SDGsイベント「カーボンフットプリント（CFP）」を実施しました

一冨士フードサービス株式会社

一冨士フードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：大西 博史）は、サステナブルなメニューに「カーボンフットプリント（CFP）」を表示するSDGsイベントを実施しています。

（詳細はこちら(https://www.ifsco-group.com/?p=14387&preview=true&_thumbnail_id=12941)）

本イベントは、使用する食材を肉類からソイミートなどの環境に配慮した食材へ置き換えることで、原材料調達から調理工程において排出されるカーボンフットプリント（CFP）の削減率を「見える化」しています。

2025年10月から2026年3月にかけて、当社が受託する全国の食堂において本イベントを1,253回開催し、当社の栄養士が考案した「SOYベジトマたまカレーうどん」、「すき焼き風SOYベジうどん」など、サステナブルなメニューを50,632食提供しました。

すき焼き風SOYベジうどんを食べられたお客様からは、「温玉と具材をからめて食べるとすき焼きを食べているようでした」、「大豆のお肉が食べやすかった」などの声が寄せられ、大変ご好評をいただきました。

今回の試算では、肉類を使用したいつものメニューと比べて、ソイミート等を使用したSDGsイベントメニューを提供した場合、温室効果ガスの排出量を約38.1％削減できることを確認しました。（イベント全体の総計で、原材料調達から調理工程までを対象）

今後も当社は、カーボンフットプリント（CFP）の活用やサステナブルな食の提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

本イベントにおけるSDGsイベントの実施結果は、以下の通りとなります。

【一冨士フードサービス】 (https://www.ifsco-group.com/)

お客様に期待以上のサービスを提供し、食を通じて「未来の元気」を創造することが、当社の使命であります。企業・保育・学校・医療福祉のあらゆる施設において、これまでの豊富な経験を生かし、あらゆる食シーンの課題解決の提案を行い、総合フードサービス会社として、今後もおいしさ、品質、サービス、衛生面において「最高のサービス」を提供し続けててまいります。

一冨士フードサービス広報アカウント

（https://www.youtube.com/@一冨士フードサービス広報(https://www.youtube.com/@%E4%B8%80%E5%86%A8%E5%A3%AB%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%BA%83%E5%A0%B1)）