横須賀市内の小学1～3年生対象、参加無料「かけっこ教室」を2026年6月13日に開催

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会、神奈川県横須賀市、代表理事：堀江茂樹は、2026年6月13日（土）、横須賀市内在住の小学1～3年生を対象とした参加無料の「かけっこ教室」を、神奈川衛生学園専門学校 体育館にて開催いたします。

本イベントは、子どもたちが「走ることは楽しい」「体を動かすことは面白い」と感じられるきっかけづくりを目的とした地域参加型の体験教室です。

共催は、横須賀市内で鍼灸整骨院ひまわりグループを運営する株式会社ライフプラスです。地域の健康支援に取り組んできた同グループの柔道整復師スタッフもサポート講師として参加し、子どもたちが安全に、楽しく体を動かせるよう支援いたします。

なお、本イベントは、横須賀市、横須賀市教育委員会の後援を受けて実施いたします。

走ることが好きな子も、苦手な子も楽しめる地域参加型の教室

2026年6月13日開催、横須賀市内小学1～3年生対象の無料かけっこ教室

近年、子どもたちの外遊びや運動機会の減少が課題として語られることが増えています。

運動が得意な子どもだけでなく、走ることに苦手意識を持つ子どもにとっても、「体を動かすことが楽しい」と感じられる体験は、自己肯定感や挑戦する気持ちにつながる大切な機会です。

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会では、スポーツや体験活動を通じて、子どもたちの健やかな成長、地域のつながりづくり、多世代交流の場づくりを目指しています。

今回のかけっこ教室では、速く走ることだけを目的にするのではなく、走る時の姿勢、腕の振り方、スタートのコツ、体の使い方などを、子どもたちにも分かりやすく楽しく伝えていきます。

2025.12.6開催 かけっこ教室前回も多くの子どもたちが楽しく参加

前回開催時には、子どもたちが体育館で体を動かしながら、走る楽しさや仲間と取り組む楽しさを体験しました。今回も、安全に配慮しながら、子どもたちが前向きに参加できる時間を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ILL9rOrk-Z0 ]

オリンピック選手を支えた経験を持つプロトレーナーが指導

当日は、オリンピック選手を支えた経験を持つプロトレーナー、佐藤圭太先生をメイン講師としてお迎えします。

専門的な内容を子どもたちにも分かりやすく伝えながら、走ることへの苦手意識を減らし、体を動かす楽しさを感じられるような教室を目指します。

また、共催である株式会社ライフプラス 鍼灸整骨院ひまわりグループの柔道整復師スタッフもサポート講師として参加します。

日頃から体の痛みやケガ、スポーツに関わる体の使い方をサポートしている専門職が、子どもたちの安全面にも配慮しながらイベントを支えます。

講師

メイン講師：佐藤圭太先生

オリンピック選手を支えた経験を持つプロトレーナー。走り方のコツや体の使い方を、子どもたちにも分かりやすく指導します。

サポート講師：株式会社ライフプラス 鍼灸整骨院ひまわりグループ 柔道整復師スタッフ

子どもたちが安全に楽しく体を動かせるよう、専門職の視点からサポートします。

イベント概要

共催団体、株式会社ライフプラス 鍼灸整骨院ひまわりグループについて

走る姿勢やスタートのコツを学びながら、楽しく体を動かします。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174028/table/3_1_620feabebbde94e051fd885a7605f28a.jpg?v=202605190951 ]詳細・申込はこちら :https://www.spowell-yokosuka.or.jp横須賀市で地域の健康支援に取り組む鍼灸整骨院ひまわりグループ

株式会社ライフプラス 鍼灸整骨院ひまわりグループは、横須賀市内で地域に根ざした健康支援を行っている治療院グループです。鍼灸整骨院ひまわり北久里浜院、衣笠院を中心に、痛みやケガへの施術、交通事故後のサポート、スポーツ障害への対応、地域の健康づくりなどに取り組んでいます。

今回のかけっこ教室では、地域の子どもたちが安心して体を動かせる環境づくりを支えるため、柔道整復師スタッフがサポート講師として参加します。

治療院の枠を超え、子どもたちの運動機会づくり、地域のウェルビーイング向上、未来世代の健やかな成長を支える活動として、本イベントに共催いたします。

代表コメント

鍼灸整骨院ひまわりグループについて :https://sinkyuuseikotuin-himawari.jp

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会

代表理事 堀江茂樹

「子どもたちにとって、走ることや体を動かすことは、単なる運動ではなく、自信や挑戦する気持ちにつながる大切な体験だと考えています。

今回のかけっこ教室では、速く走ることだけを目的にするのではなく、『体を動かすって楽しい』『自分にもできるかもしれない』と感じてもらえる時間にしたいと思っています。

また、共催である株式会社ライフプラス 鍼灸整骨院ひまわりグループとしても、地域の健康支援に携わる立場から、子どもたちの健やかな成長を支える活動に力を入れていきたいと考えています。

横須賀市の子どもたちが、スポーツや体験を通じて前向きな気持ちになれる場を、これからも地域の皆さまと一緒に作ってまいります。」

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会について

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会は、神奈川県横須賀市を拠点に、スポーツや体験活動を通じて、子どもたちの運動機会づくり、地域のつながりづくり、多世代交流の場づくりに取り組んでいます。

子どもから大人まで、誰もが前向きに参加できる地域社会の実現を目指し、スポーツ教室、地域イベント、健康づくりに関する活動を行っています。

団体概要

会社概要

お問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174028/table/3_2_df4aee5956b726701e661cd6df0ebefc.jpg?v=202605190951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/174028/table/3_3_9428378c7ef1199b0ef9b07d89857f19.jpg?v=202605190951 ]

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会

担当：堀江茂樹

公式HP：https://www.spowell-yokosuka.or.jp/

よくあるご質問

質問1

参加費はかかりますか？

回答1

参加費は無料です。事前予約制で、各回定員になり次第受付終了となります。

質問2

対象は何年生ですか？

回答2

横須賀市内在住の小学1～3年生が対象です。

質問3

申込はどこからできますか？

回答3

一般社団法人スポーツ＆ウェルビーイング推進協会の公式HP内にあるオンライン予約よりお申し込みいただけます。