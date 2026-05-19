就労継続支援A型事業所の新時代が始まる-障がい者がAIで作り、事業所はAIで稼ぐ、全10日間のビジネススクール#SOZOカレッジ開校。A型事業所は地域のAI動画スタジオへ、利用者はAIクリエイターへ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349504/images/bodyimage1】
株式会社海馬（本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：北村勝利）は、就労継続支援A型事業所向けのAIアニメビジネス参入を支援する短期スクール「AI動画ビジネススクール #SOZOカレッジ」を2026年6月23日（火）より開講します。
本スクールは、生成AIを活用し、企業の販促・採用・商品説明・研修・広報などに使える企業向け「実用アニメ」ビジネスを10日間で学ぶビジネススクールです。
ここでいう「実用アニメ」とは、テレビや映画のようなエンターテインメント作品ではなく、企業が抱える「伝わらない」「人が集まらない」「説明が難しい」「営業資料が弱い」といった課題を、アニメ表現によってわかりやすく解決するためのマーケティング表現です。主催する株式会社海馬はこの企業向け「実用アニメ」市場にいち早く着目し、成果を上げている同社の実績やノウハウを基本に提供するものです。
??本スクールでは、生成AIを使ったアニメ制作技術だけでなく、地元企業への提案、受注、見積もり、納品、継続取引につなげる営業ノウハウまでを体系的に学びます。就労継続支援A型事業所が、地域企業の課題を解決するAI実用アニメ制作スタジオとして自走することを目的としています。
開講に先立ち、5月28日（木）12:00より、無料スクール説明会をオンラインで開催します。
??AIは障がい者の武器に。あとは、事業所の「売る力」だけ。
全国に約4,000施設以上ある就労継続支援A型事業所では、利用者の工賃向上と、継続的に収益を生む仕事づくりが長年の課題となっています。
生成AIの進化により、ストーリー、キャラクター、画像、映像、音声、音楽までを、少人数でも制作できる時代に入りました。AIは、身体的・認知的な制約を補いながら、表現や制作の可能性を広げる強力な道具です。
しかし、A型事業所がAIを活用した新規事業を立ち上げる上で、本質的なボトルネックになるのは、制作技術そのものではありません。最大の課題は、企業に提案し、受注し、継続的な仕事に変えていくための「営業力」です。
良いものを作れても、売れなければ事業にはなりません。
福祉と事業を両立させるためには、「作れる」だけでなく、「売れる仕組み」まで持つ必要があります。
本スクールでは、A型事業所が地域の企業から実用アニメ制作を受注し、利用者がAIクリエイターとして制作に関わり、事業所全体として新しい収益事業を育てていくための「作る力」と「売る力」を両輪で学びます。
目指すのは、A型事業所が単なる作業受託の場にとどまらず、地域企業の販促・採用・広報を支援する地域のAI実用アニメスタジオへ進化することです。
■ 「#SOZOカレッジ」3つの特徴
特徴1｜売る×作るの両輪設計
1日2コマ構成。1時限目は「ビジネス編」で営業導線・提案書・見積もり・クロージングを学び、2時限目は「制作編」でChatGPT、GPT Image、Seedance、ElevenLabs、CapCutなどを使ったAIアニメ制作を実習します。
特徴2｜事業所まるごと参加できる
管理者、サービス管理責任者、職員、利用者--どなたでも、何人でも受講可能。事業所のチームで学び、事業所のチームで稼げる体制を構築します。またすべての講義はアーカイブ化されるので、時間がある時に見直しが可能です。
特徴3｜卒業後は「#SOZOカレッジ・コミュニティ」で継続支援
卒業して終わりではありません。「#SOZOカレッジ・コミュニティ」において、営業ノウハウ・案件情報・成功事例を継続的に共有できます。＊別途有料
株式会社海馬（本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：北村勝利）は、就労継続支援A型事業所向けのAIアニメビジネス参入を支援する短期スクール「AI動画ビジネススクール #SOZOカレッジ」を2026年6月23日（火）より開講します。
本スクールは、生成AIを活用し、企業の販促・採用・商品説明・研修・広報などに使える企業向け「実用アニメ」ビジネスを10日間で学ぶビジネススクールです。
ここでいう「実用アニメ」とは、テレビや映画のようなエンターテインメント作品ではなく、企業が抱える「伝わらない」「人が集まらない」「説明が難しい」「営業資料が弱い」といった課題を、アニメ表現によってわかりやすく解決するためのマーケティング表現です。主催する株式会社海馬はこの企業向け「実用アニメ」市場にいち早く着目し、成果を上げている同社の実績やノウハウを基本に提供するものです。
??本スクールでは、生成AIを使ったアニメ制作技術だけでなく、地元企業への提案、受注、見積もり、納品、継続取引につなげる営業ノウハウまでを体系的に学びます。就労継続支援A型事業所が、地域企業の課題を解決するAI実用アニメ制作スタジオとして自走することを目的としています。
開講に先立ち、5月28日（木）12:00より、無料スクール説明会をオンラインで開催します。
??AIは障がい者の武器に。あとは、事業所の「売る力」だけ。
全国に約4,000施設以上ある就労継続支援A型事業所では、利用者の工賃向上と、継続的に収益を生む仕事づくりが長年の課題となっています。
生成AIの進化により、ストーリー、キャラクター、画像、映像、音声、音楽までを、少人数でも制作できる時代に入りました。AIは、身体的・認知的な制約を補いながら、表現や制作の可能性を広げる強力な道具です。
しかし、A型事業所がAIを活用した新規事業を立ち上げる上で、本質的なボトルネックになるのは、制作技術そのものではありません。最大の課題は、企業に提案し、受注し、継続的な仕事に変えていくための「営業力」です。
良いものを作れても、売れなければ事業にはなりません。
福祉と事業を両立させるためには、「作れる」だけでなく、「売れる仕組み」まで持つ必要があります。
本スクールでは、A型事業所が地域の企業から実用アニメ制作を受注し、利用者がAIクリエイターとして制作に関わり、事業所全体として新しい収益事業を育てていくための「作る力」と「売る力」を両輪で学びます。
目指すのは、A型事業所が単なる作業受託の場にとどまらず、地域企業の販促・採用・広報を支援する地域のAI実用アニメスタジオへ進化することです。
■ 「#SOZOカレッジ」3つの特徴
特徴1｜売る×作るの両輪設計
1日2コマ構成。1時限目は「ビジネス編」で営業導線・提案書・見積もり・クロージングを学び、2時限目は「制作編」でChatGPT、GPT Image、Seedance、ElevenLabs、CapCutなどを使ったAIアニメ制作を実習します。
特徴2｜事業所まるごと参加できる
管理者、サービス管理責任者、職員、利用者--どなたでも、何人でも受講可能。事業所のチームで学び、事業所のチームで稼げる体制を構築します。またすべての講義はアーカイブ化されるので、時間がある時に見直しが可能です。
特徴3｜卒業後は「#SOZOカレッジ・コミュニティ」で継続支援
卒業して終わりではありません。「#SOZOカレッジ・コミュニティ」において、営業ノウハウ・案件情報・成功事例を継続的に共有できます。＊別途有料