坂東祐大が音楽を手がける、ドラマ『銀河の一票』のオリジナル・サウンドトラックが6月10日(水)に発売決定！浜野謙太＆後藤真希の異色コラボによる主題歌「おーへい」も特別収録。

日本コロムビア株式会社

2026年4月期のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』（月曜22時放送）のオリジナル・サウンドトラックが、6月10日(水)に発売されることが決定しました。

本ドラマは脚本家・蛭田直美によるオリジナル作品で、主演・黒木華と野呂佳代が初タッグを組み、政界を追われた与党幹事長の秘書とスナックのママ──出会うはずのなかった異色のバディが東京都知事選を目指して奮闘する50日間を描いた、新たな”選挙エンターテインメント”となっています。

『カルテット』『大豆田とわ子と三人の元夫』『エルピス-希望、あるいは災い-』など、数々の話題作を手がけてきた佐野亜裕美プロデューサーの復帰作としても大きな注目を集めており、初回放送後にはXでトレンド1位を獲得するなど、今期最も話題を呼んでいる作品です。

劇中音楽は作曲家の坂東祐大が担当し、『大豆田とわ子と三人の元夫』『17才の帝国』に続く、佐野プロデューサーとのタッグとなります。

6月10日(水)に発売されるオリジナル・サウンドトラックでは、理不尽に立ち向かう景気の良いパワフルなメインテーマ集や主人公の星野茉莉や月岡あかりの心情に沿ったあたたかな楽曲、茉莉とその父・星野鷹臣との対峙を彩る緊迫感溢れる楽曲など、劇中音楽より厳選した全23曲を収録いたします。

さらに、本日より先行配信された主題歌「おーへい」もサントラに特別収録！明るく元気なファンクチューンである本楽曲は浜野謙太＆後藤真希の異色なコラボレーションに加え、主演・黒木華と野呂佳代もコーラスに参加していることで放送開始時より注目が集まっています。

ぜひドラマとあわせてお楽しみください。

◆坂東祐大 コメント

プロデューサーの佐野亜裕美さんから「選挙ドラマを作る」というお話を伺って以来、さまざまな意見交換を重ねながら、音楽制作を進めてきました。そしてこのたび、サウンドトラックと主題歌が一枚のアルバムとして形になります。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という宮沢賢治の言葉が代表するように、より良い社会にしたいという、ドラマが持つ普遍的な思いを、音楽でも何かしら表現できたら、と思い作曲を進めました。

ドラマとあわせて、アルバムも楽しんでいただけたら嬉しいです！

◆リリース情報

ドラマ「銀河の一票」オリジナル・サウンドトラック

アーティスト：坂東祐大

発売日：2026年6月10日(水)

価 格：3,500円（消費税込）

品 番：COCP-42695

発売元：日本コロムビア

▼収録曲［全24曲］

1. 銀河の一票 ファンファーレ

2. 銀河の一票 メインテーマ

3. おーへい ＊主題歌

4. 会談

5. 嘘

6. あなたの星

7. 星空

8. リング

9. 東京モデル

10. きれいなこと

11. コインランドリー

12. 星が見えない

13. 念のため

14. 明るい方へ

15. 銀河の一票 ファンファーレ Part 2

16. 弁えなさい

17. 正しく、強く

18. 対話

19. はんぶんこ

20. ブライトブラインド

21. 全体のしあわせ

22. 銀河の一票 ファンファーレ Part 3

23. 銀河の一票 ファンファーレ Part 4

24. 銀河の一票 メインテーマ -Short ver.-

＊主題歌：浜野謙太＆後藤真希 feat. 黒木華＆野呂佳代

商品ページ： https://columbia.jp/artist-info/yutabandoh/

◆プロフィール

(C)Takeshi Shinto

坂東祐大

作曲家／音楽家。1991年生まれ。多様なスタイルを横断し、異化や脱構築による刺激と知覚の可能性などをテーマに、幅広い創作活動を行う。

作品はオーケストラ、室内楽から立体音響を駆使したサウンドデザイン、シアター・パフォーマンスなど多岐に渡る。東京藝術大学作曲科及び同大学院修了。第25回芥川作曲賞受賞(2015年)。

代表作に「キメラ―あるはずのないメソッドの空想」(2026, 彩の国さいたま芸術劇場)、「花火-ピアノとオーケストラのための協奏曲」 (2017,サントリー芸術財団委嘱作品)など。また上記のメインワークに加え、ジャンルを横断した活動も多方面に展開する。

『報道ステーション』メインテーマを始め、映像作品の音楽に、2026年公開の映画『ルックバック』是枝裕和監督）、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』(坂元裕二 脚本)、映画『竜とそばかすの姫』(細田守監督、 音楽：岩崎太整、Ludvig Forssellと共に )、アニメ『怪獣８号』（松本直也 作／集英社）等。作曲を野田暉行、安良岡章夫、野平一郎、 ピアノを中井正子 各氏に師事。令和5年度「咲くやこの花賞」音楽部門受賞。令和6年度、第67回（2025年度）毎日芸術賞ユニクロ賞 受賞。

https://www.yutabandoh.com/

◆作品概要

ドラマ『銀河の一票』

【出演】黒木華 野呂佳代 三浦透子 渡邊圭祐 倉悠貴 ／

小雪 本上まなみ ／ シシド・カフカ 岩谷健司 山口馬木也 ／

木野花 岩松了 坂東彌十郎 松下洸平

【脚本】蛭田直美

【音楽】坂東祐大

【主題歌】「おーへい」浜野謙太（在日ファンク）＆後藤真希 feat. 黒木華＆野呂佳代（日本コロムビア）

【プロデュース】佐野亜裕美

【制作プロデュース】植木さくら 森田美桜

【演出】松本佳奈 藤澤浩和 瀧悠輔 稲留武

【制作協力】AOI Pro.

【制作著作】カンテレ MYRIAGON STUDIO