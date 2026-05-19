自宅をライブ会場に！「StreamFab」のWOW・NOW対応ソフトが1080pフルHD＆5.1chサラウンドへ神アップデート！
お気に入りのアーティストの音楽ライブ、手に汗握る世界最高峰のスポーツ中継、そしてハリウッドのメガヒット映画。これらをVOD（動画配信サービス）で楽しむすべてのエンターテインメントファンへ、最高のニュースをお届けします。
動画保存ソフトの世界的ブランド「StreamFab」は、人気製品である「StreamFab WOW Downloader」および「StreamFab NOW Downloader」の大幅な機能強化を本週実施いたします。今回のアップデートの目玉は、なんと言っても「1080pフルHD画質」への昇格と、臨場感を極限まで高める「EAC3 5.1chサラウンド音質」への新規対応です。配信期間が限られている貴重なプラチナコンテンツを、最高峰のクオリティでPCに永久保存し、いつでもあの感動を特等席で再体験できるようになります。
※注意：StreamFab NOW Downloaderにおいて、「NOW IT（イタリア版）」の保存時は1080p対応の対象外となります。予めご了承ください。
■ 音楽ファン・映画ファンが待ち望んだ「真のクオリティ保存」
動画配信サービスは非常に便利ですが、「配信期限が過ぎると見られなくなる」「ネットの混雑状況によって画質が落ちる」という弱点があります。さらに、PCでのオフライン保存は制限されていることが多く、大画面テレビやホームシアターを導入していても、ソースが720p（標準画質）やステレオ音声（2ch）では、その性能を100%活かしきることはできませんでした。
今回のStreamFabのアップデートは、そうしたファンの不満を完璧に解消します。スポーツ選手の流れる汗やステージの照明効果を鮮明に映し出す「1080p画質」、そして歓声や楽器の音が部屋中を駆け巡る「EAC3 5.1chサラウンド」に対応したことで、まるで現地にいるかのような圧倒的な没入感のまま、動画をファイルとして手元に残せるようになりました。
■ エンタメ視聴を豊かにする製品のポイント
スポーツやライブに最適！1080pの躍動感: テニスの四大大会やサッカーの欧州リーグ、プレミアムな音楽ライブなど、スピード感とディテールが命の映像を、鮮明な1080pフルHDで保存。コマ落ちのない滑らかな映像美を楽しめます。
スタジアムの興奮を再現する「EAC3 5.1chサラウンド」: 5.1chスピーカーシステムやサラウンド対応サウンドバーに完全対応。前方のセリフや演奏だけでなく、後方からの観客の歓声やエコーまでリアルにキャプチャするため、自宅のリビングがいつでもプレミアムシートになります。
海外ドラマのコレクションにも最適（メタデータ ＆ 一括保存）: WOWやNOWで配信されている長編海外ドラマも、「高速一括ダウンロード」機能で全話をまとめて保存可能。さらに、カバーアートや出演者情報などの「メタデータ」も自動保存されるため、コレクションを眺める楽しさも倍増します。
■ 驚きの体験を、今すぐ公式サイトでチェック！
新次元のエンタメライブラリ構築は、以下の公式ページからスタートできます。
StreamFab WOW Downloader（WOW動画を高クオリティ保存）
公式URL： https://streamfab.jp/wow-downloader.htm
StreamFab NOW Downloader（海外の熱いエンタメを5.1chで保存 ※NOW ITは720pまで）
公式URL： https://streamfab.jp/now-downloader.htm
■ 映画館化計画・仕様まとめ
対応サービス: WOW、NOW（※NOW ITは1080p非対応）
画質クオリティ: 最大 1080p（フルHD）
動画保存ソフトの世界的ブランド「StreamFab」は、人気製品である「StreamFab WOW Downloader」および「StreamFab NOW Downloader」の大幅な機能強化を本週実施いたします。今回のアップデートの目玉は、なんと言っても「1080pフルHD画質」への昇格と、臨場感を極限まで高める「EAC3 5.1chサラウンド音質」への新規対応です。配信期間が限られている貴重なプラチナコンテンツを、最高峰のクオリティでPCに永久保存し、いつでもあの感動を特等席で再体験できるようになります。
※注意：StreamFab NOW Downloaderにおいて、「NOW IT（イタリア版）」の保存時は1080p対応の対象外となります。予めご了承ください。
■ 音楽ファン・映画ファンが待ち望んだ「真のクオリティ保存」
動画配信サービスは非常に便利ですが、「配信期限が過ぎると見られなくなる」「ネットの混雑状況によって画質が落ちる」という弱点があります。さらに、PCでのオフライン保存は制限されていることが多く、大画面テレビやホームシアターを導入していても、ソースが720p（標準画質）やステレオ音声（2ch）では、その性能を100%活かしきることはできませんでした。
今回のStreamFabのアップデートは、そうしたファンの不満を完璧に解消します。スポーツ選手の流れる汗やステージの照明効果を鮮明に映し出す「1080p画質」、そして歓声や楽器の音が部屋中を駆け巡る「EAC3 5.1chサラウンド」に対応したことで、まるで現地にいるかのような圧倒的な没入感のまま、動画をファイルとして手元に残せるようになりました。
■ エンタメ視聴を豊かにする製品のポイント
スポーツやライブに最適！1080pの躍動感: テニスの四大大会やサッカーの欧州リーグ、プレミアムな音楽ライブなど、スピード感とディテールが命の映像を、鮮明な1080pフルHDで保存。コマ落ちのない滑らかな映像美を楽しめます。
スタジアムの興奮を再現する「EAC3 5.1chサラウンド」: 5.1chスピーカーシステムやサラウンド対応サウンドバーに完全対応。前方のセリフや演奏だけでなく、後方からの観客の歓声やエコーまでリアルにキャプチャするため、自宅のリビングがいつでもプレミアムシートになります。
海外ドラマのコレクションにも最適（メタデータ ＆ 一括保存）: WOWやNOWで配信されている長編海外ドラマも、「高速一括ダウンロード」機能で全話をまとめて保存可能。さらに、カバーアートや出演者情報などの「メタデータ」も自動保存されるため、コレクションを眺める楽しさも倍増します。
■ 驚きの体験を、今すぐ公式サイトでチェック！
新次元のエンタメライブラリ構築は、以下の公式ページからスタートできます。
StreamFab WOW Downloader（WOW動画を高クオリティ保存）
公式URL： https://streamfab.jp/wow-downloader.htm
StreamFab NOW Downloader（海外の熱いエンタメを5.1chで保存 ※NOW ITは720pまで）
公式URL： https://streamfab.jp/now-downloader.htm
■ 映画館化計画・仕様まとめ
対応サービス: WOW、NOW（※NOW ITは1080p非対応）
画質クオリティ: 最大 1080p（フルHD）