お濃茶スイーツ専門店 雷一茶(所在地：東京都台東区、代表取締役：塩谷 龍司)は、抹茶原料の価格高騰が続く中、製造工程を自社製造に切り替えることで品質向上とコスト抑制を両立した『お濃茶ロールケーキ』を、新たに2026年4月4日より販売開始いたしました。香料・着色料不使用、京都府産一番茶を使用した濃厚な味わいを、冷凍スイーツとして全国にお届けします。





香料・着色料を使用せず、京都府産一番茶の旨みと風味を最大限に生かし、作りたての品質と美味しさをそのままお届けできるよう冷凍スイーツに仕上げています。自分へのご褒美や大切な方への贈り物におすすめです。





もちもち生地と自慢のお濃茶クリームをたっぷり





近年の抹茶ブームや世界的な需要の拡大に伴い、原料の価格高騰が続く中、単なるコスト調整ではなく、より美味しい抹茶スイーツを追求するため、製造工程から見直しを実施。“本物の感動”をお届けしたい。そんな想いから、お濃茶スイーツ専門店「雷一茶」が手掛ける『お濃茶スイーツ工房』での製造に切り替えることで品質向上を図りながらも、必要経費を抑え、大幅な価格改定の回避を実現しました。





雷一茶では、一番茶のみを贅沢に使用

焼き工程から仕上がりまですべて手作り





■“良質な抹茶は苦くない”を実現した濃厚抹茶クリーム

京都府産石臼挽き一番茶を使用。また、雷一茶がお届けする抹茶スイーツにはすべて香料・着色料を使用せず、抹茶本来の旨みと風味を存分に味わえます。

クリームそのものに抹茶の存在感を持たせることで口いっぱいに広がる濃厚なお濃茶クリームを実現することができました。









■冷凍で販売しているからこその楽しみ方

作りたての美味しさにより自然な形でお届けするため、冷凍販売のみ。いつでも出来立てに近い味わいをお楽しみいただけます。また、解凍時間によって異なる食感を楽しめるのも特徴です。半解凍では、アイスケーキのように、全解凍ではなめらかなクリームの口溶けを味わえます。冷蔵庫にて解凍。解凍後は冷蔵庫にて保管、24時間以内にお召し上がりください。





生地にお濃茶クリームをたっぷり





店舗では1日10本限定販売。オンラインショップでは全国発送にも対応。

1本1本丁寧に仕上げることで、濃厚ながらもなめらかな口溶けを実現しました。









■商品概要

商品名 ： お濃茶ロールケーキ

販売価格： 3,780円(税込)

保存方法： 冷凍





(1) 雷一茶公式オンラインショップ

▼お濃茶ロールケーキのご購入はこちら

https://x.gd/kaminariissa





(2) 販売している店舗 (※1日10本限定販売)

【雷一茶 本店】

所在地 ： 東京都台東区花川戸1-15-9

TEL ： 03-6802-7948

営業時間 ： 9:30～(月曜 17:00まで、その他 17:30まで)

アクセス ： 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩約5分

東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩約3分

マップURL： https://maps.app.goo.gl/E2Jxfq82R4cPNj2v6





【雷一茶 お抹茶体験店】

所在地 ： 東京都台東区浅草2-7-3

TEL ： 03-5811-1948

営業時間 ： 9:30～(月曜 17:00まで、火～金 17:30まで、土日祝 18:00まで)

アクセス ： 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩約8分

つくばエキスプレス 浅草駅 徒歩約3分

マップURL： https://maps.app.goo.gl/Y95chsGEMD37ymeT6





【雷一茶 伝法院通り店】

所在地 ： 東京都台東区浅草2-2-2

TEL ： 03-5830-6948

営業時間 ： 9:30～(月曜 17:00まで、その他 17:30まで)

アクセス ： 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩約3分

東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩約3分

マップURL： https://maps.app.goo.gl/cMvGLKsBP736kud69









■会社概要

会社名 ： 株式会社レックス・ベリー

代表取締役： 塩谷 龍司

本社所在地： 東京都台東区東上野1-12-5

事業内容 ： こだわりアイスの卸・販売から直営店舗

「お濃茶スイーツ専門店 雷一茶」「アイスの沼 GELATO LABO」運営

企業URL ： https://rex-very.com/





雷一茶はこれからも、“良質な抹茶は苦くない”をコンセプトに、抹茶本来の美味しさを楽しめる商品づくりを追求してまいります。





雷一茶ロゴ





▼製造工程の動画はこちら 雷一茶公式Instagram( @kaminari_issa )

https://www.instagram.com/reel/DWtFPfqD9Fw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA