株式会社リックテレコムは、運輸・物流業界が直面する安全対策、人手不足、業務効率化といった経営課題の解決を支援する専門展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2026」を、2026年5月27日(水)～29日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催いたします。





運輸安全・物流DX EXPO





近年、物流の2024年問題を契機に、運送・物流現場ではドライバー不足の深刻化、長時間労働是正への対応、事故防止体制の強化、生産性向上への投資など、多面的な変革が急務となっています。現場を支える仕組みそのものの見直しが求められる今、DX活用への期待が高まっています。





本展では、こうした課題に対応する最新ソリューションが一堂に集結。AIを活用した配送最適化システム、自動点呼・遠隔点呼、ドラレコ・デジタコ、配車・運行管理システム、庫内業務の効率化ツールなど、現場で即導入可能な製品・サービスを多数紹介します。





さらに、安全経営の観点から注目が高まるドライバー健康管理分野にも注力。バイタルデータ活用、睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策、疲労可視化、健康起因事故防止支援など、人的リスク低減に寄与するソリューションも展示します。





また、今年は「人材不足対策」もテーマとして強化。採用支援、外国人人材活用、教育・研修、定着支援など、持続可能な現場づくりに向けた提案も充実しています。





会期中は60社以上の企業・団体が出展予定。加えて、業界有識者・実務責任者・先進企業による特別講演では、物流関連法改正への対応、外国人材活用、事故防止、安全管理、現場DX推進など、今まさに知っておきたいテーマを取り上げます。





運送会社・物流会社の経営層、安全管理責任者、運行管理者、総務・人事部門、情報システム部門など、現場課題の解決策を探すすべての皆様のご来場をお待ちしております。





＜開催概要＞

会期 ： 2026年5月27日(水)～5月29日(金)

10：00～18：00(最終日17：00終了)

会場 ： 東京ビッグサイト 西3・4ホール

参加 ： 無料(事前登録制)

公式サイト ： https://www.truckexpo.jp/

主催・企画・運営： 株式会社リックテレコム

同時開催 ： ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026

( https://wjwtp.jp/ )





＜出展社一覧＞ ※5月15日時点

アセンド／アルコール検知器協議会／イージスワン／インタープラン／ヴァクロン／運輸新聞／運輸デジタルビジネス協議会／アセンド／NSW／EmMatch／オプティマインド／JFE商事エレクトロニクス／Geotab／システムズ／ジャパン・トゥエンティワン／セイリョウライン／タイガー／traevo／古野電気／フルバック／ユーピーアール／ライナロジクス／LocationMind／ロジスティード／NTTビジネスソリューションズ／NPシステム開発／神奈中情報システム／キーエンス／キャブステーション／グローリーナスカ／X Mile／GOドライブ／コシダテック／Sansan／ジミー・IoT／STONKAM／セイノー商事／DX研究所／ティーティス／THK／データ・テック／テクノクラフト／Tebiki／東海電子／東計電算／トラン・セル／ナブアシスト／日本テクトシステムズ／日本鋭明技術／日本旅行／トータルブレインケア／ナンバメイト／NEXT DELIVERY／ネクストリンク／Hacobu／ハコベル／harmo／BIPROGY／弘中会グループ／BRAVELOGIS／弁護士ドットコム／HOTaTECH／MEDEMIL／矢崎総業／LINE WORKS









■制度改正・人材不足・安全対策―― 運輸・物流の最前線をトップランナーが徹底解説





法改正を踏まえた 今やるべき自転車事故対策

一般社団法人日本事故防止推進機構 理事長

上西 一美 氏





一般社団法人日本事故防止推進機構 理事長 上西 一美 氏





物流関連法令改正で求められる荷主・運送事業者の行動変容とその解決策

～ 荷主が変われなければ、国民生活や経済が破綻する ～

運輸デジタルビジネス協議会 代表理事

小島 薫 氏





運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫 氏





日本の人手不足の要因と課題～外国人労働者受け入れに必要な3条件～

現ライター／元工場経営者・トラックドライバー・日本語教師

橋本 愛喜 氏





現ライター／元工場経営者・トラックドライバー・日本語教師 橋本 愛喜 氏





2024年問題の正解は「AI」にある！運輸・物流業界でのAI活用事例

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流ビジネス支援部シニアコンサルタント

白石 哲郎 氏





株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 物流ビジネス支援部シニアコンサルタント 白石 哲郎 氏





行政書士法人シグマ

代表行政書士

阪本 浩毅 氏





行政書士法人シグマ 代表行政書士 阪本 浩毅 氏





大規模モデルを活用した貨物輸送の再構築

日本鋭明技術株式会社

海外マーケティングセンター技術サポート

林 逸曦 氏





日本鋭明技術株式会社 海外マーケティングセンター技術サポート 林 逸曦 氏





経営者が知らないと危ない「ドライバー健康管理」の法的リスクと経営責任

～再検査放置の罰則からSAS対策まで～

株式会社ディ・クリエイト

管理栄養士 / 睡眠コンサルタント

佐藤 恵美子 氏





株式会社ディ・クリエイト 管理栄養士 / 睡眠コンサルタント 佐藤 恵美子 氏