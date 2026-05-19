韓国カルチャーを発信するセレクトショップ「National Point」が始動 ～6月の店舗オープンに先駆け、ECサイトを公開～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、韓国カルチャーを軸としたセレクトショップ「National Point（ナショナルポイント）」を始動いたします。
店舗は2026年6月のオープンを予定しており、それに先駆けてECサイトでの販売を開始いたしました。
ECサイトでは、「TOUR RECORD by ITAEWON」のレザージャケットをはじめ、「TOUR RECORD」の革小物（財布・カードケース・キーケース等）、その他アクセサリーなどを展開しています。
https://shop.nationalpoint.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage1】
National Pointでは、単なる韓国商品のセレクトではなく、「現地の空気感やストーリーごと届けること」を大切にしています。
代表の伊禮門は、韓国・梨泰院の飲食店で実際に使用されていた看板を日本へ持ち込み、現地の景色やカルチャーをそのまま店舗空間へ落とし込んだ店舗づくりを行っています。
現地で出会った仲間やパートナーと協力しながら、ストーリー性を大切にし、人やカルチャーとの繋がりを感じられる店舗・ブランドづくりを進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage4】
＜協力店舗＞
店舗名：Itaewon Dakbal
オーナー：JIHOON CHO（???）
所在地：B1, 63-46, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul 04406, Republic of Korea
Instagram：@itaewon_dakbal
＜「National Point」概要＞
店 舗 名：National Point（ナショナルポイント）
営業時間：10:00～19:00
定 休 日：不定休
住 所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル5階
電話番号：03-6900-4713
アクセス：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【公式EC】https://shop.nationalpoint.jp/
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社BiS
店舗は2026年6月のオープンを予定しており、それに先駆けてECサイトでの販売を開始いたしました。
ECサイトでは、「TOUR RECORD by ITAEWON」のレザージャケットをはじめ、「TOUR RECORD」の革小物（財布・カードケース・キーケース等）、その他アクセサリーなどを展開しています。
https://shop.nationalpoint.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage1】
National Pointでは、単なる韓国商品のセレクトではなく、「現地の空気感やストーリーごと届けること」を大切にしています。
代表の伊禮門は、韓国・梨泰院の飲食店で実際に使用されていた看板を日本へ持ち込み、現地の景色やカルチャーをそのまま店舗空間へ落とし込んだ店舗づくりを行っています。
現地で出会った仲間やパートナーと協力しながら、ストーリー性を大切にし、人やカルチャーとの繋がりを感じられる店舗・ブランドづくりを進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage4】
＜協力店舗＞
店舗名：Itaewon Dakbal
オーナー：JIHOON CHO（???）
所在地：B1, 63-46, Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul 04406, Republic of Korea
Instagram：@itaewon_dakbal
＜「National Point」概要＞
店 舗 名：National Point（ナショナルポイント）
営業時間：10:00～19:00
定 休 日：不定休
住 所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル5階
電話番号：03-6900-4713
アクセス：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【公式EC】https://shop.nationalpoint.jp/
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349651/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社BiS
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