と娘のブルース』、『天国と地獄～サイコな2人～』、映画『ハッピーフライト』、『おっぱいバレー』、『海街diary』、『今夜、ロマンス劇場で』『レジェンド＆バタフライ』、『リボルバー・リリー』、『ルート29』など数多くの作品で主演・ヒロインを演じている。

Mrs. GREEN APPLE

2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

2020年にベストアルバム『５』をリリースし、突如活動休止。

2022年３月に「フェーズ2開幕」として再始動。

2023年に５枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』をリリースし、アリーナツアー、初のドームライブを成功させ、「ケセラセラ」でレコード大賞を受賞。2024年、バンドでは初となる2年連続のレコード大賞を「ライラック」で受賞。2025年7月にはベストアルバム『10』のリリース、２日間で10万人規模の野外ライブを開催。10月～12月にはバンド初となる55万人を動員予定の５大ドームツアーを控える。11月には、初めて制作するドキュメンタリー映画と、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を同時公開する。全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超える史上初のアーティストとなっている。

浜辺美波

2000年８月29日生まれ。石川県出身。2011年、第７回「東宝シンデレラ」オーディションにてニュージェネレーション賞を受賞。同年『浜辺美波~アリと恋文~』で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。

近年の主な出演作は、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説『らんまん』ヒロイン槙野寿恵子役、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役など。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦の司会を担当。2024年に映画『シン・仮面ライダー』で第47回日本アカデミー賞助演女優賞、映画『ゴジラ-1.0』で第47回日本アカデミー賞主演女優賞をはじめ数々の賞を受賞。

現在は、2026年２月６日公開予定映画『ほどなく、お別れです』清水美空役、NHK2026年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」寧々役にて出演中。

鈴木亮平

1983年３月29日生まれ、兵庫県西宮市出身。2006年俳優デビュー。

2018年、NHK大河ドラマ『西郷どん』で主人公の西郷隆盛を演じる。

近年の出演作はドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』『エルピスー希望、あるいは災いー』『下剋上球児』『リブート』、映画『孤狼の血 LEVEL2』『土竜の唄 FINAL』『エゴイスト』『花まんま』。

Netflix映画『シティーハンター』が全世界配信中。劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』が８月21日に公開予定。