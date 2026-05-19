【株式会社地域新聞社】「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」のPCT出願進捗に関するお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年12月5日付けで権利化された「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」（以下「本特許技術」といいます。）に関するPCT(特許協力条約)出願について、特許庁より国際調査報告および国際調査機関の見解書を受領しております。当社では、当該内容を踏まえ、本技術の海外展開および今後の事業活用方法について検討を進めてまいりましたが、このたび、社内において事業展開方針が定まったことから今後への影響等を踏まえ、現時点での進捗状況をお知らせいたします。
国際調査報告では、請求項1～18すべてについて新規性・進歩性・産業上の利用可能性に関して一定の肯定的な見解が示されました。これにより、当社が想定する各国・地域での権利化に向けた手続を進めるうえでの重要な参考情報を得たものと認識しております。
本件は、当社が推進する生成AI技術の知的財産戦略における重要なマイルストーンであり、グローバル展開や事業活用に向けた可能性を示すものと考えております。今後は、本技術を活用した他社との協業・ライセンスアウトの促進を通じて、当社のアセットを最大限に活用したビジネスの拡張を進めてまいります。
1. 本技術の概要および期待される活用可能性
本技術は、消費者の心理状態とペルソナ情報をリアルタイムにデジタルツインとして再現し、広告配信などの介入タイミングの最適化を実現する情報処理システムです。下記のような特徴を有し、マーケティングをはじめとした様々な分野での応用が可能です。
・介入精度の向上
時空間における心理状態を高精度に捉え、最適なタイミングでの施策実施を可能に。
・科学的因果推定に基づく施策最適化
従来の相関分析では困難だった“因果効果”の定量的推定への活用。
・情報活用範囲の大幅拡大
テキスト・画像・音声などの非構造データを量子化して介入設計に組み込み可能。
・マルチエージェントAIによる自律適応とスケーラビリティ
環境変化やユーザー行動の変化にもリアルタイムで対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349631/images/bodyimage1】
2. 応用領域と協業可能性
本技術は、高汎用かつカスタマイズ可能なプラットフォームとして、以下のような分野との協業やライセンスアウトが可能です。
・マーケティング分野（主要応用領域）
EC：購買促進、カート放棄防止、アップセル
メール／SNS広告：最適タイミング配信、パーソナライズ
サブスク：解約防止、満足度向上
リテール：来店促進、在庫連動施策
・教育・人材開発
個別最適学習支援、スキル開発、モチベーション維持
・金融・保険
与信管理、リスク評価、投資行動支援
・その他
製造業（予知保全）、物流（渋滞予測）、不動産（推薦システム）、エンタメ（ファンエンゲージメント）など多数
当社は今後、本技術を活用した共同開発、業務提携、ライセンス提供など、幅広いビジネス機会を模索してまいります。なお、本件につきましては業績計画には織り込んでおりません。また、当期業績に与える影響は現時点では合理的な算定することが困難な状況です。今後、業績に重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。
3. 本特許技術に対応する日本国特許の概要
特許：特許第7785439号
国際調査報告では、請求項1～18すべてについて新規性・進歩性・産業上の利用可能性に関して一定の肯定的な見解が示されました。これにより、当社が想定する各国・地域での権利化に向けた手続を進めるうえでの重要な参考情報を得たものと認識しております。
本件は、当社が推進する生成AI技術の知的財産戦略における重要なマイルストーンであり、グローバル展開や事業活用に向けた可能性を示すものと考えております。今後は、本技術を活用した他社との協業・ライセンスアウトの促進を通じて、当社のアセットを最大限に活用したビジネスの拡張を進めてまいります。
1. 本技術の概要および期待される活用可能性
本技術は、消費者の心理状態とペルソナ情報をリアルタイムにデジタルツインとして再現し、広告配信などの介入タイミングの最適化を実現する情報処理システムです。下記のような特徴を有し、マーケティングをはじめとした様々な分野での応用が可能です。
・介入精度の向上
時空間における心理状態を高精度に捉え、最適なタイミングでの施策実施を可能に。
・科学的因果推定に基づく施策最適化
従来の相関分析では困難だった“因果効果”の定量的推定への活用。
・情報活用範囲の大幅拡大
テキスト・画像・音声などの非構造データを量子化して介入設計に組み込み可能。
・マルチエージェントAIによる自律適応とスケーラビリティ
環境変化やユーザー行動の変化にもリアルタイムで対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349631/images/bodyimage1】
2. 応用領域と協業可能性
本技術は、高汎用かつカスタマイズ可能なプラットフォームとして、以下のような分野との協業やライセンスアウトが可能です。
・マーケティング分野（主要応用領域）
EC：購買促進、カート放棄防止、アップセル
メール／SNS広告：最適タイミング配信、パーソナライズ
サブスク：解約防止、満足度向上
リテール：来店促進、在庫連動施策
・教育・人材開発
個別最適学習支援、スキル開発、モチベーション維持
・金融・保険
与信管理、リスク評価、投資行動支援
・その他
製造業（予知保全）、物流（渋滞予測）、不動産（推薦システム）、エンタメ（ファンエンゲージメント）など多数
当社は今後、本技術を活用した共同開発、業務提携、ライセンス提供など、幅広いビジネス機会を模索してまいります。なお、本件につきましては業績計画には織り込んでおりません。また、当期業績に与える影響は現時点では合理的な算定することが困難な状況です。今後、業績に重大な影響が認められる場合には速やかにお知らせいたします。
3. 本特許技術に対応する日本国特許の概要
特許：特許第7785439号