欲に溺れる・中毒系の旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」6/5(金)バルチカ03にグランドオープン オープン記念で「一生めし(小)」無料券配布
鶏soba座銀・神虎・◯de▽(マルデサンカク)・NEXT□(ネクストシカク)など国内外でラーメン店を中心に飲食店を展開する株式会社銀の葡萄(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：壽量 健太、以下 銀の葡萄)は、2026年6月5日(金)に旨辛麺専門の新業態「有罪(YU-ZAI)」を、JR大阪駅西口直結の飲食スポット「バルチカ03」にグランドオープンいたします。
また、鶴橋ホルモンまぜそば発祥店として知られる『麺と肉だいつる』公認メニューが、大阪駅直結の新店舗で楽しめる点も注目です。
旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」6/5(金)オープン
【旨辛麺専門「有罪（YU-ZAI）」プロモーションビデオ】
https://youtube.com/shorts/Iz59KAw2A5Q?si=pJ4WxZ6mwSdmU9yo
「戦うあなたにエナジーチャージ！たまには欲に溺れよう。」をコンセプトに、旨辛餡掛けスープに大量のニラ・卵・炙りホルモンを合わせた看板メニュー「ギルティラーメン」と、鶴橋ホルモンまぜそば発祥店「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」を提供。
中毒性の高い一杯で、日々を戦う皆さまに”誠実な殺気と活気”をお届けします。
◆「中毒・品質」をテーマにした、旨辛麺の新業態
「有罪」は、〈中毒〉と〈品質〉の両立を掲げる旨辛麺専門の新ブランドです。一杯ずつ中華鍋で仕上げる熱々のスープと餡、特製唐辛子が織りなす旨辛の世界観。0辛から3辛まで好みに合わせて選択でき、辛さに不慣れな方から刺激を求める方まで幅広く楽しめます。
店内にはニンニク・酢・コショウなどの卓上調味料を完備。途中で味変を楽しみながら、最後はごはんをダイブして締める ── 食べ進めるほどに有罪、確定。一度食べたらやみつきになる、新感覚の旨辛体験をご提供します。
旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」のロゴ
◆看板メニュー(1)「ギルティラーメン」(税込1,200円)
旨辛餡掛け醤油スープに、大量のニラ・溶き卵・炙りホルモンを盛り込んだ中毒系の一杯。熱々のスープは、一杯ずつ中華鍋で丁寧に仕上げています。卓上のニンニク・酢・コショウで好みにカスタムし、最後は残ったスープにごはんを入れて雑炊風に締めるのがおすすめ。卵黄やチーズのトッピングを加えれば、罪深い満足感がさらに加速します。
・ギルティラーメン 税込1,200円
・卵黄ギルティラーメン 税込1,300円
・焼きチーズギルティラーメン 税込1,400円
ギルティラーメン(税込1,200円)
◆看板メニュー(2)「鶴橋ホルモンまぜそば」(税込1,300円)
ホルモンまぜそば発祥店として知られる大阪・鶴橋「麺と肉だいつる」と共同開発した公認商品です。旨辛ダレに炙りホルモンをたっぷり加えたジャンキー系の一杯で、罪悪感ごと混ぜて楽しむ大胆な味わいが特徴。下から麺をしっかり持ち上げて全体を混ぜ合わせ、最後は残ったタレにごはんをダイブさせて締めるのが正解です。
・鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,300円
・卵黄鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,400円
・焼きチーズ鶴橋ホルモンまぜそば 税込1,500円
鶴橋ホルモンまぜそば(税込1,300円)
◆さらにギルティ！サイドメニュー・トッピングも充実
締めに欠かせない「白めし」に加え、看板メニューの炙りホルモンを贅沢に乗せた「ホルモンめし」、背徳の「バターめし」もラインナップ。
トッピングは、落とし卵黄・ホルモン増量・焼きチーズ・カレーの方へなど、自分だけの一杯にカスタマイズしていただけます。「めっちゃ辛いの好き！」という方は、激辛(10辛)、鬼辛(20辛)、デス辛(辛さMAX・ハバネロ)に挑戦してみてください！
【めし】
・白めし 小：税込200円／中：税込300円／大：税込350円
・ホルモンめし 税込550円
・バターめし 税込350円
【トッピング】
・落とし卵黄 税込100円
・ホルモン増量 税込400円
・焼きチーズ 税込200円
・カレーの方へ 税込150円
・激辛(10辛)税込100円、鬼辛(20辛)税込200円、デス辛(辛さMAX・ハバネロ)税込300円
【ドリンク】
・缶ビール 税込500円
・缶ハイボール・缶チューハイ 税込450円
・缶コーラ 税込350円
・黒烏龍茶 税込350円
【その他】
・すべてのらーめん〈0～3辛〉が選択可能
・麺大盛り ＋税込200円
◆オープン記念で「一生めし(小)」無料券をプレゼント
グランドオープンを記念し、期間中にご来店いただいたお客様全員に、次回以降ご来店時に「白めし(小)」を無料でお召し上がりいただける「一生めし(小)」無料券を進呈いたします。無料券の利用は、お連れ様の方も対象となります。
餡掛けスープや旨辛ダレを白めしに絡めて締めくくる「有罪」のメニューを最も楽しんでいただける食べ方を、何度でもお試しいただけるキャンペーンです。
「一生めし(小)」無料券をプレゼント
■配布期間：2026年6月5日(金)～6月11日(木)の7日間 ※人数制限なし
毎月5のつく日(5・15・25日) ※100名様限定
■配布対象：期間中にご来店いただいたすべてのお客様
■配布方法：来店時に店頭にて配布
■注意事項：配布当日の使用は不可
◆店舗概要
店名 ：旨辛麺専門 有罪(YU-ZAI)
所在地 ：〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪 4F バルチカ03内
アクセス ：JR大阪駅 西口より徒歩30秒
電話 ：現在準備中(開通次第、公式サイトにてご案内いたします)
営業時間 ：11:00～22:00(L.O.21:30)
定休日 ：不定休
客席 ：合計24席(カウンター12席、テーブル4名×3卓)
禁煙・喫煙：完全禁煙
駐車場 ：なし
旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」の外観
◆公式SNS
https://x.gd/md3y1
◆会社概要
商号 ： 株式会社銀の葡萄
代表者 ： 代表取締役 壽量 健太
所在地 ： 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-5-3
設立 ： 2007年10月
事業内容： 飲食店の企画、運営。コンサルティング。
資本金 ： 100万円
URL ： https://silver-grape.com/