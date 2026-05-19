アクション俳優・大東賢、DVD販売記念の最新アクションシーン画像を公開 “パワー系アクション”の存在感を表現
パワー系アクション俳優として活動する大東賢が、監督・主演作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のDVD販売を記念し、最新アクションシーン画像を公開した。
今回公開された画像は、“効かせるアクション”をテーマに制作され、重量感・存在感・実戦性を重視した「パワー系アクション」の世界観を表現。激しいバトルシーンの中にも、肉体表現による迫力とリアルなエネルギー感が込められている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者という経歴を持ち、その肉体的説得力を活かした独自のアクションスタイルを展開。近年は、AI時代だからこそ求められる“身体性”や“本物感”をテーマに、「パワー系アクション」を提唱している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVDは、６月17日にAmazon、楽天ブックス、タワーレコード、紀伊國屋書店、セブンネットなどで販売開始。
今回のアクションシーン画像公開により、令和版バトルアクション作品としての注目がさらに高まりそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
今回公開された画像は、“効かせるアクション”をテーマに制作され、重量感・存在感・実戦性を重視した「パワー系アクション」の世界観を表現。激しいバトルシーンの中にも、肉体表現による迫力とリアルなエネルギー感が込められている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者という経歴を持ち、その肉体的説得力を活かした独自のアクションスタイルを展開。近年は、AI時代だからこそ求められる“身体性”や“本物感”をテーマに、「パワー系アクション」を提唱している。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」DVDは、６月17日にAmazon、楽天ブックス、タワーレコード、紀伊國屋書店、セブンネットなどで販売開始。
今回のアクションシーン画像公開により、令和版バトルアクション作品としての注目がさらに高まりそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349658/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ