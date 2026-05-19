『自分で自分を育てる戦略書 成長したいけど、頑張り方がわかりません。』、『なぜ、３分で売れるのか？ セールストークより大切な時間の使い方』 5月20日、大坪拓摩の新刊が2冊同時発売。

株式会社日本デザイン

スクール経営、セールス・マーケティング支援を手がける株式会社日本デザイン（本社：東京都豊島区、代表取締役：大坪 拓摩）は、代表・大坪拓摩による新刊『自分で自分を育てる戦略書 成長したいけど、頑張り方がわかりません。』（かんき出版）および『なぜ、３分で売れるのか？ セールストークより大切な時間の使い方』（ダイヤモンド社）が、2026年5月20日（水）に同時発売されることをお知らせします。

日本デザイン代表大坪の新刊2冊が同時発売

AIによる自動化が進む一方で、「自ら成長できる力」や「人との信頼関係を築く力」が改めて問われています。大坪は、これまで5万人以上の起業家・フリーランス・ビジネスパーソンを指導してきました。その培われた経験をもとに、「正しいやり方を知れば、誰でも再現できる」という独自のビジネスメソッドを確立。今回発売される2冊では、「自己成長」と「セールス」という異なるテーマを通じて、AI時代における本質的な働き方を提案しています。

『自分で自分を育てる戦略書 成長したいけど、頑張り方がわかりません。』は、「成長したいのに、何をすればいいかわからない」と悩むビジネスパーソンに向けた一冊です。上司や会社に依存せず、自ら成長できる人材になるための「5つの型」を軸に、自分の現在地の把握、強み・弱みの分析、環境設計、失敗から立ち直る力、努力を継続できる技術などを体系的に解説。精神論ではなく、再現可能な自己成長メソッドとしてまとめられています。

一方、『なぜ、３分で売れるのか？ セールストークより大切な時間の使い方』では、15歳からセールスの現場で培ってきた経験と数多くの指導実績をもとに、「時間の使い方」に着目した独自のセールス論を展開。話し方の巧さよりも、「いつ動くか」「どの順番で進めるか」が成約を左右するとし、売れる人と売れない人の本質的な違いを解説しています。

いずれの書籍も、著者自身の実体験と5万人以上への現場指導から得られた知見をもとに、今日から実践できる具体的なアクションへ落とし込まれている点が特徴です。また異なる出版社から同日に2冊を刊行する異例の出版企画となります。

■ 新刊概要『自分で自分を育てる戦略書 成長したいけど、頑張り方がわかりません。』

『自分で自分を育てる戦略書 成長したいけど、頑張り方がわかりません。』

著者： 大坪 拓摩（株式会社日本デザイン 代表取締役）

発行： かんき出版 定価：1,600円（税別）

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/4761210079

販売： 全国書店・Amazon等で発売。

『なぜ、３分で売れるのか？ セールストークより大切な時間の使い方』

『なぜ、３分で売れるのか？ セールストークより大切な時間の使い方』

著者： 大坪 拓摩（株式会社日本デザイン 代表取締役）

発行： ダイヤモンド社 定価： 1,600円（税別）

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/4478122237

販売： 全国書店・Amazon等で発売。

■ 大坪 拓摩について

株式会社日本デザイン代表取締役。1986年東京都生まれ。高校時代に売上日本一のマクドナルド店舗でアルバイトを経験後、武蔵野美術大学造形学部建築学科を中退。大成建設の現場監督として圧倒的な成果を上げた後、25歳で退職し独学でデザインを習得して起業。起業から半年で月収150万円、フリーランス時代の最高月商2,000万円超を記録し、2013年に株式会社日本デザインを設立。「日本の教育を変える」をミッションに掲げ、オンライン完結型のデザインスクールを開講。受講生は累計5万人を超える。

著書（監修含む）に『【決定版】フリーランスビジネス大全』（KADOKAWA）、『見るだけでデザインセンスが身につく本』（SBクリエイティブ）など。TBS、テレビ東京、TOKYO MXなど多数のメディアに出演。

■ 株式会社日本デザインについて



2013年2月、「日本の教育を変える」をミッションに設立。デザイン、コピーライティング、映像、広告、マーケティングなどを一気通貫で提供するクリエイティブ支援事業と、未経験からプロを育てるオンライン完結型スクール事業を展開。スクールの受講生は累計5万人を超え、即戦力のデザイナー・フリーランス・起業家を多数輩出。同業他社への指導・研修事業にも取り組み、教育・研修業界全体の再構築を通じて「日本人の生き方・働き方をより幸せに変え、日本をより良くする」ことを目指している。

■会社概要

会社名 ：株式会社日本デザイン

パーパス ：日本人の生き方・働き方をより幸せに変え、より良い日本をデザインする

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F

設立 ：2013年2月18日

代表取締役：大坪拓摩

従業員数 ：25名

事業内容 ：WEBマーケティング、WEBプロデュース、コンサルティング

URL ：

WEB デザインスクール https://japan-design.jp/design-school

フリーランス向け記事サイト https://furi-ten.com/

WEB ライティングスクール https://writer-college.jp/

映像編集スクール https://movie-academy.jp/

プログラミングスクール、写真スクールなど

飲食事業 「麒麟」 https://www.instagram.com/chukasoba.kirin/

整体事業 女性向け「美容整体ラボ HANA 池袋店」

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000733190/