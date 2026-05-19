大切な節目に贈られたジュエリーが、使われないまま眠っている現状があります。思い出があるからこそ手放せず、しかし身につけることもない。そのような、行き場のないジュエリーが増えています。この課題に対し、東京都港区青山のジュエリー店Shelby(東京都港区､代表：廣瀬 紋)では、思い出を残したまま現代に合う形へとよみがえらせる取り組みを行っており、このたび眠っているジュエリーを日常で楽しむ方法を紹介するイベントを6月6日土曜日に開催します。





Before 赤い真珠指輪 After 真珠のネックレスとダイヤのリングへ





【タンスに眠るジュエリー】

成人式では、母親が着た振袖を受け継ぐ「ママ振り」がトレンドとなり、思い出を次世代へ継承する文化が広がっています。この流れはジュエリーにも広がっています、家庭には使われなくなったジュエリーが多く眠っています。婚約指輪や真珠のネックレスなどは「キラキラしすぎて日常ではつけづらい」「デザインが古くなった」といった理由から、タンスの中にしまい込まれたままになるケースが少なくありません。





本来は家族の節目に贈られた大切なジュエリーでありながら、使われないまま眠るタンスジュエリーが増えていることが課題となっています。こうした背景から、思い出のジュエリーを現代のファッションに合わせて作り直し、母から娘へ受け継ぐリメイクジュエリーへの関心が高まりつつあります。









【思いを受け継ぐ】

東京都港区青山のジュエリー店Shelbyでは、タンスに眠っていた婚約指輪や母親や祖母が身につけていたジュエリーを現代のファッションに合わせてよみがえらせる「ママリング」の相談が増えています。きっかけは、「婚約指輪がキラキラしすぎて普段つけられずタンスに眠ったまま」「祖母から受け継いだジュエリーを娘にも受け継いでほしい」といった顧客からの声でした。





そこで同店では、タンスに眠るジュエリーを現代風のデザインに作り替え、日常でも身につけられるジュエリーへとよみがえらせる提案を行っています。こうした取り組みは、「思い出を残しながら新しい形で使える」と利用者から好評で、リメイク相談はこの3年で約5倍に増えています。また、眠ったままのジュエリーを活用することで、家族の思い出を次の世代へ受け継ぐ文化をつなぐ取り組みとなっています。





Before ダイヤのリング2つ After ネックレスへ





【人生の節目を見守ってきた大切な存在】

お客様の声「結婚のときにもらった婚約指輪でしたが、離婚後はずっとタンスにしまったままでした。見るたびに思い出がよみがえり、どう扱っていいかわからないまま時間が過ぎていきました。でも娘が成人を迎える節目に、このまま眠らせるのではなく形を変えて残すことにしました。リメイク後『これ、お母さんの大事な指輪なんでしょ。ちゃんと受け取りたい』と言ってくれて、想いごと受け取ってもらえた気がしました。」





＜代表のメッセージ＞

「ジュエリーには、一つ一つの家族に物語があります。ジュエリーは単なる装飾品ではなく、人生の節目を見守ってきた大切な存在です。タンスに眠ったままのジュエリーを今の暮らしに合う形によみがえらせ、母から娘へと想いをつなぐお手伝いができればと思っています。」





タンスに眠って使われなくなったジュエリーを現代のファッションに合わせて楽しむ方法を紹介する「ジュエリーコーディネイト相談・座談会」を6月6日土曜日に開催します。





《ジュエリーコーディネイト相談・座談会》

日時 ： 2026年6月6日土曜日 13:30～15:00

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-15-4

申込 ： メールにて参加申し込みお願いします。

MAIL ： info@shelby8.com

内容 ： 婚約指輪や真珠など、思い出のジュエリーを

日常のコーディネイトに取り入れる提案を行います。









【会社概要】

会社名 ： Shelby(代表：廣瀬 紋)

営業所 ： 〒107-0062 東京都港区南青山3-15-4

事業内容： ジュエリー販売

URL ： https://www.shelby8.com/