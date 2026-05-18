【楽天市場 50%OFFセール】1万円以下で手に入る本格アウトドアGPSスマートウォッチ。「DOOGEE Anywise W1」が特別価格9,950円で販売開始

深圳市新义腾飞电子商务有限公司DOOGEE Anywise W1 期間限定50%オフで9950円

DOOGEE公式楽天ストアは、アウトドアシーンから日常使いまで幅広く活躍するスマートウォッチ 「DOOGEE Anywise W1」 を、通常価格 19,900円（税込） のところ、特別価格 9,950円（税込） にて販売開始いたします。

1万円以下という手に取りやすい価格ながら、GPS、防水、スポーツ記録、健康管理、Bluetooth通話、AI機能まで搭載。初めてスマートウォッチを選ぶ方はもちろん、アウトドア向けの高機能モデルをお得に購入したい方にもおすすめの1台です。

セール情報

DOOGEE Anywise W1 グールド イメージ図

通常価格：19,900円（税込）

特別価格：9,950円（税込）

割引率：50%OFF

販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywize-w1-pr/

クーポンリンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=)

1万円以下で選べる、“全部入り”アウトドアスマートウォッチ

「DOOGEE Anywise W1」は、ランニング、ウォーキング、サイクリング、ハイキング、キャンプ、旅行など、屋外での使用を想定したアウトドアスマートウォッチです。

L1+L5デュアル周波数GPSに対応し、屋外アクティビティの軌跡記録をサポート。さらに、5ATM防水仕様により、汗や雨、水まわりのシーンでも使いやすく、スポーツやアウトドアでも安心して着用できます。

GPS

L1+L5デュアル周波数GPSで屋外アクティビティの軌跡記録をサポート

防水

5ATM防水で雨・汗・水まわり・プールスイミングにも対応

表示

1.43インチAMOLED、466×466の高精細ディスプレイ

スポーツ

178種類の運動モードでランニングから登山・トレーニングまで記録

健康管理

心拍数・血中酸素・ストレス・睡眠などを日々モニタリング

実用性

Bluetooth 5.3通話、GPT-AI、550mAh大容量バッテリー搭載

画像説明：主要機能をまとめた説明画像。AMOLED、デュアルバンドGPS、防水性能、バッテリー、アウトドア向け設計などを視覚的に紹介。屋外でも見やすい1.43インチAMOLEDディスプレイ

Anywise W1は、1.43インチのAMOLED高精細ディスプレイを搭載。466×466の高解像度により、通知、運動データ、心拍数、天気、文字盤などを鮮やかに表示します。

スポーティーで存在感のあるデザインながら、普段使いにもなじみやすく、アウトドア、フィットネス、通勤、ビジネスカジュアルまで幅広いシーンに対応します。

170以上種類のスポーツモードで、運動もアウトドアも記録

ランニング、ウォーキング、サイクリング、登山、筋力トレーニングなど、170以上種類のスポーツモードに対応。本格的なトレーニングから日々の軽い運動まで、幅広いアクティビティを記録できます。

運動時間、消費カロリー、心拍数などを可視化することで、トレーニングの継続や健康習慣づくりをサポートします。

5ATM防水と550mAh大容量バッテリーで、長時間の外出にも安心

5ATM防水に対応しているため、雨の日や汗をかく運動時、水まわりの作業、プールスイミングなどでも使いやすい仕様です。

550mAhの大容量バッテリーを搭載し、使用状況により最長18日間の駆動が可能。旅行やアウトドアなど、充電のタイミングが限られる場面でも頼れるスマートウォッチです。

Bluetooth通話とGPT-AIで、日常使いもさらに便利に

Bluetooth 5.3通話機能により、スマートフォンを取り出さなくても、腕元で着信応答や通話が可能です。ランニング中、作業中、家事中、移動中など、すぐにスマホを操作できない場面でも便利に使えます。

また、GPT-AI機能にも対応。AI応答、AI文字盤生成、AI翻訳など、日常のちょっとした操作やカスタマイズをよりスマートに楽しめます。アウトドアウォッチとしての実用性に加え、AIスマートウォッチとしての先進性も備えています。

健康管理も毎日のコンディション確認もこれ1台

Anywise W1はストレス、睡眠などのモニタリング機能にも対応。仕事中、移動中、就寝中まで、日々のコンディション確認をサポートします。

アウトドアやスポーツだけでなく、健康管理を始めたい方、毎日の活動量を見える化したい方にも使いやすいモデルです。

商品概要

商品名

DOOGEE Anywise W1

販売価格

通常価格19,900円（税込）→ 特別価格9,950円（税込）

販売店舗

DOOGEE公式楽天ストア

商品ページ

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywize-w1-pr/

主な機能

1.43インチAMOLED / L1+L5デュアル周波数GPS / 5ATM防水 / 178種類スポーツモード / Bluetooth 5.3通話 / GPT-AI / 550mAhバッテリー

対応

iPhone / Android

1万円以下で、アウトドアも日常もスマートに

「DOOGEE Anywise W1」は、GPS、防水、スポーツ記録、健康管理、通話、AI機能を備えながら、特別価格9,950円（税込）で購入できる高コスパスマートウォッチです。

アウトドア用の腕時計を探している方、初めてスマートウォッチを購入する方、機能と価格のバランスを重視したい方におすすめの1台です。

この機会にぜひ、DOOGEE公式楽天ストアにて「DOOGEE Anywise W1」をご確認ください。