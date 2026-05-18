外国人労働者向け定着支援アプリを展開するKUROFUNEは特定技能労働者向けのトラックドライバー養成合宿の入校式を秋田北部自動車学校にて行いました

KUROFUNE株式会社

「特定技能」労働者の法定支援・定着支援アプリ「KUROFUNE PASSPORT」（以下、「KUROFUNE PASSPORT」）を開発・運用するKUROFUNE株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：倉片稜、以下KUROFUNE）は、2024年から運用が始まった自動車運送業分野における特定技能労働者（以下、特定技能）向けのトラックドライバー養成合宿を秋田北部自動車学校と協力して行います。

静岡県の自動車運送会社にて就業予定のインドネシア国籍2人がトラックドライバー養成合宿を始めるにあたり2026年5月15日（金）に秋田北部自動車学校にて入校式を行います。KUROFUNEは2人がトラックドライバーとして働くために特定技能の在留資格を取得できるようにサポートするとともに、「KUROFUNE PASSPORT」を活用して長く定着できるような職場環境・生活環境を一緒に作っていきます。

内定先の自動車運送会社にて仕事を開始するまでの流れとなります

【特定技能向けのトラックドライバー養成合宿について】

深刻な人手不足を背景に、外国人労働者は257万人（2025年10月末時点、厚生労働省「外国人雇用の届出状況について」参照）まで増加しました。その中でも特に急増しているのが2019年に新設された「特定技能」ビザで働く外国人労働者となります。自動車運送業は2024年に追加された分野となります。

「特定技能」ビザとして働くためには、日本語能力試験と技能試験の合格が必須になります。自動車運送業のトラックドライバーとして働くためには、上記の2つの要件に加えて、日本で有効な自動車運転免許が必要になります。まだ日本に来たことがない外国人労働者が日本で運転免許をスムーズに取得できるようにするためにKUROFUNEが保有する古民家で寝泊まりしながら、秋田北部自動車学校と連携してトラックドライバーの養成コースを作成しました。今後は日本全国の自動車運送業にて内定を獲得した方を対象に、トラックドライバーの養成合宿を大館市にて積極的に進めていき、トラックドライバーの人手不足問題を解決していきたいと考えています。

【大館市内での取り組み】

KUROFUNEは秋田県が行う「県外スタートアップ実証事業」と大館市が行う「未来技術実証支援事業」に採択され、2025年から拠点を秋田県大館市に設立しました。人口減少が顕著な大館市には数多くの空き家があります。今回はこの空き家をKUROFUNEが所有して、トラックドライバーの合宿所として提供しています。

また秋田県大館市を中心に、外国人労働者の支援に興味がある「アクティブシニア」をKUROFUNEサポーターとして「KUROFUNE PASSPORT」に登録し、外国人労働者が困った際に現地に駆けつけて支援できる仕組みを整えております。大館市が特定技能労働者のトラックドライバーの免許合宿の聖地となれるように事業を拡大していきたいと思います。

この取り組みを通じて下記の3つの問題を解決したいと考えております。

１.トラックドライバーの人手不足問題（全国）

２.空き家問題（秋田県大館市）

３.アクティブシニアの新たな雇用（秋田県大館市）

【入校式の様子】

日時：2026年5月15日（金）13:30～14:30

場所：秋田北部自動車学校（住所：秋田県大館市根下戸新町1-45）

参加されたインドネシア人からは「一生懸命勉強してトラックドライバーとして働いていきたいと思います」とのコメントをいただきました。

【KUROFUNE株式会社について】

KUROFUNEは2018年2月に設立した外国人材就労支援・生活支援会社です。外国人にとって母国と同じように働きやすい・住みやすいと感じられる社会を実現することをミッションに掲げています（英語：Opening up the world to design a future for foreigners feel as easy to work and live as in their home country.）

KUROFUNEは現在2つのアプリを運用しています。在日外国人に対して、日本での就職活動を支援するアプリ「KUROFUNE」と、2019年4月から運用が始まった特定技能労働者の法的支援と定着支援をアプリ上で行う「KUROFUNE PASSPORT」です。

名古屋本社：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目10番29号 伏見FGビルディング8F

浜松支店：〒430-0929 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

東京拠点：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F

今治拠点：〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町1-5-32 ライブタウン宝来803

大館拠点：〒017-0822 秋田県大館市桜町南1-7

福井拠点：〒910-0006 福井県福井市中央1-3-5 FUKUMACHI BLOCK 6F

セブ支店：Base Line Center, Juana Osmena St, Cebu City, Cebu, Philippines

代表者：代表取締役 倉片稜

設立：2018年2月

資本金：4100万円

コーポレートサイト：http://kurofune-inc.com

【KUROFUNEPASSPORTの概要】

2019年に新設された「特定技能」は、1日に約380人が増加する（2025年4月～2025年6月の3ヶ月間の平均：出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組を参照）ほど人気の在留資格です。しかし転職が可能であるために、なかなか自社内に定着できないといった課題を抱えている企業が多くあります。既存の人材紹介業界のモデルであると、人材紹介手数料が主な収入益となっているため、「特定技能」労働者の定着支援まで行うことができないと考え、「外国人の採用市場の常識を変える」ために、法定支援・定着支援を行う「KUROFUNE PASSPORT」アプリを自社開発し、業界では考えられなかった新しい料金体系でサービスを提供しています。

「KUROFUNE PASSPORT」は特定技能労働者の法定支援・定着支援を行います「人材紹介手数料」ではなく「定着」に対して課金しています