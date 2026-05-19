神奈川県藤沢市の「酒と鰻と定食と。うなやま」(運営：レイズ＆カンパニー株式会社、代表取締役：杉山 巨樹)は、この度、厳選された鰻を贅沢に2匹分使用した新メニュー「マウンテン重」の提供を開始いたします。

「美味しい鰻を大満足して食べてほしい」という店主の情熱が生んだ、器から溢れ出す圧倒的なボリュームは必見です。

さらに、地元藤沢で収穫された酒米「五百万石」を茅ヶ崎の熊澤酒造で醸造した希少な地酒「藤田熊醸(ふじたゆうじょう)」とのペアリングなど、地元ならではの食体験を提案し、藤沢の街に驚きと活気を提供します。





鰻2匹を使用した圧巻のボリューム





1. 「鰻で山を作りたい」情熱が生んだ、鰻2匹分の衝撃スペック

「せっかく鰻を食べるなら、心ゆくまで堪能してほしい」という想いから開発された「マウンテン重」。

使用する鰻は実に大ぶりの鰻が2匹分。熟練の技術で焼き上げた香ばしい鰻を、文字通り「山(マウンテン)」のように積み上げました。

蓋を閉めることを想定していないそのビジュアルは、運ばれてきた瞬間に思わず声を上げてしまうような驚きをお届けします。





2. 藤沢の風土を味わう。幻の地酒「藤田熊醸」との出会い

「酒と鰻と定食と。」を掲げる当店が、マウンテン重に合わせて最もおすすめするのが、地酒「藤田熊醸」です。

この酒は、藤沢市内で収穫された酒米「五百万石」を使用し、湘南唯一の蔵元である茅ヶ崎の「熊澤酒造」で丁寧に醸造された逸品です。

藤沢の土壌が育んだ米の旨味とキレのある味わいは、脂の乗った鰻の旨味を一層引き立てます。地域密着型店舗として、この「地元の宝」とも言える組み合わせを多くの方に知っていただきたいと考えています。





3. 「驚き」と「満足」を追求する店舗づくり





うなやま 店舗外観





当店は、ただの鰻専門店ではありません。

データに基づいた確かな経営と、「正しい知識」に基づいたサービスを提供するレイズ＆カンパニーがプロデュースする、新しい形態の飲食店です。

今回のマウンテン重も、お客様の「驚く顔が見たい」「大満足して帰ってほしい」という純粋なホスピタリティを形にしたものです。









【商品概要】





マウンテン重





商品名： マウンテン重

価格 ： 4,800円(税込)

内容 ： 鰻2匹分を贅沢に使用した重箱、お吸い物、香の物、薬味

おすすめペアリング： 藤田熊醸(藤沢産五百万石使用 / 熊澤酒造)









【店舗概要】

店名 ： 酒と鰻と定食と。うなやま

所在地 ： 神奈川県藤沢市南藤沢22-7

第一相澤ビル地下1階(藤沢駅南口より徒歩2分)

営業時間 ： 11:00～14:00(L.O.13:45) / 17:00～21:00(L.O.20:30)

定休日 ： 不定休

運営会社 ： レイズ＆カンパニー株式会社

ホームページ： https://unagi-unayama.com/