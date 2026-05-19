Modon、Montage Hotels & Resortsと提携し、エジプト・ラス・エル・ヘクマに超高級ホスピタリティ・ブランドを導入へ

「Montage Ras El Hekma」、地中海沿岸のラス・エル・ヘクマで初となる購入可能なブランド・レジデンスと、同地域初のMontageリゾートを展開

エジプト・ラス・エル・ヘクマ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビを拠点とするModon HoldingとMontage Hotels & Resortsは、エジプトの地中海沿岸にあるラス・エル・ヘクマで初となる購入可能なブランド・レジデンスを導入する「Montage Ras El Hekma」を発表しました。同リゾートはエジプト初のMontageリゾートであり、レジャー、ビジネス、観光の世界的拠点を目指す新興都市の成長を後押しします。

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Modon partners with Montage Hotels & Resorts to bring ultra-luxury hospitality brand to Egypt’s Ras El Hekma (Photo: AETOSWire)

Montage Ras El Hekmaには、200室の客室とスイートに加え、96邸のMontage Residencesが設けられます。また、ビーチフロントの遊泳可能なラグーン、13室のトリートメントルームを備えたSpa Montage、6つのダイニング施設など、厳選されたウェルネスおよびレジャー・アメニティーのほか、商業施設や家族向けの体験も提供されます。コミュニティー全体における体験の中心として設計された同リゾートには、イベント・スペース、広大な屋外芝生エリアとテラス、プライベートな居住環境を補完する専用のOwners’ Clubhouseも備えられます。

ラス・エル・ヘクマ開発の中心に位置する同リゾートは、ホスピタリティを軸とした居住環境を創出し、個人所有と、さりげなく行き届いた上質なラグジュアリーを追求するMontageならではのアプローチ、さらに快適さ、プライバシー、控えめで行き届いたサービスを特徴とするフルサービス型ライフスタイルを融合します。このコレクションには今後の開発フェーズが計画されていないため、これらのレジデンスは、2.25キロメートルの海岸線、緩やかに起伏するフェアウェイ、一体的に整備されたマリーナ、世界水準のホスピタリティ体験が重なる、多彩な魅力を備えた沿岸環境において、希少かつ極めて限定的な所有の機会となります。

Modon HoldingグループCEOのビル・オリーガンは、次のように述べました。「Montage Hotels & Resortsは、富裕層の旅行者や住宅所有者に向けて、周囲の環境との調和とその土地らしさを保ちながら、上質なゲスト体験を提供し、洗練された暮らしを追求する姿勢で知られています。この理念は、Modonがラス・エル・ヘクマで進める、品質、体験、長期的価値を特徴とする独自の地中海デスティネーションの創出というビジョンとよく合致しています。」

Montage Residences Ras El Hekmaは、ラス・エル・ヘクマ初の地区であるWadi Yemmに位置する、96邸のブランド・ヴィラからなるプライベート・コレクションで、空間、採光、プライバシー、屋内外がシームレスにつながる暮らしを最大限に生かすよう設計されています。3～6室のベッドルームを備えたヴィラは海に面するように配置され、周囲の土地や自然環境との強いつながりを感じられるようになっており、一部の住宅からは地中海とチャンピオンシップ・ゴルフコースの両方を望むことができます。

Montage Ras El Hekmaは、国際的な超高級ブランドであるMontageのエジプト初進出であり、ModonとMontageによるより広範なパートナーシップの始まりを示すものです。今後、Modonが手掛ける各デスティネーションでさらなる協業が行われる可能性があります。これらの新施設は、米国およびメキシコに展開するMontage Hotels & Resortsの既存の超高級リゾートおよびレジデンス6施設からなるポートフォリオに加わるもので、バハマ、プンタ・ミタ、バジェ・デ・グアダルーペでも追加施設が計画されています。

Montage International創業者兼会長兼CEOのAlan J. Fuerstmanは、次のように述べました。「ModonとともにMontageブランドをエジプトに導入することは、Montageのグローバルな歩みにおいて非常に意義深い節目です。ラス・エル・ヘクマは、豊かな歴史的遺産と配慮の行き届いたデザインが融合し、地中海沿岸におけるラグジュアリーを再定義しつつある素晴らしいデスティネーションです。このビジョンを実現し、活気あるコミュニティーを創出し、世界水準のスポーツおよびライフスタイル体験を提供してきたModonの卓越した評価を土台に、同社と協業できることを光栄に思います。」

Montage Ras El Hekmaは、350億米ドル規模のラス・エル・ヘクマ・マスタープランの一環です。このマスタープランは、エジプト北部沿岸を次世代都市へと変える1億7,080万平方メートル規模の開発で、2045年までに1,100億米ドルの投資を呼び込むことが見込まれています。同リゾートとレジデンスは、ラス・エル・ヘクマで計画されている17地区のうち、最初に本格的な実施段階に入るWadi Yemm内に設けられます。同市初の完全統合型沿岸コミュニティーとして、より広範なマスタープラン構想の幕開けを示します。

Wadi Yemmには、Ras El Hekma Lighthouseや、年間を通じて開催される文化・エンターテインメントイベントで最大10,000人を収容できるよう設計された円形劇場など、都市全体のアイデンティティー形成に寄与する一連の文化的ランドマークも設けられます。

ラス・エル・ヘクマは、陸路、海路、空路でシームレスにアクセスできるよう設計され、世界人口のほぼ半数が飛行時間4時間以内でアクセスできる場所にあります。このデスティネーションには、高速鉄道網、主要幹線道路、マリーナと連携する新たな国際空港に加え、専用のクルーズ・ターミナルが設けられます。

地中海沿岸44キロメートルにわたって広がるラス・エル・ヘクマは、レジャー、ホスピタリティ、文化関連の幅広い施設・体験を提供します。その中核には中心業務・金融地区が置かれ、年間を通じて活気あるコミュニティーを支えるよう設計された教育、住宅、複合用途地区が周辺に整備されます。

完成後、ラス・エル・ヘクマは、エジプトのGDPに年間約250億米ドル貢献し、約750,000人分の雇用を創出すると見込まれており、地域最大級の都市開発・投資プロジェクトの1つとしての地位を確立することになります。

購入をご検討の方は、詳細についてmodon.comをご覧いただくか、UAE国内からは800 MODON、エジプト国内からは7734、海外からは+201122222734までお問い合わせください。

Montage Ras El Hekmaに関する詳細は、www.montage.comをご覧ください。また、@montagehotelsおよび@montageraselhekmaをフォローしてください。

Modonについて

Modonは、アラブ首長国連邦のアブダビに本社を置き、アブダビ証券取引所（ADX）に上場する国際的な持株会社です。Modonは都市イノベーションの最前線に立ち、常に期待を上回る象徴的なデザインと体験を創出しています。不動産からホスピタリティ、アセットマネジメントおよび投資運用、イベント、ケータリング、観光、都市インフラに至るまで、Modonは長期的かつ持続可能な価値の提供を通じて都市に活力をもたらしています。

Montage Hotels & Resortsについて

Montage Hotels & Resortsは、Alan J. Fuerstmanが創業した超高級ホスピタリティ・マネジメント企業です。富裕層で目の肥えた旅行者や住宅所有者にサービスを提供することを目的に、個性的なホテル、リゾート、レジデンスからなる、芸術性を備えた洗練されたコレクションを展開しています。Montageの各施設は、心地よい優雅さ、その土地ならではの趣と個性、申し分のないホスピタリティ、記憶に残るダイニング、スパ、ライフスタイル体験を提供しています。ホテル、リゾート、レジデンスのポートフォリオには、Montage Laguna Beach、Montage Deer Valley、Montage Palmetto Bluff、Montage Los Cabos、Montage Healdsburg、Montage Big Skyが含まれます。今後の展開先には、Montage Cay、Montage Punta Mita、Montage Valle de Guadalupe、Montage Ras El Hekmaが含まれます。Montage Hotels & ResortsはPreferred Hotels & Resortsのメンバーです。詳細については、@montagehotelsをフォローするか、www.montage.comをご覧ください。

*出典：AETOSWire

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Source: Modon Holding