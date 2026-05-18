【ルイ・ヴィトン】第79回カンヌ国際映画祭「Hope(原題)」のプレミアにセレブリティがルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

5月17日(現地時間)、第79回カンヌ国際映画祭の「Hope(原題)」のプレミアに、ホヨン、アリシア・ヴィキャンデル、ファン・ジョンミンがルイ・ヴィトンを着用しました。

ホヨンは、エイジド加工されたシルバーのガラスチューブが全面に刺繍が施されたアンティーク調の温かみのあるグレーカラーのスリップドレスに、ベージュのサテンパンプスをコーディネートしました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクションより「マジェスティック」のピアスとリングを合わせました。

ピアス「マジェスティック」リング「マジェスティック」

メイクは、ビューティー・コレクション「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」より、「LV バーム 050 レッド パルス」を纏いました。

LV バーム 050 レッド パルス

アリシア・ヴィキャンデルは、モスリンのディテールが施されたペールピンクのロングドレスに、同カラーのサンダルを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクションより、「タンブラー」のブレスレット、「ピュア V」のピアス、「マジェスティック」のリングも着用しました。

ブレスレット「タンブラー」ピアス「ピュア V」リング「マジェスティック」

メイクは、ビューティー・コレクション「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」より「LV オンブル 150 ベージュ メメント」と「LV ルージュ 105 ヌード ネセセール」を纏いました。

LV オンブル 150 ベージュ メメントLV ルージュ 105 ヌード ネセセール

ファン・ジョンミンは、ブラックのシングルブレストタキシードジャケット、同素材のトラウザー、ホワイトのコットンポプリンシャツ、ブラックのシルクボウタイ、ブラックのレザーLVケンジントンダービーシューズを合わせました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。