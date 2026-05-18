システムファイブ、リニューアルされたハンドヘルドジンバル「DJI RS 4 Proコンボ」を販売開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、2026年5月18日（月）にリニューアルされた「DJI RS 4 Proコンボ」を、DJI正規販売代理店として販売を開始いたしました。

当店限定のキャンペーンも開催中ですので、ぜひ新製品をおトクにお買い求めください。

新しくなった同梱品

従来のDJI RS 4 Proに同梱されていたRonin 映像トランスミッターの代わりに、「DJI SDR Transmissionコンボ」が同梱されました。

DJI SDR TransmissionとRS 4 Proをそれぞれ単品で購入するよりもおトクに導入できるセットで、さらに下部クイックリリースプレート（延長用）やFocus Proモーターも同梱されています。

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/products/n_1217022

DJI RS 4 Proの特長

DJI RS 4 Proは、最大積載量4.5kgまで対応する高性能ジンバルで、ミラーレスからシネマカメラまで幅広い機材に対応します。

カーボンファイバー製の軽量ボディに加え、ローラーベアリングや微調整ノブを採用することで、より繊細でスムーズなバランス調整が可能です。

縦向き撮影へのネイティブ対応や、自動ロック機能付きOLEDタッチ画面も搭載しています。

さらに「DJI Focus Pro」と組み合わせることで、AMFモードでのフォーカス制御も可能です。

DJI SDR Transmission

DJI SDR Transmissionは、SDR（Software Defined Radio：ソフトウェア無線）とWi-Fiの両方による映像伝送モードに対応しています。

映像伝送距離は最大2kmを誇り、SDR技術によってさらに安定した映像伝送を実現します。

SDI / HDMI出力に対応し、外部モニターやスイッチャーへの映像出力が可能です。

さらに、DJI Roninアプリを使うことで、TXから直接、スマートフォンやタブレットなどの端末でモニタリングできます。

DJI RS 4 Proとの利用について

DJI RSシリーズスタビライザーと併用すると、DJI SDR Transmissionは、Force Mobile、仮想ジョイスティック、ジンバル再センタリング機能に対応します。

DJI SDR Transmissionへの給電は、DJI RS 4 Proから直接行えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B7kT3jlZzQM ]

※動画は RS 5ですが、RS 4 Proでも同様の操作が行えます。詳しくは「SDR Transmission × ジンバル 便利な活用方法(https://dji-info.system5.jp/blogs/consumer/dji-sdr-transmission-gimbal-tips)」をご覧ください。

また、互換性のあるカメラと組み合わせると、絞り・シャッタースピード・ISOの表示、調整をケーブルレスで行うことができます。

ソニー製カメラのCEC制御にも対応しており、ミラーリング操作も可能です。

※対応機種の詳細は、DJI公式サイト「Roninシリーズ互換性ガイド(https://www.dji.com/jp/support/compatibility)」をご確認ください。

製品のご注文はこちら

DJI RS 4 Proコンボ（2026）

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1217022)

当店販売価格：160,160円(税込)

システムファイブ限定情報

■レビューキャンペーンでポイントUP！

対象期間中にシステムファイブでDJI RS 4 Proコンボ（2026）を購入し、商品を実際にお使いいただいた感想を条件に沿ってレビューを投稿していただくと、採用時に次回のお買い物でご利用可能なポイントを最大3,000円分（3,000ポイント）プレゼントいたします。

対象期間：2026年6月18日(木)23時59分までの注文受付、商品出荷後14日以内投稿受付

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140903

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対象製品の中古買取査定をお申込みいただくと、DJI RS 4 Proコンボ（2026）をおトクにお求めいただける特別クーポンをもれなくプレゼントいたします。さらに買取価格も通常よりも15%アップ！

クーポン配布期限：2026年6月18日(木)18時査定申し込み分まで

クーポン有効期限：2026年6月18日(木)24時まで

詳細はこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140906

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/