ねるねる もこもこ！“まぜて楽しむ”新感覚入浴剤「ねるねるねるバスボム(R)」リニューアル

親子Smile合同会社

親子Smile合同会社（本社：大阪市生野区）は、2026年5月に創業3周年を迎えました。この節目にあわせ、3歳～小学校低学年のお子さま向け入浴剤「ねるねるねるバスボム」をパッケージリニューアルし、あわせて価格を見直し、2026年6月より発売いたします。

ねるねるねるバスボム パッケージリニューアル発売

本商品は、“ねる”というひと手間を加えることで楽しむ、実験感覚の入浴剤です。お湯に入れて終わりの従来のバスボムとは異なり、自分の手で混ぜ、変化の過程を楽しむ体験そのものが特長となっています。

■“ねる”から始まる、おふろ時間の新体験

「ねるねるねるバスボム」は、粉を混ぜて変化を楽しむプロセスが遊びとなり、お子さまの好奇心を引き出します。受け身ではなく、自ら手を動かすことで、おふろ時間が“楽しい体験の時間”へと変わります。

本商品やサービスの詳細は、公式サイトをご覧ください。

（現在の表記は現行品パッケージのままとなっております。）

詳細を見る :https://oyakosmile.com/

■お客様から評価いただいているポイント

「おふろを嫌がっていた子どもが楽しみにするようになった」「遊び感覚で自然とおふろに入る習慣がついた」などの声をいただいており、また、大人でも楽しめることから、親子のコミュニケーションを生む商品としてもご支持をいただいています。

（イメージ図）

■リニューアル内容

今回のリニューアルでは、紙箱パッケージデザインへ刷新。

メーカー希望小売価格を従来の980円（税込）から770円（税込）へ見直し、より多くのご家庭で日常的に楽しんでいただける商品へと進化しています。

（従来品）台紙＋OPP袋（リニューアル品）紙箱

また、お客様から要望のあった、バスボムの科学のポイントや楽しい遊び方がわかる「ミニブック」も新たに同封いたします。

ねるねるねるバスボム ミニブック表面ねるねるねるバスボム ミニブック中面

■コラボレーション商品も好評

これまで、「まなぶろ(R)」や「セノビック(R)」など他ブランドとのコラボレーション商品も販売しております。遊びながら学びや成長を感じられる商品としてご好評をいただいており、シリーズ全体として、おふろ時間の新たな価値提案を広げています。

今後は、さらにブランドやキャラクターとのコラボレーション展開も積極的に進めてまいります。

※「まなぶろ」は、株式会社ノルコーポレーションの登録商標（第6299149号）です。

※「セノビック」は、ロート製薬株式会社の登録商標（第5063314号）です。

■商品概要ねるねるねるバスボム パッケージリニューアルして価格改定

商品名：ねるねるねるバスボム

発売日：2026年6月

希望小売価格：770円（税込）

内容量： パウダー1ばん25g（1回分）、パウダー2ばん50g（1回分）

商品仕様：無香料、水色

JANコード：4595986135090

販売場所：Amazon、自社ECサイト

※「ねるねるねるバスボム」は親子Smile合同会社の登録商標（第7037123号）です。

Amazon購入サイト :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQTLG83K?th=1

（現在は現行品パッケージとなっております。）

■親子Smile合同会社について

ロート製薬株式会社での起業支援プロジェクト「明日ニハ」3期生として、2022年初めより活動を開始し、2023年5月に創業。「親子の時間をもっと笑顔に」をコンセプトに、日常の中に小さなワクワクを届ける商品づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

社名：親子Smile合同会社

本社所在地：大阪府大阪市生野区巽西1-8-1 ロート製薬株式会社内

代表取締役：藤田 幸恵

設立： 2023年5月10日

事業内容： 親子向けあそび道具の提供、科学実験やお仕事体験のワークショップの提供

HP：https://www.oyakosmile.com/