VS2026に完全対応！『Visual Basic ＆ Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］』5月27日発売。デスクトップからWeb、AI会話まで網羅した決定版。

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年5月27日、新刊『Visual Basic ＆ Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］』を発刊します。

多様なアプリ開発の実際を段階的に学習できる全機能解説書

誰でも無償で利用できるVisual Basicは、シンプルで覚えやすく、プログラミング初心者の学習に最適な言語です。本書は、初心者から中級者向けにVisual Basicの開発環境の準備、デスクトップアプリやデータベースアプリ、Webアプリ開発まで、実際にサンプルを動かしながらプログラミングを学べる全機能解説書です。

オブジェクト指向プログラミングや自動会話プログラムの開発についても詳細に解説しています。ダウンロードサービス付き。2026年版のメジャーアップデートに対応しました。

■書籍概要

書名 Visual Basic ＆ Visual Studio2026パーフェクトマスター［.NET完全対応］

著者 金城俊哉（キンジョウトシヤ）

定価 3,960円（税込）

発売日 2026年 5月 27日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076635

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18482340/

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます