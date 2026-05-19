ChatGPTでインフォグラフィックを編集する方法｜おすすめ画像編集のコツ
図やグラフの文字修正、色の調整、レイアウトの作り直しに時間がかかっていませんか？
2026年4月21日に「GPT Image 2.0」が正式に公開され、ChatGPTでは画像編集機能がさらに使いやすくなりました。
これにより、インフォグラフィックを最初から作り直す必要はありません。部分ごとに直接修正できるようになり、作業がとてもスムーズになります。
例えば、タイトルの変更、数字やテキストの修正、配色の調整、レイアウトの改善なども、簡単な指示だけで対応できます。
ここでは、ChatGPTを使ったインフォグラフィック編集の基本と、GPT Image 2.0を活用した実践的な画像編集テクニックを紹介します。プレゼン資料やレポート、マーケティング素材の作成を、もっと効率よく進める方法がわかります。
Part1. ChatGPTのインフォグラフィック機能はどれくらい便利？2026年の最新アップデート
2026年4月、ChatGPTに「Image 2.0」が追加され、インフォグラフィックの作成機能は大きく進化しました。
これまでのように、ただテキストを図に変換するだけではなく、より見やすく、整理された“完成度の高いデザイン”を短時間で作れるようになっています。
ビジネス資料やデータ分析、SNS用の投稿、研究発表など、さまざまなシーンで使いやすくなったのが特徴です。
現在は、以下のような基本的な図表に対応しています：
・折れ線グラフ（データの変化）
・棒グラフ（比較）
・円グラフ（割合）
・フローチャート（手順説明）
・タイムライン（流れの整理）
・散布図（関係性の分析）
ChatGPT Image 2.0の主な新機能
今回のアップデートでは、使いやすさが大きく向上しています。
・文字がより正確に表示されるようになった
・デザインや配色の再現性が向上した
・画像の一部だけを修正できるようになった
・指示の内容をより理解し、自然なレイアウトを作れるようになった
これにより、「一から作り直す」必要が減り、細かい修正も簡単に行えるようになりました。
無料版とPlus版の違い
無料版は基本的な機能を使えるライトユーザー向けで、回数や機能に制限があります。
一方でPlus版は、より多くの生成や高度な編集機能が使えるため、仕事や制作に使う人に向いています。
Part2. ChatGPTでインフォグラフィックを作成・編集する方法
ChatGPTのインフォグラフィック生成は、特別な操作は不要で、とてもシンプルです。重要なのは「整理されたデータ」と「わかりやすい指示」です。
基本の手順
(1) データを準備する
まずは、グラフにしたいデータを整理します。ExcelやCSV形式、またはテキストでも問題ありません。
(2) ファイルをアップロードする
チャット画面の「＋」ボタンからファイルをアップロードします。
または、データをそのまま貼り付けてもOKです。
その後、「どんなグラフにしたいか」を簡単に指定します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349640/images/bodyimage1】
(3) 生成された図表を確認する
ChatGPTがインフォグラフィックを自動生成します。内容を確認し、必要に応じて修正指示を出します。
(4) 画像として保存する
完成した図表はPNG形式などでダウンロードできます。基本の編集手順
(1) 編集したい図表を開く
生成したインフォグラフィックをクリックして編集モードに入ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349640/images/bodyimage2】
2026年4月21日に「GPT Image 2.0」が正式に公開され、ChatGPTでは画像編集機能がさらに使いやすくなりました。
これにより、インフォグラフィックを最初から作り直す必要はありません。部分ごとに直接修正できるようになり、作業がとてもスムーズになります。
例えば、タイトルの変更、数字やテキストの修正、配色の調整、レイアウトの改善なども、簡単な指示だけで対応できます。
ここでは、ChatGPTを使ったインフォグラフィック編集の基本と、GPT Image 2.0を活用した実践的な画像編集テクニックを紹介します。プレゼン資料やレポート、マーケティング素材の作成を、もっと効率よく進める方法がわかります。
Part1. ChatGPTのインフォグラフィック機能はどれくらい便利？2026年の最新アップデート
2026年4月、ChatGPTに「Image 2.0」が追加され、インフォグラフィックの作成機能は大きく進化しました。
これまでのように、ただテキストを図に変換するだけではなく、より見やすく、整理された“完成度の高いデザイン”を短時間で作れるようになっています。
ビジネス資料やデータ分析、SNS用の投稿、研究発表など、さまざまなシーンで使いやすくなったのが特徴です。
現在は、以下のような基本的な図表に対応しています：
・折れ線グラフ（データの変化）
・棒グラフ（比較）
・円グラフ（割合）
・フローチャート（手順説明）
・タイムライン（流れの整理）
・散布図（関係性の分析）
ChatGPT Image 2.0の主な新機能
今回のアップデートでは、使いやすさが大きく向上しています。
・文字がより正確に表示されるようになった
・デザインや配色の再現性が向上した
・画像の一部だけを修正できるようになった
・指示の内容をより理解し、自然なレイアウトを作れるようになった
これにより、「一から作り直す」必要が減り、細かい修正も簡単に行えるようになりました。
無料版とPlus版の違い
無料版は基本的な機能を使えるライトユーザー向けで、回数や機能に制限があります。
一方でPlus版は、より多くの生成や高度な編集機能が使えるため、仕事や制作に使う人に向いています。
Part2. ChatGPTでインフォグラフィックを作成・編集する方法
ChatGPTのインフォグラフィック生成は、特別な操作は不要で、とてもシンプルです。重要なのは「整理されたデータ」と「わかりやすい指示」です。
基本の手順
(1) データを準備する
まずは、グラフにしたいデータを整理します。ExcelやCSV形式、またはテキストでも問題ありません。
(2) ファイルをアップロードする
チャット画面の「＋」ボタンからファイルをアップロードします。
または、データをそのまま貼り付けてもOKです。
その後、「どんなグラフにしたいか」を簡単に指定します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349640/images/bodyimage1】
(3) 生成された図表を確認する
ChatGPTがインフォグラフィックを自動生成します。内容を確認し、必要に応じて修正指示を出します。
(4) 画像として保存する
完成した図表はPNG形式などでダウンロードできます。基本の編集手順
(1) 編集したい図表を開く
生成したインフォグラフィックをクリックして編集モードに入ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349640/images/bodyimage2】