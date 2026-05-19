レーザープリンター市場規模は、2036年には83億5,000万米ドルに達すると推定されており、2026年から2036年の予測期間において10.74%の年平均成長率（CAGR）を示す見込みです

レーザープリンター市場規模は、2036年には83億5,000万米ドルに達すると推定されており、2026年から2036年の予測期間において10.74%の年平均成長率（CAGR）を示す見込みです