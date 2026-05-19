「ヒリツキ」が当たり前になった朝に問いを投げかける、ジレットの新キャンペーン「ジレット星人」始動　柳楽優弥さんがヒリツキから人類を守る“ジレット星人”になって登場！

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

地球(31ヵ国)売上 No.1*1 メンズシェービングブランドの Gillette(ジレット)は、新ブランドキャンペーン「ジレット星人」を始動し、俳優の柳楽優弥(やぎらゆうや)さんを起用した新 CM 『ジレット星人』篇を2026年5月19日(火)よりWEB上にて先行公開、その数カ月後から全国地上波にて順次放送開始します。男性の日常に埋もれてしまった“肌のヒリツキ感”に光を当てながら、ジレットが追求してきた革新価値――「深剃りなのに、人にやさしい」シェービング体験を、ひとつの世界観として届けていきます。

*1 2025 年1月~12月手動髭剃り市場内データ(NielsenIQ)に基づく P&G 調査。NielsenIQ 標準製品階層に従った対象国総合データベースによる。 (C) 2026 Nielsen Consumer LLC.

■新ブランドキャンペーン実施の背景：4人に3人が肌トラブルを抱えながら、なぜ“慣れてしまう”のか

毎朝のシェービングは、最もパーソナルで、最も習慣化された行為のひとつです。ところが、肌に優しいシェービングを求める声が強まる一方で、多くの人がカミソリによる肌トラブルに悩み、しかもそれを「自分がやっちゃっただけ」として処理してしまう――この“無自覚な諦め”こそが、日本の朝に根づく構造的な課題だと捉えました。

■CM ストーリー・見どころ/メッセージについて

今回公開される15秒 CM の舞台は、日本の朝です。規則正しく一日を始める、ひとりの男性の日常が描かれます。ひりつくことを「仕方のないもの」として受け入れ、深く考えることなく続けてきたシェービング。その何気ない朝に、突如としてジレット星人が現れます。

ジレット星人は、多くを語ることはありません。ただ静かにそばに現れ、男性自身も意識していなかった肌の違和感に気づかせていきます。本 CM では、製品機能を説明するのではなく、変化そのものを映像として提示することで、「深剃りなのに、人にやさしい」というジレットの価値を直感的に伝える構成としています。

なお、数カ月後から全国地上波にて公開予定の30秒 CM では、ジレット星人の視点がひとりの男性から日本の社会全体へと広がっていきます。街ゆく人々、日本の朝、そして当たり前として見過ごされてきた無数のヒリツキ。ジレット星人の目に映った世界の全体像が、そこで初めて明らかになる予定です。

■CM 概要

・ タイトル：ジレット 新 CM 『ジレット星人』篇 (15秒)

・ 出演：柳楽優弥(やぎらゆうや)さん

・ 放映開始日：【WEB】 5月19日(火)~

【TV】 秋頃を予定

・ 放映地域：全国

・ CM 本編 URL：https://youtu.be/k5TJehXKqPw

■柳楽優弥さんの起用理由と背景について

本キャンペーンでは、俳優・柳楽優弥さんを起用しました。柳楽さんは、日本映画界を代表する俳優として長年にわたり高い評価を受けており、佇まいや視線、間(ま)といった非言語的な表現によって内面を描き出す演技力を持つ俳優です。今回描かれるジレット星人は、地球や日本の日常を俯瞰的に見つめ、ヒリツキを当たり前として受け入れてしまった毎日に静かに問いを投げかける存在です。強く語らずとも空気を変える柳楽さんの存在感は、「当たり前を問い直す」という本キャンペーンのコミュニケーションと高く共鳴します。生活者が無意識のうちに受け入れてきた違和感を、外部の視点から静かに照らし出す。その役割を最も自然に、かつ説得力をもって体現できる俳優として、今回の起用に至りました。

■撮影エピソード

ジレット星人のトレードマークであるシルバーのヘアスタイルと、近未来感漂うスタイリッシュな衣装に身を包み、爽やかな笑顔でスタジオ入りした柳楽優弥さん。 撮影に先立ち、P&G 担当者から新 CM に関する内容と柳楽さんへの大きな期待が伝えられると、柳楽さんは表情を引き締め、力強くガッツポーズ。 その頼もしい姿に、現場は一気に活気づきました。続いて監督から「ジレット星人」としての細かな動きについて説明を受けると、すぐさまプロフェッショナルな真剣な眼差しに切り替わり、いよいよ撮影がスタートしました。

撮影序盤から柳楽さんの高い集中力が現場を圧倒し、各シーンでほぼテイクを重ねることなく完璧な演技を披露しました。柳楽さんの高い表現力によって OK カットが連発し、現場からは感嘆の声が漏れました。

ヒリツキに悩む人の元へジレット星人が現れるシーンでは、柳楽さんの圧倒的な存在感が光りました。劇中ではクールであまり表情を変えないジレット星人ですが、救われた人類から感謝の抱擁を受けるシーンでは、思わず照れ笑いを浮かべる一幕も。柳楽さんが見せた一瞬の柔らかな表情に、現場は温かな空気に包まれました。

カメラが回っている時の鋭い表現力とは一転、カットがかかると共演者やスタッフと気さくに談笑する柳楽さんの柔らかな人柄も印象的でした。グラフィック撮影でも、カメラマンのリクエストに次々と応え、終始穏やかな雰囲気のまま撮影が終了しました。

メイキング動画 URL：https://youtu.be/Ch6vp5ocWwI

撮影の裏側や、柳楽優弥さんのお茶目な一面が見られるメイキング動画も公開中です。

■柳楽優弥さん 撮影後インタビュー

・インタビュー動画 URL：https://youtu.be/q608LDnBezQ

Q. 初めてジレットの新 CM キャラクターに就任された感想を教えてください。

世界中で愛されているジレットの CM キャラクターを務めさせていただくことは、とても光栄です。ジレット星人として、日本でよりたくさんの方に使っていただくために商品の魅力をしっかりと伝えていきたいと思っています！

Q. 「ヒリツキから人類を守る」という使命を持ってジレット星からやってきたとのことですが、ジレット星人になりきってみての手応えや感想を教えてください。

仕事の日は家で髭を剃ってから現場に向かっていて、今朝もジレットを使ってきました。ヒリツキを感じず、スッキリと気持ちのいい朝のバスタイムを過ごせるので、改めて最高の相棒と出会えたなと感じました。僕はジレット星人でありジレットラバーなので(笑)、何よりも、製品の魅力を伝えていきたいです！

Q. 柳楽さんのシェービング習慣を教えてください。

僕は普段カミソリを使っているのですが、カミソリ選びにおいてヒリツキ感を感じにくい点は重要だと感じています。ジレットはヒリツキ感を防いでくれるので最高の髭剃りタイムを過ごせています。朝風呂に入ることがルーティンなので、バスタイムにおける髭剃りの時間は大事ですね。

Q. 実際に使ってみて、柳楽さんご自身で感じたジレットの優しさを教えてください。

重ねてになりますが、ヒリツキ感をあまり感じないということはとても魅力的ですし、デザインもスタイリッシュで気に入ってます。また、刃の裏についているトリマーがあることでもみあげなど細かいところもしっかりと剃れるのも、ジレットの優しさだと感じました。

Q. ヒリツキに悩む全地球人に向けて、ジレット星人としてのコメントをください。

毎日の髭剃りだからこそ、最高のバディと出会うことが大事だと思います。そんなバディがいるだけで、髭剃り時間がちょっと楽しい時間にもなると思います。より楽しい髭剃りタイムを作りたい方は、ぜひジレットを試してみてください!僕の友人も、全員ジレットユーザーにしたいと本気で思ってます！(笑)

■ストーリーボード ハイライト

ジレット 新 TVCM 『ジレット星人』篇(15秒)

■製品情報

CM で登場するジレット内最高峰*2 製品ジレットラボは、その高機能性と高級感から多くの支持を集めており、一度利用していただいた方のリピート率も約70%*3と非常に高くなっております。

製品名：ジレットラボ

(*2 ジレットブランド内比較 *3 2023年4月~2025年7月。インテージ SRI+調べ)

・特徴：

◯ヒリツキ防止バー：刃がヒゲをカットする前にヒリツキ防止バーで肌を平に整えます。肌へのダメージの発生を抑制し、ヒリツキ感を防ぎます。

◯フレックスディスク・テクノロジー：顔の凹凸に完璧にフィットし、剃り残しゼロへ。

◯極薄五枚刃・刃の剃り味1.5倍長持ち：ジレット内最高級の極薄5枚刃で肌へのひっかかりを軽減*4。また、替刃は1.5倍刃の切れ味が長持ち*5 します。

(*4 当社従来品比較 *5 当社フュージョン比較)

・ 価格：オープン価格

・ 製品サイト URL：https://gillette.jp/ja-jp/gillette-labs/exfoliation

■プロフィール

柳楽優弥(やぎらゆうや)さん

1990年3月26日生まれ、東京都出身。2004年、映画『誰も知らない』で、カンヌ国際映画祭・最優秀男優賞を史上最年少14歳で受賞。以後、多くの映画、ドラマで活躍。主な出演作に、Netflix 映画『浅草キッド』(21)、ドラマ『ライオンの隠れ家』(24)、Disney+オリジナルドラマ『ガンニバル』シリーズ(22・25)などがある。最新作の Netflix ドラマ『九条の大罪』が4月2日より配信中。さらに映画『RYUJI 竜二』の公開(26年10月30日)も控えている。

<ジレットについて>

ジレットは120年以上にわたり精密な技術による優れた製品パフォーマンスを提供し、世界中で7億5千万人以上の男性の生活をよりよいものにしてきました。髭剃りやシェービング剤(ジェル、フォーム、ジェルフォーム)において、幅広い製品を提供しています。

ジレットの詳細や最新ニュースはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp

当社の製品ラインナップはこちらから：https://gillette.jp/ja-jp/products/razors

P&Gは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「h&s」「WANOMI(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、オーラルケアブランド「Oral-B byBraun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)