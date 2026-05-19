吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した広島お好み焼き店「せぽん」が2026年5月18日オープンしたことを報告します。 夜は大阪、昼は広島 同じ鉄板を共有しながら、異なるお好み焼き文化が共存する新たな営業スタイルとして注目を集めています。

「せぽん」の店主は、広島の有名お好み焼き店3店舗で修行経験を持つ職人。 本場広島スタイルのお好み焼きを、中目黒で気軽に楽しめる店として、2026年5月より営業を開始しました。 看板メニューは、1枚で満足感のあるボリュームが特徴の 「スペシャル（1500円）」や「肉玉（1000円）」。 広島そのままの味をお楽しみいただけます。 そのほか、 呉名物「肉玉ライス」や、 広島名物「ガンス」、 牡蠣のバター焼きなど、 広島色の強いサイドメニューも提供します。 店舗は、夜営業では大阪お好み焼きをはじめとした鉄板焼き店として営業しており、昼は広島お好み焼き「せぽん」へと姿を変えます。 「同じ鉄板なのに違う思想」 大阪と広島、二つのお好み焼き文化が交差する中目黒の新スポットです。

メニュー概要

店舗情報

店名 広島お好み焼き せぽん 住所 東京都目黒区中目黒3-5-11スカイコート中目黒1F ノムネン内 営業時間 月・金・土 11:00～14:00 水・日 11:00～22:00 定休日 火・木 Instagram https://www.instagram.com/okonomiyaki_sepon

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/