安定したカメラワークと映像伝送を1セットに。「DJI RS 4 PRO コンボ (2026)」新登場

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店の株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、2026年5月18日（月）よりプロ向け映像制作に対応する高性能カメラスタビライザー「DJI RS 4 PRO（アールエス 4 プロ）2026」の取り扱いを開始いたします。

DJI RS 4 Proは、主要ブランドのミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを搭載できるスタビライザーです。今回新たに、映像伝送システムのDJI SDR Transmission（エスディーアール トランスミッション）とセットで発売します。

DJI RS 4 Pro 概要

DJI RS 4 Proは、4.5 kgの積載性能を備え、主要ブランドのミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップに対応します。

チルト軸には微調整ノブを備え、スムーズかつ正確なミリメートルレベルでの調整が可能です。追加アクセサリー不要で縦向きネイティブ撮影に対応し、ジンバルのブレを軽減した進化した軸ロックなどの特長を備え、撮影の効率とパフォーマンスを向上します。

DJI SDR Transmission 概要

SDRとWi-Fi、2つの映像伝送モードに対応し、トランスミッターからスマートフォンやタブレットへWi-Fi経由で直接伝送し、モニタリングできます。

約145 gの軽量設計ながら、日本国内では最大2 kmの伝送距離に対応し、安定性と耐干渉性に優れた映像伝送を実現します。Wi-Fi伝送にも対応しているため、一時的なモニタリングが必要な場合などに、チームの柔軟性が向上します。

DJI RS 4 PRO コンボ (2026) 商品一覧

●DJI RS 4 PRO コンボ (2026)

税込160,160円

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https://sekido-rc.com/?pid=191848695

Focus ProモーターやRonin 映像トランスミッターなどを含むセットに、DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)、レシーバー (RX)、TXジンバル取り付けアダプター、TXカメラ取り付けアダプタープレートを加えたコンボです。

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/





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