A＄AP ROCKY x PUMAによる最新コレクション　NYFWで初公開された最新シルエットを2026年5月21日（木）10:00より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、プーマのグローバルアンバサダーを務めるA＄AP ROCKY（エイサップ・ロッキー）による「A＄AP ROCKY x PUMA」コレクションより、最新モデル「MOSTRO 3.D MULE（モストロ 3.D ミュール）」を2026年5月21日（木）10:00より発売します。

今回のモデルは、ニューヨーク・ファッションウィーク（NYFW）で初公開され、大きな注目を集めた一足です。革新的なレジンベースの3Dプリント技術を採用し、ファッションとテクノロジーを融合させたデザインが特徴で、A＄AP ROCKYならではの大胆かつ実験的なクリエイティブを落とし込んでいます。

イタリア語で“モンスター”を意味する「MOSTRO」の名の通り、「MOSTRO 3.D MULE」は、鋭く立体的なスパイクディテールと、レトロホラー映画を彷彿とさせる大胆なシルエットが特徴です。大胆なフォルムと彫刻作品のような立体感を融合させたデザインは、従来のスニーカーの概念を超えた存在感を放ちます。スリッポン仕様のミュールスタイルにより、未来的なデザインと快適な着用感を両立し、A＄AP ROCKYならではの前衛的な美学を表現しています。

カラーはオールブラックとグラデーションブルーの2色展開。既成概念にとらわれないスタイルを提案し続けるA＄AP ROCKYと、プーマのスポーツDNAが融合した本作は、ストリートとハイファッション、さらにデジタルデザインとリアルプロダクトの境界を横断する、新たなスタイルを提示するコレクションとなっています。

「MOSTRO 3.D MULE」は、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMAアプリ、一部取り扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取り扱い店舗につきましては各取り扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取り扱い商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：A＄AP ROCKY x PUMA MOSTRO 3.D MULE

希望小売価格：44,000円（税込）

商品番号：408909

カラー：03/04

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