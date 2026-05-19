1日限りのリバイバル上映イベント

「リップヴァンウィンクルの花嫁」10th Anniversary Special Screening

公開から10年。深く愛されつづける、その理由がここに──。

岩井俊二監督登壇 6月13日（土）「丸の内ピカデリー」にて開催

ここでしか手に入らない入場者特典や新グッズの販売も！



ⒸRVWフィルムパートナーズ



「日本映画専門チャンネル」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、製作幹事を務めた映画「リップヴァンウィンクルの花嫁」の劇場公開10周年を記念して、

ロックウェルアイズ、Filmarksと共に、6月13日（土）に特別イベント【「リップヴァンウィンクルの花嫁」10th Anniversary Special Screening】を、「丸の内ピカデリー」にて開催することを決定いたしました。

本作は、2016年3月26日（土）に劇場公開された、岩井俊二監督、黒木華主演の映画作品です。ふとしたきっかけで“普通の人生”から道を踏み外してしまった世間知らずのヒロイン・七海が、周囲に流されるまま様々な出会いと経験を重ねて生きていく姿が、みずみずしく透明感あふれる映像で綴られています。綾野剛やCoccoをはじめとする豪華キャストが出演し、黒木華が第40回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど、2016年を象徴する話題作となりました。独特の余韻が残るその世界観が観る者の心をそっととらえ、公開から10年を迎えた今もなお、多くのファンに深く愛されつづけています。

イベント当日は、本編上映後に岩井監督が登壇。「公開10周年」にちなみ、本作を愛する方々から募った「10の質問」に答え、本作への想いを存分に語ります。記念すべき節目を共にお祝いできるまたとない機会となります。是非ご来場ください。

★本イベントの開催にあわせて、岩井監督が新たに編集した

【「リップヴァンウィンクルの花嫁」10th Anniversary Special Screening】特別予告映像も

「リップヴァンウィンクルの花嫁」公式Xおよび岩井俊二映画祭公式YouTube・Instagramにて本日公開！

岩井俊二監督からコメントが到着！





●岩井俊二監督 コメント

「リップヴァンウィンクルの花嫁」を作ってから10年。七海という若者の未熟さ、無垢さを描いた作品のせいか、自分の中ではまだまだ生まれたてのヒナのような印象です。七海は元気でやってるだろうか。

この10年間、ずっとリップヴァン愛を絶やさないでいてくださった宮川朋之プロデューサーと日本映画専門チャンネルの皆さま、そしてファンの皆さまには深く深く感謝いたします。

イベント情報

「リップヴァンウィンクルの花嫁」10th Anniversary Special Screening

■上映作品：「リップヴァンウィンクルの花嫁」（本編180分）

■日時：6月13日（土） 14:00上映（17:10上映終了予定）／18:00イベント終了予定

■場所：丸の内ピカデリー シアター1（東京都千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン9階）

■登壇者：岩井俊二監督、宮川朋之（プロデューサー）、水野昌（プロデューサー）（予定）

■主催：ロックウェルアイズ、日本映画放送株式会社、Filmarks

■特別予告映像：「リップヴァンウィンクルの花嫁」公式Xおよび岩井俊二映画祭公式YouTube・Instagramにて本日公開（https://youtu.be/gLbqBuizPcc）

＜チケット情報＞

■料金：2,500円（税込）

■発売日時・購入方法：6月6日（土）22:00～ ※SMT Members会員も同時発売

※詳細は、丸の内ピカデリー 公式サイト（https://www.smt-cinema.com/site/marunouchi/index.html）をご確認ください。

劇場にて、劇中衣装・小道具の展示が決定！



ⒸRVWフィルムパートナーズ



本作の撮影で実際に着用されたウェディングドレスに加え、ねこかんむりなど貴重な衣装・小道具を展示いたします。イベントとあわせてお楽しみください。

※展示はイベント当日のみとなります。

入場者特典

「ねこかんむり型ミニブックレット」を配布予定！





本作のファンにはおなじみの「ねこかんむり」をモチーフとした「ねこかんむり型ミニブックレット」を入場者全員に配布！

ここでしか手に入らない、貴重な特典となっております。

※特典は非売品です。転売、複製等の行為は一切禁止となります。

グッズ販売

公開10周年を記念して新たに制作されたグッズの販売も決定！





10周年記念グッズとして、10周年ポスタービジュアルがプリントされた「10周年記念Tシャツ」や、本編に登場したベタが印象的な「グラス」の販売が決定！

パンフレットやポストカード、シールなどの再販もございますので、この機会に是非お買い求めください。

【「リップヴァンウィンクルの花嫁」公式X】 @BrideRvw：https://x.com/BrideRvw

【「リップヴァンウィンクルの花嫁」公式Facebook】 @rvw.bride：https://www.facebook.com/rvw.bride/

【岩井俊二映画祭公式YouTube】 @iwaiff：https://www.youtube.com/@iwaiff

【岩井俊二映画祭公式Instagram】 @iwaiff_official：https://www.instagram.com/iwaiff_official/

【日本映画専門チャンネル公式HP】：https://www.nihon-eiga.com/

【日本映画専門チャンネル公式Ｘ】 @nihoneiga：https://x.com/nihoneiga

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【Filmarksリバイバル公式HP】：https://revival.filmarks.com/

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