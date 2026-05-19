就労継続支援A型事業所の新時代が始まる-障がい者がAIで作り、事業所はAIで稼ぐ、全10日間のビジネススクール#SOZOカレッジ開校。A型事業所は地域のAI動画スタジオへ、利用者はAIクリエイターへ

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