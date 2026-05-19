【高円寺初上陸】「ずんだ専門店 ずんだらぼ」が5月23日のlocal terrace宮城×千葉に出店決定 -ずんだを味わうシェイクの他、当日限定メニューも登場予定

株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）は、2026年5月23日(土)に高円寺の＆tenna（アンテナ）にて開催されるlocal terrace宮城×千葉（ローカルテラス、主催：クオルエリアマネジメント株式会社）に出店します。「ずんだ専門店 ずんだらぼ」の高円寺での出店は初です。当日は、シェイクやラテの定番商品に加え、当日限定メニューも登場します。

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出店概要

・イベント名：local terrace宮城×千葉

・主催：クオルエリアマネジメント株式会社

・出店日時：2026年5月23日（土）11:00～16:00

・当店の提供内容：

＜ずんだメニューの提供＞

ずんだを味わうシェイク（800円）

ずんだを味わうラテ（700円）

ずんだシェイクカクテル（800円）

ずんだバターパン（400円）

※各商品は売り切れ次第終了

・所在地：『＆tenna』東京都中野区大和町1丁目67－8

※アクセス：各線「高円寺駅」徒歩8分

『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について

「郷土料理のリブランディング」を目的として、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。

現在は、飲食事業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を展開しています。



[公式HP] https://zunda-labo.com/

[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo

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『local terrace』について

＆tennaのコンセプトである「ローカル つながる 中継基地」を体現する日本各地とのつながりを感じられるようなイベントです。屋外の中庭（ピロティ）スペースも活用し、「野菜や加工品などの物販」「ワークショップ」「キッチンカー」の出店や企画展示も並びます。参加無料です。どなたでもふらっと気軽にお立ち寄りください。



主催：クオルエリアマネジメント株式会社

会場：『＆tenna』東京都中野区大和町1丁目67－8

公式HP（＆tennna）：https://antenna-localbase.com/

公式Instagram（＆tenna）：https://www.instagram.com/antenna.localbase/

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当社の理念

株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。

未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。



＜会社概要＞

商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )

代表者：代表取締役 半澤洋

所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5

設立：2016年8月

経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する

事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営

配信元企業：株式会社インターン

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