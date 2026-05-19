株式会社チイキモリ(大阪府泉佐野市、代表取締役：布田 拓也)が運営するベビーギフトブランド nunonuno(ヌーノヌーノ)は、このたびShopifyを基盤とした自社オンラインストア( https://nunonuno.jp )をオープンしました。これまで展開してきたBASEおよび楽天市場での販売を終了し、自社ECへ完全移行することで、より充実したギフト体験の提供を目指します。

あわせて新商品として、**オーガニックコットン100％のガーゼバスタオル(ベビーブランケット)**を発売。泉州タオルならではの清潔性と吸水性に、軽くてやわらかいガーゼ素材の特性を組み合わせた、お風呂上がりからお出かけまで幅広く使えるギフトアイテムです。





nunonuno





■ リニューアルの背景

nunonunoは「タオルでこんな商品があったらいいな」というコンセプトのもと、日本製・泉州タオル素材にこだわったベビー用品を企画・販売してきました。自社ECへの移行は、ブランドとしての世界観を統一し、ギフト購入者により丁寧な購買体験を届けるための決断です。のし紙・メッセージカード・ギフトボックスラッピングへの対応など、出産祝いギフトとしての品質をさらに磨いていきます。









■ 新商品：オーガニックガーゼバスタオル

生まれたての赤ちゃんの肌に触れるものだからこそ、素材・製法・安全性にとことんこだわりました。オーガニックコットン100％の3重ガーゼ生地は、ふんわりと軽く、吸水性に優れ、柔らかさが特徴です。お風呂上がりに体を包むバスタオルとして、また外出時のブランケットや敷ガーゼとしても活躍する、一枚で何役もこなすアイテムです。





商品名 ： 【出産祝い】泉州タオル オーガニックガーゼバスタオル｜

ベビーブランケット 日本製

素材 ： オーガニックコットン100％

仕様 ： 3重ガーゼ

価格 ： 5,800円(税込・送料込)

サイズ ： 88×140cm

カラー ： 3色展開(タグのキャラクターの服のカラーで選択)

原産地 ： 日本製(泉州タオル)

ギフト対応： のし紙・メッセージカード・ギフトボックスラッピング 無料

送料 ： 無料

商品ページ： https://nunonuno.jp/products/%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E9%80%81%E6%96%99%E7%84%A1%E6%96%99





出産祝いセット

ガーゼバスタオル





■ECオープン記念セールを開催！

自社オンラインストアのオープンを記念して、全セット商品を表示価格より20％OFFでご用意しています。





期間：セール予算到達まで

※カート内にて割引が適用されます。

※単品商品は適用除外









■ 泉州タオルについて

泉州タオルは、大阪・泉州地域で生まれた日本タオル発祥の産地ブランドです。織り上げた後に不純物をしっかり洗い落とす「後晒し製法」により、綿本来の吸水力を最大限に引き出した清潔で肌触りの良いタオルに仕上がります。nunonunoでは、この泉州タオルを用いたベビー用品の企画・販売に特化し、赤ちゃんとこどもにやさしいものづくりを続けています。









■ nunonunoについて

nunonunoは、泉州タオルを使ったベビーギフトに特化したブランドです。日本製にこだわり、ホルムアルデヒド・アゾ化合物などの物性検査をクリアした安心素材のみを使用。スタイ、おくるみ、ハンカチなど、出産祝いシーンで選ばれる商品を展開しています。





オンラインストア： https://nunonuno.jp









■ 運営会社

株式会社チイキモリ

代表取締役： 布田 拓也

所在地 ： 大阪府泉佐野市葵町1-2-9

URL ： https://nunonuno.jp