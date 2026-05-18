【新規出店】入会金0円・体験料0円の先行キャンペーンを実施「整体×パーソナルトレーニング」で健康的なダイエットをサポートする『CHART』東武練馬店を2026年6月5日(金)にオープン！

株式会社LEAD BRIDGE

CHART株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大久保 泰成）は、2026年2月5日、グループ通算21店舗目となる新店舗「CHART東武練馬店」をオープンいたします。

本店舗は、フランチャイズ事業として 株式会社LEAD BRIDGE（所在地：東京都新宿区／代表取締役：板橋諒太）が運営いたします。東武練馬地域の皆さまの健康と美容を全力でサポートしてまいります。

「CHART」は、骨格の歪みを整える「整体」と、効率的に身体を動かす「パーソナルトレーニング」を掛け合わせた独自のメソッドを提供するパーソナルジムです。単に痩せるだけでなく、身体の機能を改善しながら、健康的で美しいボディラインを目指すダイエットプログラムをご提案しております。

この度オープンする「東武練馬店」においても、地域の皆様の健康増進と理想の身体づくりに貢献してまいります。

店舗詳細はこちら！ :https://chart-happiness.com/tobunerima/体験無料！入会金０円キャンペーン実施中

パーソナルジムCHARTについて

パーソナルジムCHARTは、2022年に表参道店をオープンし「人生100年時代、最愛の人と1日でも長く健康な身体を保ち、最愛の人と幸せな時間を過ごせるお手伝いをする」というミッションを実行するために、パーソナルジム運営をスタートしました。パーソナルジムCHARTでは、国家資格である柔道整復師の資格を持つトレーナーが多く在籍し、運動だけではない肩こり、腰痛、姿勢改善などのメニューもご提供しお客様を一生モノの健康的な身体へ導きます。

「まずは身体をリセットする」 整体とトレーニングの相乗効果

CHARTの最大の特徴は、トレーニングの前に「整体」を取り入れている点です。日々の生活で生じる骨格の歪みや筋肉の緊張をプロの視点で調整してから動くことで、運動効率を高めます。ただ鍛えるだけでなく、腰痛や肩こりといったお悩みにも寄り添う「根本改善」を追求しています。

お客様の声（体験談）

40代 女性会員様 （実績：3ヶ月で体重-5kgを達成）

「整体のおかげで疲れ知らず。無理のないダイエットに出会えました」

Q. 入会のきっかけは？

40代に入ってから体脂肪が落ちにくくなり、「この体型のまま年齢を重ねるのは嫌だ」と強く感じて入会を決めました。

Q. CHARTに通ってみていかがでしたか？

CHARTではトレーニングだけでなく、同時に「整体」で体をほぐしてくれるのが魅力です。そのおかげで、翌日に疲れを持ち越すことなく快適に通い続けることができました。 また、他のジムのような過度なトレーニングや厳しい食事制限が一切なく、「無理なく続けられるダイエット」にようやく出会えた感覚です。おかげさまで、40代以降なかなか落ちなかった体重が3ヶ月で5キロ減り、同年代の友人からもスタイルを褒められることが増えました。

店舗詳細はこちら！ :https://chart-happiness.com/studio/キャンペーン詳細は各店舗ページからご覧いただけます！

■新店舗概要

【東武練馬店】6月5日オープン

場所：〒179-0081東京都練馬区北町2-29-2 HMWR第一ビル 1F

（東武東上線「東武練馬駅」より徒歩３分）

営業時間：平日土日：8:00-20:00

定休日：不定休

電話番号：080-8844-7818

■料金プランのご案内（安心の月謝制）

地域の皆様がライフスタイルに合わせて選べるシンプルなプランをご用意しております。

月8プラン 1回あたり：7,000円（税込7,700円） 月額合計：56,000円（税込61,600円）

月4プラン 1回あたり：7,500円（税込8,250円） 月額合計：30,000円（税込33,000円）

入会金：40,000円（税込44,400円） ★オープン記念：今ならキャンペーンで[無料]！

■施設情報

完全個室/ウォーターサーバー/タオル、ウェア、シューズ