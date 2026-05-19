鶏soba座銀・神虎・◯de▽(マルデサンカク)・NEXT□(ネクストシカク)など国内外でラーメン店を中心に飲食店を展開する株式会社銀の葡萄(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：壽量 健太、以下 銀の葡萄)は、2026年6月5日(金)に旨辛麺専門の新業態「有罪(YU-ZAI)」を、JR大阪駅西口直結の飲食スポット「バルチカ03」にグランドオープンいたします。





また、鶴橋ホルモンまぜそば発祥店として知られる『麺と肉だいつる』公認メニューが、大阪駅直結の新店舗で楽しめる点も注目です。





旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」6/5(金)オープン





【旨辛麺専門「有罪（YU-ZAI）」プロモーションビデオ】

https://youtube.com/shorts/Iz59KAw2A5Q?si=pJ4WxZ6mwSdmU9yo









「戦うあなたにエナジーチャージ！たまには欲に溺れよう。」をコンセプトに、旨辛餡掛けスープに大量のニラ・卵・炙りホルモンを合わせた看板メニュー「ギルティラーメン」と、鶴橋ホルモンまぜそば発祥店「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」を提供。

中毒性の高い一杯で、日々を戦う皆さまに”誠実な殺気と活気”をお届けします。









◆「中毒・品質」をテーマにした、旨辛麺の新業態

「有罪」は、〈中毒〉と〈品質〉の両立を掲げる旨辛麺専門の新ブランドです。一杯ずつ中華鍋で仕上げる熱々のスープと餡、特製唐辛子が織りなす旨辛の世界観。0辛から3辛まで好みに合わせて選択でき、辛さに不慣れな方から刺激を求める方まで幅広く楽しめます。

店内にはニンニク・酢・コショウなどの卓上調味料を完備。途中で味変を楽しみながら、最後はごはんをダイブして締める ── 食べ進めるほどに有罪、確定。一度食べたらやみつきになる、新感覚の旨辛体験をご提供します。





旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」のロゴ





◆看板メニュー(1)「ギルティラーメン」(税込1,200円)

旨辛餡掛け醤油スープに、大量のニラ・溶き卵・炙りホルモンを盛り込んだ中毒系の一杯。熱々のスープは、一杯ずつ中華鍋で丁寧に仕上げています。卓上のニンニク・酢・コショウで好みにカスタムし、最後は残ったスープにごはんを入れて雑炊風に締めるのがおすすめ。卵黄やチーズのトッピングを加えれば、罪深い満足感がさらに加速します。

・ギルティラーメン 税込1,200円

・卵黄ギルティラーメン 税込1,300円

・焼きチーズギルティラーメン 税込1,400円





ギルティラーメン(税込1,200円)





◆看板メニュー(2)「鶴橋ホルモンまぜそば」(税込1,300円)

ホルモンまぜそば発祥店として知られる大阪・鶴橋「麺と肉だいつる」と共同開発した公認商品です。旨辛ダレに炙りホルモンをたっぷり加えたジャンキー系の一杯で、罪悪感ごと混ぜて楽しむ大胆な味わいが特徴。下から麺をしっかり持ち上げて全体を混ぜ合わせ、最後は残ったタレにごはんをダイブさせて締めるのが正解です。

・鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,300円

・卵黄鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,400円

・焼きチーズ鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,500円





鶴橋ホルモンまぜそば(税込1,300円)





◆さらにギルティ！サイドメニュー・トッピングも充実

締めに欠かせない「白めし」に加え、看板メニューの炙りホルモンを贅沢に乗せた「ホルモンめし」、背徳の「バターめし」もラインナップ。

トッピングは、落とし卵黄・ホルモン増量・焼きチーズ・カレーの方へなど、自分だけの一杯にカスタマイズしていただけます。「めっちゃ辛いの好き！」という方は、激辛(10辛)、鬼辛(20辛)、デス辛(辛さMAX・ハバネロ)に挑戦してみてください！





【めし】

・白めし 小：税込200円／中：税込300円／大：税込350円

・ホルモンめし 税込550円

・バターめし 税込350円





【トッピング】

・落とし卵黄 税込100円

・ホルモン増量 税込400円

・焼きチーズ 税込200円

・カレーの方へ 税込150円

・激辛(10辛)税込100円、鬼辛(20辛)税込200円、デス辛(辛さMAX・ハバネロ)税込300円





【ドリンク】

・缶ビール 税込500円

・缶ハイボール・缶チューハイ 税込450円

・缶コーラ 税込350円

・黒烏龍茶 税込350円





【その他】

・すべてのらーめん〈0～3辛〉が選択可能

・麺大盛り ＋税込200円









◆オープン記念で「一生めし(小)」無料券をプレゼント

グランドオープンを記念し、期間中にご来店いただいたお客様全員に、次回以降ご来店時に「白めし(小)」を無料でお召し上がりいただける「一生めし(小)」無料券を進呈いたします。無料券の利用は、お連れ様の方も対象となります。

餡掛けスープや旨辛ダレを白めしに絡めて締めくくる「有罪」のメニューを最も楽しんでいただける食べ方を、何度でもお試しいただけるキャンペーンです。





「一生めし(小)」無料券をプレゼント





■配布期間：2026年6月5日(金)～6月11日(木)の7日間 ※人数制限なし

毎月5のつく日(5・15・25日) ※100名様限定

■配布対象：期間中にご来店いただいたすべてのお客様

■配布方法：来店時に店頭にて配布

■注意事項：配布当日の使用は不可









◆店舗概要

店名 ：旨辛麺専門 有罪(YU-ZAI)

所在地 ：〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪 4F バルチカ03内

アクセス ：JR大阪駅 西口より徒歩30秒

電話 ：現在準備中(開通次第、公式サイトにてご案内いたします)

営業時間 ：11:00～22:00(L.O.21:30)

定休日 ：不定休

客席 ：合計24席(カウンター12席、テーブル4名×3卓)

禁煙・喫煙：完全禁煙

駐車場 ：なし





旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」の外観





◆公式SNS

Instagram

https://x.gd/md3y1









◆会社概要

商号 ： 株式会社銀の葡萄

代表者 ： 代表取締役 壽量 健太

所在地 ： 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-5-3

設立 ： 2007年10月

事業内容： 飲食店の企画、運営。コンサルティング。

資本金 ： 100万円

URL ： https://silver-grape.com/